कपिल देव ते हरमनप्रीत कौर... टीम इंडियाला वनडेत विश्वविजेता बनवणारे कर्णधार कोण?
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली 2005 आणि 2017 मध्ये मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली जे साध्य करता आलं नाही, ते 2025 मध्ये साध्य केलं.
Published : November 3, 2025 at 6:54 AM IST
नवी मुंबई World Cup Winners Captain for Team India : महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत पहिल्यांदाच आयसीसी वनडे विश्वचषक जिंकला. महिला क्रिकेट विश्वचषकातील भारताचा हा तिसरा अंतिम सामना होता. तर भारतीय संघानं पुरुषांच्या वनडे विश्वचषकात चार अंतिम सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये टीम इंडिया दोनदा चॅम्पियन बनली.
Kapil Dev in 1983.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
MS Dhoni in 2011.
Harmanpreet Kaur in 2025.
THE CLUB OF WORLD CUP WINNING INDIAN CAPTAINS. 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/uyUIl5dwK5
पहिल्यांदा जिकंला विश्वचषक : आता, तिसऱ्यांदा, भारतीय महिला क्रिकेट संघानं कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली 2005 आणि 2017 मध्ये मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली जे साध्य करता आलं नाही, ते या संघानं 2025 मध्ये साध्य केलं. भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत हा कारनामा केला, ज्यांनी कधीही महिला विश्वचषक किंवा पुरुष विश्वचषक जिंकलेला नाही.
The leaders of a WORLD CUP WINNING TEAM 🫡❤️— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Captain Harmanpreet Kaur and vice-captain Smriti Mandhana soaking it all in 🏆
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions | @ImHarmanpreet | @mandhana_smriti pic.twitter.com/MiniHNffb1
महिला संघाचे अंतिम फेरीतील कर्णधार : भारतीय महिला क्रिकेट संघ तीन वेळा वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. 2005 मध्ये, भारत पहिल्यांदाच महिला वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचला होता. त्यावेळी, संघाचं नेतृत्व मिताली राजनं केलं होतं. मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय महिला संघानं उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि जागतिक क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवला.
तिसऱ्यांदा टीम इंडिया विजयी : आकडेवारीवरुन असं दिसून येतं की भारतीय पुरुष आणि महिला संघ सात वेळा वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत. या प्रवासात, अनेक दिग्गज खेळाडूंनी कर्णधार म्हणून काम केलं आहे, मोठ्या व्यासपीठावर संघाचं नेतृत्व केलं आहे आणि भारताला गौरव मिळवून दिला आहे. भारतीय पुरुष संघ चार वेळा वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. भारतानं 1983 मध्ये पहिला अंतिम सामना खेळला होता.
Let the celebrations go long into the night 🥳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Put your hands together for the ICC Women's Cricket World Cup 2025 winners - #TeamIndia 🇮🇳#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/Gnnz6S3GRf
पुरुष संघाच्या अंतिम फेरीतील कर्णधार : 1983 मध्ये, कपिल देव यांनी संघाचं नेतृत्व केलं, त्यांनी केवळ त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्वाचं प्रदर्शन केलं नाही तर अंतिम फेरीत वेस्ट इंडिजला पराभूत करुन भारताला पहिला वनडे विश्वचषक विजय मिळवून दिला. कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखालील हा विजय भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या कामगिरींपैकी एक मानला जातो. भारतीय पुरुष संघ त्यानंतर 2003, 2011 आणि 2023 मध्ये वनडे विश्वचषक फायनलमध्ये खेळला. 2003 मध्ये, सौरव गांगुलीनं संघाचं नेतृत्व केलं, परंतु अंतिम फेरीत भारत ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाला. 2011 मध्ये, महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं श्रीलंकेला हरवून दुसरा वनडे विश्वचषक जिंकला. धोनीचं कर्णधारपद, रणनीती आणि शांत वर्तनानं संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2023 चा वनडे विश्वचषक भारतात झाला. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचला पण पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाला.
हेही वाचा :