34 सिक्सर, 39 चौकार आणि 499 धावा; IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यात वानखेडेवर विक्रमांचा पाऊस

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना गुरुवारी (5 मार्च) भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळला गेला. सामन्यात एकूण 499 धावा झाल्या.

IND vs ENG Match Records List
IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यात वानखेडेवर विक्रमांचा पाऊस (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 9:37 AM IST

मुंबई IND vs ENG Match Records List : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना गुरुवारी (5 मार्च) भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळला गेला. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात शेवटच्या षटकात भारतीय संघानं सात धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. आता 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम फेरीत भारताचा सामना न्यूझीलंडशी होईल. पहिल्या उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सनं पराभव केला.

सामन्यात धावांचा पाऊस : भारत-इंग्लंड सामन्यात एकूण 499 धावा झाल्या, जी टी-20 विश्वचषक इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या होती. यापूर्वी, 2016 मध्ये इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 विश्वचषक सामन्यात 459 धावा केल्या गेल्या होत्या, ज्या एकूण टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावसंख्या होता. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना यादीत अव्वल स्थानावर आहे. 2023 मध्ये सेंच्युरियनमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात एकूण 517 धावा झाल्या.

पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वाधिक धावा :

  • 517 धावा - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंच्युरियन, 2023
  • 499 धावा - भारत विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे स्टेडियम, 2026
  • 496 धावा - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, तिरुवनंतपुरम, 2026
  • 489 धावा - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, लॉडरहिल, 2016
  • 488 धावा - न्यूझीलंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ऑकलंड, 2018
  • 488 धावा - बल्गेरिया विरुद्ध सर्बिया, सोफिया, 2022

सामन्यात सर्वाधिक बाऊंड्रीज : या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी 19 षटकार मारले आणि इंग्लंडच्या फलंदाजांनी 15 षटकार मारले. टी-20 विश्वचषकाच्या सामन्यात इतके षटकार मारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या सामन्यात एकूण 73 बाऊंड्रीज (39 चौकार आणि 34 षटकार) लागले, जे टी-20 विश्वचषक सामन्यातील सर्वाधिक धावा आहेत. यापूर्वी 2016 मध्ये, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात याच मैदानावर झालेल्या सामन्यात 61 बाऊंड्रीज मारल्या गेल्या होत्या.

टी-20 विश्वचषकाच्या एका सामन्यात सर्वाधिक षटकार :

  • 34 षटकार - भारत विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, 2026 उपांत्य फेरी
  • 31 षटकार - वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे, वानखेडे, 2026
  • 30 षटकार - नेदरलँड्स विरुद्ध आयर्लंड, सिल्हेट, 2014
  • 28 षटकार - भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026
  • 25 षटकार - इंग्लंड विरुद्ध इटली, कोलकाता, 2026

एका डावात सर्वाधिक षटकार (टी-20 विश्वचषक) :

  • 19 षटकार - नेदरलँड्स विरुद्ध आयर्लंड, सिल्हेट, 2014
  • 19 षटकार - वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे, वानखेडे, 2026
  • 19 षटकार - भारत विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, 2026
  • 17 षटकार - भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026
  • 16 षटकार - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, ब्रिजटाऊन, 2010

बेथेलचा मोठा पराक्रम : इंग्लंडचा युवा फलंदाज जेकब बेथेलनं उपांत्य फेरीत शानदार 105 धावा केल्या. बेथेल हा टी-20 विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. बेथेलनं न्यूझीलंडच्या फिन ऍलनचा विक्रम मोडला, ज्यानं पहिल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नाबाद 100 धावा केल्या होत्या. बेथेल हा टी-20 विश्वचषकात शतक करणारा इंग्लंडचा चौथा फलंदाज आहे.

टी-20 विश्वचषक नॉकआउट सामन्यांमध्ये सर्वाधिक वयक्तिक धावा :

  • 105 धावा - जेकब बेथेल विरुद्ध भारत, वानखेडे, 2026 उपांत्य फेरी
  • 100* धावा - फिन अॅलन विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता, 2026 उपांत्य फेरी
  • 96* धावा - तिलकरत्ने दिलशान विरुद्ध वेस्ट इंडिज, द ओव्हल, 2009 उपांत्य फेरी
  • 89* धावा - विराट कोहली विरुद्ध वेस्ट इंडिज, मुंबई, 2016 उपांत्य फेरी
  • 89 धावा - संजू सॅमसन विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, 2026 उपांत्य फेरी

इंग्लंडसाठी टी-20 विश्वचषकात शतक करणारे फलंदाज :

  • 116* धावा - अ‍ॅलेक्स हेल्स विरुद्ध श्रीलंका, चितगाव, 2014
  • 105 धावा - जेकब बेथेल विरुद्ध भारत, वानखेडे, 2026
  • 101* धावा - जॉस बटलर विरुद्ध श्रीलंका, शारजाह, 2021
  • 100 धावा - हॅरी ब्रूक विरुद्ध पाकिस्तान, पल्लेकेले, 2026

इतरही अनेक विक्रम : भारतीय संघानं या सामन्यात 7 विकेट गमावून 253 धावा केल्या. टी-20 विश्वचषकाच्या बाद फेरीत कोणत्याही संघाची ही सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतानं 250 किंवा त्याहून अधिक धावा करण्याची ही पाचवी वेळ होती. भारतीय संघानं सध्याच्या टी-20 विश्वचषकात आतापर्यंत 88 षटकार मारले आहेत, जे टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक आहेत. तसंच संजू सॅमसन आता टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय खेळाडू बनला आहे. संजूनं सध्याच्या विश्वचषकात 16 षटकार मारले आहेत आणि माजी कर्णधार रोहित शर्माला मागे टाकले आहे.

टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार (भारतीय फलंदाज) :

  • 16 षटकार - संजू सॅमसन (2026)
  • 15 षटकार - रोहित शर्मा (2024)
  • 15 षटकार - शिवम दुबे (2026)
  • 14 षटकार - इशान किशन (2026)
  • 14 षटकार - हार्दिक पांड्या (2026)
  • 12 षटकार - युवराज सिंग (2007)

टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक षटकार मारणारे संघ :

  • 88 षटकार ​​- भारत, 2026
  • 76 षटकार - वेस्ट इंडिज, 2026
  • 72 षटकार - दक्षिण आफ्रिका, 2026
  • 62 षटकार - वेस्ट इंडिज, 2024
  • 61 षटकार - भारत, 2024

पुरुषांच्या टी-20 मध्ये सर्वाधिक वेळा 250 पेक्षा जास्त धावा :

  • 6 वेळा - भारत
  • 5 वेळा - सनरायझर्स हैदराबाद
  • 3 वेळा - वेस्ट इंडिज
  • 3 वेळा - झिम्बाब्वे
  • 3 वेळा - सरे

टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक सांघिक धावा :

  • 260/6 - श्रीलंका विरुद्ध केनिया, जोहान्सबर्ग, 2007
  • 256/4 - भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026
  • 254/6 - वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे, वानखेडे, 2026
  • 253/7 - भारत विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, 2026 उपांत्य फेरी
  • 246/7 - इंग्लंड विरुद्ध भारत, वानखेडे, 2026 उपांत्य फेरी

