काश्मीर ते कन्याकुमारी 4000 कीमी अंतर सायकलवर फत्ते! 4 रायडर्सची ऐतिहासिक भ्रमंती
श्रीनगर ते कन्याकुमारी ही अत्यंत आव्हानात्मक आणि ऐतिहासिक सायकल मोहीम नुकतीच यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली.
Published : October 17, 2026 at 3:21 PM IST
पुणे Kashmir to Kanyakumari on Bicycles : सह्याद्री सायकल रायडर्स आणि छत्रपती सायकल रायडर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेली 'श्रीनगर ते कन्याकुमारी' ही अत्यंत आव्हानात्मक आणि ऐतिहासिक सायकल मोहीम नुकतीच यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली. 27 सप्टेंबर ते 16 ऑक्टोबर या 20 दिवसांच्या कालावधीत चार ध्येयवेड्या सायकलपटूंनी तब्बल 4000 किलोमीटरचे अंतर पार करत देशपातळीवर एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी सांगतेमुळं संपूर्ण महाराष्ट्रातून या सायकलपटूंवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
चार सायकलपटूंचा सहभाग : या खडतर मोहिमेत संदीप डफळ, पूनम ताई, धर्मराज बोत्रे आणि योगेश सातव पाटील या चार रायडर्सनी सहभाग घेतला होता. या सर्वांनी प्रचंड इच्छाशक्ती आणि शारीरिक क्षमतेच्या जोरावर दररोज पहाटे 3:30 ते 5:30 च्या सुमारास सायकलिंगला सुरुवात करुन, संध्याकाळी 7:30 पूर्वी दिवसाचा प्रवास थांबवण्याचा कडक दिनक्रम पाळला. सुरुवातीच्या 10 दिवसांच्या टप्प्यात युवराज दळवी यांनीही मोलाचं योगदान दिलं; मात्र कौटुंबिक आपत्कालीन कारणामुळे त्यांना अर्ध्यातून माघारी फिरावं लागलं.
13 राज्यांतील 666 गावांना दिल्या भेटी : प्रवासादरम्यान या चमूनं भारतातील 13 राज्ये आणि 666 गावांना भेटी देत देशाची संस्कृती, भाषा आणि खाद्यसंस्कृतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. विशेषतः पानिपत, दिल्ली, मथुरा, आग्रा, झाशी आणि ग्वाल्हेर यांसारख्या ऐतिहासिक व धार्मिक भूमीला भेटी देऊन रायडर्सनी भारताच्या समृद्ध वारशाला वंदन केलं. या प्रवासात सीमेवरील जवानांचं शौर्य आणि देशाच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांची शेतीपद्धती अतिशय जवळून अनुभवता आल्याचं रायडर्सनी आवर्जून सांगितलं.
रायडर्सच्या शिरपेचात मानाचा तुरा : या मोहिमेच्या यशात पडद्यामागील सपोर्ट टीमची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. संभाजी मगर यांनी संपूर्ण प्रवासात रायडर्सच्या राहण्याची, जेवणाची आणि पौष्टिक आहाराची चोख व्यवस्था ठेवली, तर चेतन कोठावळे यांनी तांत्रिक व मानसिक मार्गदर्शकाची जबाबदारी सांभाळली. मोहिमेच्या सांगता समारंभासाठी संजय देशमुख स्वतः कन्याकुमारी इथं उपस्थित होते, त्यांनी सर्व रायडर्सचे जंगी स्वागत करुन त्यांचा सत्कार केला. यापूर्वी अयोध्या आणि जगन्नाथ पुरी अशा मोहिमा फत्ते करणाऱ्या या सायकल रायडर्सनी या नव्या विक्रमानं आपल्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे.
हेही वाचा :