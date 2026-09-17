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सचिन तेंडुलकर ते पीव्ही सिंधूपर्यंत! क्रीडा जगताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव

आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 76 वा वाढदिवस आहे. अनेक क्रीडा दिग्गजांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.

PM Narendra Modi Birthday
क्रीडा जगताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 2:47 PM IST

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नवी दिल्ली PM Narendra Modi Birthday : आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 76 वा वाढदिवस आहे. नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएनं 2019 आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकाही जिंकल्या. त्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं होतं. अनेक क्रीडा दिग्गजांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि त्यांना उत्तम आरोग्यासाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या आहेत.

सचिननं दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : माजी क्रिकेटपटू आणि भारतरत्न पुरस्कार विजेता सचिन तेंडुलकरनं सोशल मीडियावर लिहिलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. देशाप्रती तुमची अथक निष्ठा आम्हा सर्वांना प्रेरणा देते. तुम्ही भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जात असताना, मी तुमच्या दीर्घायुष्यासाठी, उत्तम आरोग्यासाठी आणि आनंदासाठी प्रार्थना करतो."

गौतम गंभीरनं काय लिहिलं? : भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आणि भाजपाचा माजी खासदार गौतम गंभीरनंही सोशल मीडियावर लिहिलं, "आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांना उत्तम आरोग्य आणि आनंदाच्या शुभेच्छा. तुम्ही भारताला उज्ज्वल भविष्याकडे असंच नेत राहा."

दादानंही दिल्या शुभेच्छा : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली म्हणाला, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा. देव त्यांना उत्तम आरोग्य देवो. ते देशाचे एक अद्भुत नेते राहिले आहेत. मी त्यांना दीर्घायुष्य आणि यशासाठी शुभेच्छा देतो."

पीव्ही सिंधूनंही केली पोस्ट : ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधूनं सोशल मीडियावर एका लांबलचक पोस्टद्वारे पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. सिंधूनं लिहिलं, "मला नेहमीच लिहायला आवडते. कधीकधी, माझ्या भावना व्यक्त करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग असतो. यावर्षी, पंतप्रधान मोदींना माझ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा थेट हृदयातून याव्यात अशी माझी इच्छा होती."

बॉक्सर विजेंदर काय म्हणाला? : ऑलिम्पिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंगनं लिहिलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्ही निरोगी आणि दीर्घायुषी राहावे आणि आपल्या राष्ट्राची सेवा करत राहावे, अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. राष्ट्रकल्याणासाठीच्या तुमच्या प्रयत्नांकरिता तुम्हाला मनःपूर्वक शुभेच्छा. तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा."

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TAGGED:

SPORTS LEGENDS WISHES PM MODI
नरेंद्र मोदी यांचा 76 वा वाढदिवस
खेळाडूंच्या मोदींना शुभेच्छा
भारतरत्न सचिन तेंडुलकर
PM NARENDRA MODI 76TH BIRTHDAY

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