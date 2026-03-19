AI च्या डीपफेकला वैतागून गौतम गंभीर दिल्ली उच्च न्यायालयात; कायदेशीर कारवाईची मागणी करत केली नुकसान भरपाईची मागणी

Published : March 19, 2026 at 5:17 PM IST

नवी दिल्ली Gautam Gambhir : भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आणि माजी विश्वचषक विजेता गौतम गंभीरनं त्याच्या ओळखीच्या कथित गैरवापराविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानं न्यायालयाच्या वाणिज्य विभागात दिवाणी दावा दाखल केला असून, एआय डीपफेक, बनावट व्हिडिओ आणि अनधिकृत वस्तूंच्या विक्रीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय : गंभीरच्या कायदेशीर टीमच्या म्हणण्यानुसार, 2025 च्या उत्तरार्धापासून सोशल मीडियावर बनावट सामग्रीमध्ये झपाट्यानं वाढ झाली आहे. इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आणि फेसबुकवरील अनेक खात्यांनी एआय तंत्रज्ञान, चेहरा बदलणे (फेस-स्वॅपिंग) आणि आवाजाची नक्कल (व्हॉइस क्लोनिंग) यांचा वापर करुन असे व्हिडिओ तयार केले, ज्यात गंभीरनं कधीही न केलेली विधानं केल्याचं दाखवण्यात आलं. एका बनावट राजीनाम्याच्या व्हिडिओला 29 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले, तर वरिष्ठ खेळाडूंवर टिप्पणी करताना दाखवणाऱ्या दुसऱ्या क्लिपला 17 लाख व्ह्यूज मिळाले. केवळ सोशल मीडियावरच नव्हे, तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही परवानगीशिवाय गंभीरचं नाव आणि प्रतिमा वापरुन पोस्टर्स आणि उत्पादनं विकली जात होती.

गौतम गंभीरनं कोणावर दावा दाखल केला आहे? : या प्रकरणात एकूण 16 प्रतिवादींची नावं आहेत, ज्यात सोशल मीडिया खात्यांचा समावेश आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तर टेक कंपन्या यांच्यासह माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाचाही यात समावेश आहे. गंभीरनं या प्रकरणात कॉपीराइट कायदा 1957, ट्रेडमार्क कायदा 1999 आणि व्यावसायिक न्यायालय कायदा 2015 यांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांनी व्यक्तिमत्व हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही संदर्भ दिला आहे.

गंभीरनं किती नुकसान भरपाईची मागणी केली : गंभीरनं 2.5 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची, सर्व बनावट मजकूर काढून टाकण्याची आणि भविष्यात त्याचं नाव, चेहरा आणि आवाज वापरण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यानं या प्रकरणात लवकरात लवकर न्यायालयाच्या आदेशाची विनंती केली आहे, जेणेकरुन सर्व बनावट मजकूर तात्काळ काढून टाकता येईल आणि त्याचा पुढील प्रसार थांबवता येईल. त्यानं न्यायालयाला कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. गंभीरनं स्पष्टपणे सांगितलं, "माझी ओळख, माझं नाव, चेहरा आणि आवाजाचा अयोग्य वापर केला गेला आहे. ही केवळ वैयक्तिक बाब नाही, तर कायदा आणि प्रतिष्ठेची बाब आहे."

