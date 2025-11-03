ETV Bharat / sports

टीम इंडियाच्या विश्वविजयावर अभिनंदनाचा वर्षांव; पंतप्रधान मोदींपासून मुख्यमंत्री फडणवीसपर्यंत कोण काय म्हणालं?

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिल्यांदाच आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे. यानंतर संघावर अभिनंदनाचा वर्षांव होत आहे.

Political Reaction on Team India Win
टीम इंडियाच्या विश्वविजयावर अभिनंदनाचा वर्षांव (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 7:23 AM IST

नवी मुंबई Political Reaction on Team India Win : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिल्यांदाच आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे. यानंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री अमित शाह, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनी टीम इंडियावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले : टीम इंजियाच्या विश्वविजयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लिहिलं की, "आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा शानदार विजय. अंतिम सामन्यात उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रचंड आत्मविश्वास दिसून आला. संपूर्ण संघानं दुप्पट मेहनत आणि उत्कटता दाखवली. हा ऐतिहासिक विजय भविष्यातील विजेत्यांना प्रेरणा देईल. आमच्या खेळाडूंचं अभिनंदन."

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंनी केलं अभिनंदन : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 जिंकल्याबद्दल भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं अभिनंदन केलं. त्या म्हणाल्या की, "भारतीय महिलांनी पहिल्यांदाच हे विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे. संपूर्ण स्पर्धेत संघानं उत्कृष्ट खेळ केला आणि आज, त्यांच्या प्रतिभेनं आणि कामगिरीनं, देशाला हा मोठा सन्मान मिळवून दिला आहे. हा ऐतिहासिक क्षण महिला क्रिकेटला आणखी उंचीवर घेऊन जाईल. भारतीय खेळाडूंच्या उत्साहाचा आणि कामगिरीचा मला खूप अभिमान आहे."

मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही केलं अभिनंदन : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अभिनंदन संदेशात लिहिलं की, "भारताच्या महिला योद्ध्यांचा ऐतिहासिक विजय. संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी. 2025 चा आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकल्याबद्दल भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं हार्दिक अभिनंदन. हा ऐतिहासिक विजय त्यांच्या आत्म्याचा, कठोर परिश्रमाचा आणि टीमवर्कचा दाखला आहे. तुम्ही संपूर्ण देशाला अभिमानित केलं आहे आणि लाखो तरुण स्वप्न पाहणाऱ्यांना उच्च ध्येयं गाठण्याची प्रेरणा दिली आहे. भविष्यात आणखी मोठ्या कामगिरी तुमची वाट पाहत आहेत. आम्हाला प्रत्येक खेळाडूचा अभिमान आहे."

अमित शाह यांनीही केलं अभिनंदन : गृहमंत्री अमित शाह यांनी लिहिलं, "विश्वविजेत्या टीम इंडियाला सलाम. हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण आहे कारण आमच्या संघानं विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे आणि भारताला गौरव मिळवून दिला आहे. तुमच्या उत्कृष्ट क्रिकेट कौशल्यानं लाखो मुलींना प्रेरणा देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. संपूर्ण संघाचे खूप खूप अभिनंदन."

अनुराग ठाकूर यांनीही केलं अभिनंदन : भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर यांनी लिहिलं, "दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय मिळवून विश्वचषक जिंकल्याबद्दल भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या 'लेडी ब्लास्टर्स'चं हार्दिक अभिनंदन. तुम्ही फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या सर्व गोष्टींमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. हे उत्कटतेचं, कठोर परिश्रमाचं आणि टीमवर्कचं उदाहरण आहे. तुम्ही देशाला अभिमानानं भरलं आहे."

