FIFA 2026: नवख्या कुराकाओविरुद्ध जर्मनीचा 7-1 नं दणदणीत विजय; ब्राझीलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड तोडत रचला नवा इतिहास
जर्मनीनं पदार्पण करणाऱ्या कुराकाओ संघाचा 7-1 असा एकतर्फा पराभव करुन फिफा विश्वचषक 2026 मधील आपल्या मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली.
Published : June 15, 2026 at 9:17 AM IST
FIFA World Cup 2026 : जर्मनीनं पदार्पण करणाऱ्या कुराकाओ संघाचा 7-1 असा एकतर्फा पराभव करुन फिफा विश्वचषक 2026 मधील आपल्या मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली. या विजयामुळं जर्मनीनं केवळ तीन गुणच मिळवले नाहीत, तर ब्राझीलच्या नावावर असलेला विश्वचषकाचा विक्रमही आपल्या नावावर केला. जर्मन संघानं गट 'इ' मधील या सामन्यावर सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. त्यांनी तोच आक्रमक खेळ दाखवला, ज्यामुळं त्यांना जगातील सर्वात यशस्वी फुटबॉल संघांपैकी एक म्हणून ओळख मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, जर्मनीनं पुन्हा एकदा 7-1 असा विजय मिळवला, ज्यामुळं 2014 च्या विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या सामन्याची आठवण झाली, जिथं जर्मनीनं ब्राझीलला 7-1 नं हरवून इतिहास रचला होता.
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
जर्मनीनं केला ऐतिहासिक विक्रम : कुराकाओविरुद्ध सात गोल करुन, जर्मनी फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा संघ बनला आहे. जर्मनीनं आता विश्वचषकात एकूण 239 गोल केले आहेत, तर ब्राझील 238 गोलांसह दुसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. जर्मनी आता विश्वचषकाच्या इतिहासात 250 गोल करणारा पहिला संघ बनण्याचा प्रयत्न करेल. इतकंच नाही, तर विश्वचषक सामन्यात सात किंवा अधिक गोल करण्याची ही जर्मनीची चौथी वेळ आहे. यापूर्वी हा विक्रम हंगेरीच्या नावावर होता, ज्यांनी तीन वेळा ही कामगिरी केली होती.
फिफा विश्वचषक इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारे संघ :
- जर्मनी - 239
- ब्राझील - 238
- अर्जेंटिना - 152
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
जर्मनीचे सात किंवा अधिक गोल असलेले विश्वचषक सामने :
- 1954 - तुर्कस्तानविरुद्ध 7-2
- 2002 - सौदी अरेबियाविरुद्ध 8-0
- 2014 - ब्राझीलविरुद्ध 7-1
- 2026 - कुराकाओविरुद्ध 7-1
सामन्यात काय घडलं? : जर्मनीनं सामन्याची जोरदार सुरुवात केली. फेलिक्स नमेचानं सहाव्या मिनिटाला एका शानदार गोलनं संघाला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, कुराकाओनं 21व्या मिनिटाला बरोबरीचा गोल करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. एका वेगवान प्रतिहल्ल्यादरम्यान, लिवानो कोमेन्सियाचा शॉट मॅन्युएल न्युअरला लागून जाळीत गेला. हा कुराकाओचा फिफा विश्वचषकातील पहिला गोल ठरला. परंतु, जर्मनीनं सामन्यावर लवकरच नियंत्रण मिळवलं. 38व्या मिनिटाला, निको श्लॉटरबेकनं कॉर्नर किकवर एका उत्कृष्ट हेडरनं त्यांना आघाडी मिळवून दिली. मध्यंतराच्या अगदी आधी, काय हावर्ट्झनं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन 3-1 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या हाफच्या केवळ 69 सेकंदांतच, जमाल मुसियालानं सामना जवळजवळ निश्चित केला होता. त्यानंतर नॅथॅनियल ब्राऊन, डेनिझ उंडाव आणि काय हावर्ट्झ यांनी गोल करणे सुरुच ठेवले आणि जर्मनीनं 7-1 असा ऐतिहासिक विजय नोंदवला.
हेही वाचा :
- FIFA WC: 24 वर्षांनंतर तुर्कस्तानच्या पुनरागमनाच्या आनंदावर विरजण; ऑस्ट्रेलियाची दणदणीत विजयासह सुरुवात, 20 वर्षीय इर्कुंडानं रचला इतिहास
- FIFA WC: इतिहासात कतारनं पहिल्यांदाच मिळवले गुण, ब्राझील-मोरोक्को सामना बरोबरीत तर स्कॉटलंडची विजयी सुरुवात
- मुंबई-पुण्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेला देश पहिल्यांदाच खेळणार फिफा वर्ल्ड कप; चौथ्या दिवशी होणार चार सामने