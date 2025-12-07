"वनडे विश्वचषक अजूनही दोन वर्षे दूर, तरुण खेळाडू त्यांची जागा..."; रोहित-विराटबाबत गंभीरचं मोठं विधान
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत, त्यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध प्रभावी कामगिरी केली आहे.
Published : December 7, 2025 at 1:03 PM IST
विशाखापट्टणम Gautam Gambhir on Rohit Virat : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीनं शानदार कामगिरी केली. विराट कोहलीनं दोन शतकं आणि एक अर्धशतक झळकावलं, तर रोहित शर्मानंही दोनदा 50 धावांचा टप्पा ओलांडला. आता असं दिसतं की रोहित आणि विराट 2027 च्या विश्वचषकात नक्कीच खेळताना दिसतील. मात्र, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर अजूनही त्यांच्या स्थानाबद्दल अनिश्चित आहे, कारण स्पर्धा अद्याप सुमारे दोन वर्षे दूर आहे.
GAUTAM GAMBHIR ON VIRAT KOHLI & ROHIT SHARMA FOR 2027 WORLD CUP:— Tanuj (@ImTanujSingh) December 6, 2025
- " first you got to realise that the 2027 odi world cup is two years away. it’s important to stay in the present, and that young boys coming into the set-up grab their opportunities". (in press). pic.twitter.com/Av9cui0tck
गौतम गंभीरचं एक आश्चर्यकारक विधान : वनडे मालिकेच्या समाप्तीनंतर पत्रकार परिषदेत गौतम गंभीर उपस्थित होता. यादरम्यान त्याला रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या 2027 च्या विश्वचषकात सहभागाबद्दल विचारण्यात आलं. त्यांच्या भविष्याबद्दल बोलताना, टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणाला, "सर्वप्रथम, तुम्हाला हे समजून घ्यावं लागेल की 2027 चा वनडे विश्वचषक अजूनही दोन वर्षे दूर आहे. सध्या, आपल्याला वर्तमानात राहण्याची आणि हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की तरुण खेळाडू त्यांची जागा घेण्यासाठी संघात येत आहेत."
गंभीरनं केलं विराट आणि रोहितचं कौतुक : गौतम गंभीरला अद्याप विराट आणि रोहित विश्वचषकात खेळतील याबद्दल आत्मविश्वास नसला तरी, त्यानं त्यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. तो म्हणाला, "विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे जागतिक दर्जाचे खेळाडू आहेत. त्यांचा अनुभव ड्रेसिंग रुमसाठी महत्त्वाचा आहे. ते बऱ्याच काळापासून खेळत आहेत. आशा आहे की, ते असंच करत राहतील, जे निश्चितच वनडे सामन्यांमध्ये संघासाठी फायदेशीर ठरेल."
Gautam Gambhir said - " virat kohli and rohit sharma are world class players and their experience is important in the dressing room. they've been doing it for a long time. hopefully they can continue doing the same, which is going to be important in odis for the team". (in press). pic.twitter.com/Ibyw9rHFRq— Tanuj (@ImTanujSingh) December 7, 2025
वनडे मालिकेत रोहित आणि विराटची कामगिरी : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका विराट कोहली आणि रोहित शर्मासाठी खूपच प्रभावी ठरली. विराट कोहलीनं तीन सामन्यांमध्ये 151 च्या सरासरीनं 302 धावा केल्या. त्यानं 24 चौकार आणि 12 षटकार मारले. रोहित शर्मानं तीन सामन्यांमध्ये 146 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याची सरासरी 48.67 होती आणि त्यानं मालिकेत 15 चौकार आणि सहा षटकार मारले.
