दोन जेतेपद मात्र तीनवेळा सुपडा साफ; गौतमच्या काळात भारतीय संघाच्या कामगिरीचा आलेख 'गंभीर'रित्या घसरला
गौतम गंभीर टीम इंडियाचा प्रशिक्षक झाल्यापासून (जुलै 2024), टीम इंडियानं एका वेगळ्या प्रकारचा क्रिकेट खेळला आहे आणि त्याचे विलक्षण परिणाम पाहिले आहेत.
Published : June 29, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई Gautam Gambhir : गेल्या 3-4 वर्षांपासून टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात बलाढ्य संघ म्हणून उदयास आलेल्या भारतीय संघाला एक धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. हा पराभव अवघ्या 72 तासांत घडला आणि त्याचं भवितव्य काय असेल याची कोणालाही क्षणभरही कल्पना नव्हती. आयर्लंड या एका लहान क्रिकेट खेळणाऱ्या देशानं टी-20 मालिकेत विश्वविजेत्या भारतीय संघाला पराभूत केलं. केवळ पराभूतच नाही, तर दोन सामन्यांची मालिका 2-0 नं क्लीन स्वीप केली. या विजयाने आयर्लंडनं केवळ इतिहासच रचला नाही, तर प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन वर्षांत विविध पातळ्यांवर खालावलेल्या भारतीय संघाच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
Lost 2-0 to SL after 27 yrs— GOAT¹⁸ 🇬🇧 (@SaviorKohli) June 28, 2026
Lost 3-0 to NZ after 12 yrs
Lost 3-1 to aus after 11 yrs
Lost 2-0 to Ireland now
Gautam Gambhir is arguably the worst coach Indian team has ever had. pic.twitter.com/xkF43xgkBr
गंभीरच्या कार्यकाळात अनेक गोष्टी अकल्पनीय : 26 जून रोजी बेलफास्टमध्ये झालेल्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात जेव्हा आयर्लंडनं भारतीय संघाला पराभूत केलं, तेव्हा कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये भारताविरुद्धचा तो त्यांचा पहिलाच विजय होता. पण तरीही, दोन दिवसांनंतर आयर्लंडचा संघ विद्यमान टी-20 विश्वविजेत्यांना (सलग दुसऱ्यांदा) व्हाईटवॉश देईल, याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. पण ते घडलं, आणि त्याचा परिणाम गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेकडून आणि त्याआधीच्या वर्षी न्यूझीलंडकडून कसोटी मालिकेत झालेल्या व्हाईटवॉशिंगइतकाच निराशजनक आहे.
2026 चा विश्वचषक जिंकला पण... : गौतम गंभीर टीम इंडियाचा प्रशिक्षक झाल्यापासून (जुलै 2024), टीम इंडियानं एका वेगळ्या प्रकारचा क्रिकेट खेळला आहे आणि त्याचे विलक्षण परिणाम पाहिले आहेत. त्यांनी भारतीय संघाला व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये, विशेषतः टी-20 फॉरमॅटमध्ये, एक बलाढ्य संघ बनवलं आहे. त्यानं ज्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवला होता, ते यशस्वी ठरले आहेत. आशिया कप आणि टी-20 विश्वचषक 2026 हे या यशाचे पुरावे आहेत. टीम इंडियानं गेल्या दोन वर्षांत एकही टी-20 मालिका गमावलेली नव्हती. मात्र आता कमकुवत समजल्या जाणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धही गंभीरच्या काळात मालिका गमवावी लागली.
🚨 TEAM INDIA UNDER COACH GAUTAM GAMBHIR 🚨— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) June 29, 2026
- Won Asia Cup, T20 WC, Champions Trophy 🏆
- Lost home Test series vs NZ
- Lost home Test series vs SA
- Lost ODI series vs SL
- Lost BGT after 10 yrs
- Lost T20I series vs Ireland pic.twitter.com/5AqeDFCuhc
गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारतानं गमावलेले सामने :
- 27 वर्षांनंतर श्रीलंकेविरुद्ध द्विपक्षीय वनडे मालिकेत पराभव
- पहिल्यांदाच, भारतानं 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेत 30 विकेट्स गमावल्या
- 45 वर्षांनंतर, भारत एका कॅलेंडर वर्षात वनडे सामन्यांमध्ये विनाविजयी राहिला
- भारतानं 36 वर्षांनंतर न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावली
- 19 वर्षांनंतर, चिन्नास्वामी मैदानावर कसोटी सामना गमावला
- इतिहासात पहिल्यांदाच, घरच्या मैदानावर कसोटी क्रिकेटमध्ये 50 पेक्षा कमी धावांची नोंद झाली
- पहिल्यांदाच, भारतानं न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी सामना गमावला
- 12 वर्षांनंतर, भारतानं घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावली (न्यूझीलंडविरुद्ध मागील वर्षी)
- घरच्या मैदानावर लागोपाठ दोन कसोटी मालिका गमावल्याचा लज्जास्पद विक्रम
- 12 वर्षांनंतर, मुंबईच्या वानखेडे इथं कसोटी सामना गमावला
- पहिल्यांदाच, भारत घरच्या मैदानावर कसोटी सामन्यात 200 पेक्षा कमी धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयशी ठरला
- पहिल्यांदाच, भारताला घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश मिळाला
- 13 वर्षांनंतर, मेलबर्नमध्ये कसोटी सामना गमावला
- 10 वर्षांनंतर, सलग दोन कसोटी मालिका गमावल्या
- 10 वर्षांनंतर, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमावली
- 12 वर्षांनंतर, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका गमावली
- पहिल्यांदाच WTC फायनलसाठी पात्र ठरण्यात अपयशी (2025)
- हेडिंग्ले इथं पाच शतकं झळकावूनही कसोटी सामना गमावणारा जगातील पहिला संघ
- दुसऱ्यांदा लॉर्ड्सवर 200 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी (इंग्लंडविरुद्ध)
- 11 वर्षांनंतर मँचेस्टरमध्ये कसोटी सामन्यात 600 हून अधिक धावा दिल्या
- 17 वर्षांनंतर ॲडलेडमध्ये वनडे सामना गमावला
- घरच्या मैदानावर 124 धावांचं सर्वात कमी लक्ष्य न गाठण्याचा विक्रम नोंदवला
- 15 वर्षांनंतर ईडन गार्डन्सवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना गमावला
- 25 वर्षांत प्रथमच, भारतानं दोन हंगामात पाच कसोटी सामने गमावले आहेत.
- 66 वर्षांत प्रथमच, भारतानं सात महिन्यांत पाच कसोटी सामने गमावले आहेत.
- धावांच्या बाबतीत भारताला सर्वात मोठा कसोटी पराभव (408 धावा) सहन करावा लागला आहे.
- 25 वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेनं भारताला भारतात क्लीन स्वीप केलं
- इतिहासात पहिल्यांदाच आयर्लंडचा भारताविरुद्ध विजय, मालिकेतही क्लीन स्वीप
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