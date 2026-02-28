जम्मू-काश्मीर पहिल्यांदाच रणजी चॅम्पियन; 91 वर्षांत कोणत्या संघानं कधी आणि किती वेळा जिंकली स्पर्धा, वाचा यादी
जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात एक नवा अध्याय जोडला आहे. संघानं पहिल्याच अंतिम सामन्यात विजेतेपद जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं.
हुबळी List of Ranji Trophy Winner : जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात एक नवा अध्याय जोडला आहे. संघानं पहिल्याच अंतिम सामन्यात विजेतेपद जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. हुबळी येथील केएससीए स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात, जम्मू आणि काश्मीरनं आठ वेळा विजेता असलेल्या कर्नाटकविरुद्ध पहिल्या डावात आघाडी घेतली आणि 2025-26 रणजी ट्रॉफीचं विजेतेपद मिळवलं. रणजी ट्रॉफीची स्थापना 1934-35 मध्ये झाली आणि तेव्हापासून अनेक संघांनी वर्चस्व गाजवलं आहे. जम्मू आणि काश्मीर 66 वर्षांत पहिल्यांदाच विजेतेपद मिळवलं. रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्या संघांनी विजेतेपद जिंकले आहे ते पाहूया.
जम्मू आणि काश्मीरनं पहिल्यांदाच जिंकलं रणजी ट्रॉफीचं विजेतेपद : जवळजवळ 67 वर्षांपूर्वी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण करणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं अनेक अडथळ्यांवर मात करुन प्रथमच विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे. ही केवळ एक ट्रॉफी नाही तर संपूर्ण प्रदेशासाठी नवीन आशेचं आणि नवीन सुरुवातीचं प्रतीक आहे. हे यश भावी क्रिकेटपटूंच्या पिढ्यांना प्रेरणा देईल आणि एका नवीन युगाची सुरुवात करेल. 1934-35 पासून, मुंबईनं सर्वाधिक 42 वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकली आहे.
आतापर्यंत कोणत्या संघांनी किती वेळा जिंकली रणजी ट्रॉफी :
- 42 वेळा - बॉम्बे/मुंबई
- 8 वेळा - कर्नाटक/म्हैसूर
- 7 वेळा - दिल्ली
- 5 वेळा - मध्य प्रदेश/होळकर
- 5 वेळा - बडोदा
- 3 वेळा - सौराष्ट्र/नवनगर
- 3 वेळा - विदर्भ
- 2 वेळा - बंगाल
- 2 वेळा - तामिळनाडू/मद्रास
- 2 वेळा - राजस्थान
- 2 वेळा - हैदराबाद
- 2 वेळा - महाराष्ट्र
- 2 वेळा - रेल्वे
- 1 वेळा - जम्मू आणि काश्मीर*
- 1 वेळा - उत्तर प्रदेश
- 1 वेळा - पंजाब
- 1 वेळा - हरियाणा
- 1 वेळा - गुजरात
- 1 वेळा - वेस्टर्न भारत
रणजी ट्रॉफीच्या प्रत्येक हंगामातील विजेत्यांची संपूर्ण यादी :
- 1934-35 : मुंबईनं उत्तर भारताचा पराभव करुन पहिलं विजेतेपद पटकावलं
- 1935-36 : मुंबईकडून मद्रासचा पराभव
- 1936-37 : नवानगरकडून बंगालचा पराभव
- 1937-38 : हैदराबादकडून नवानगरचा पराभव
- 1938-39 : बंगालकडून दक्षिण पंजाबचा पराभव
- 1939-40 : महाराष्ट्रानं संयुक्त प्रांतांचा पराभव केला
- 1940-41 : महाराष्ट्रानं मद्रासचा पराभव केला
- 1941-42 : मुंबईनं म्हैसूरचा पराभव केला
- 1942-43 : बडोद्यानं हैदराबादचा पराभव केला
- 1943-44 : पश्चिम भारतानं बंगालचा पराभव केला
- 1944-45 : मुंबईनं होळकरचा पराभव केला
- 1945-46 : होळकरनं बडोद्याचा पराभव केला
- 1946-47 : बडोद्यानं होळकरचा पराभव केला
- 1947-48 : होळकरनं बॉम्बेचा पराभव केला
- 1948-49 : मुंबईनं बडोद्याचा पराभव केला
- 1949-50 : बडोद्यानं होळकरचा पराभव केला
- 1950-51 : होळकरनं गुजरातचा पराभव केला
- 1951-52 : मुंबईनं होळकरचा पराभव केला
- 1952-53 : होळकरनं बंगालचा पराभव केला
- 1953-54 : मुंबईनं होळकरचा पराभव केला
- 1954-55 : मद्रासनं होळकरचा पराभव केला
- 1955-56 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 1956-57 : मुंबईनं सर्व्हिसेसचा पराभव केला
- 1957-58 : बडोद्यानं सर्व्हिसेसचा पराभव केला
- 1958-59 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 1959-60 : मुंबईनं म्हैसूरचा पराभव केला
- 1960-61 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1961-62 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1962-63 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1963-64 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1964-65 : मुंबईनं हैदराबादचा पराभव केला
- 1965-66 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1966-67 : मुंबईनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1967-68 : मुंबईनं मद्रासचा पराभव केला
- 1968-69 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 1969-70 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला राजस्थान
- 1970-71 : मुंबईनं महाराष्ट्राचा पराभव केला
- 1971-72 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 1972-73 : मुंबईनं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 1973-74 : कर्नाटकनं राजस्थानचा पराभव केला
- 1974-75 : मुंबईनं कर्नाटकचा पराभव केला
- 1975-76 : मुंबईनं बिहारचा पराभव केला
- 1976-77 : मुंबईनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1977-78 : कर्नाटकनं उत्तर प्रदेशचा पराभव केला
- 1978-79 : दिल्लीनं कर्नाटकचा पराभव केला
- 1979-80 : दिल्लीनं मुंबईचा पराभव केला
- 1980-81 : मुंबईनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1981-82 : दिल्लीनं कर्नाटकचा पराभव केला
- 1982-83 : कर्नाटकनं मुंबईचा पराभव केला
- 1983-84 : मुंबईनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1984-85 : मुंबईनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1985-86 : दिल्लीनं हरियाणाचा पराभव केला
- 1986-87 : हैदराबादनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1987-88 : तामिळनाडूनं रेल्वेचा पराभव केला
- 1988-89 : दिल्लीनं पराभव केला बंगाल
- 1989-90 : बंगालनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1990-91 : हरियाणानं मुंबईचा पराभव केला
- 1991-92 : दिल्लीनं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 1992-93 : पंजाबनं महाराष्ट्राचा पराभव केला
- 1993-94 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 1994-95 : मुंबईनं पंजाबचा पराभव केला
- 1995-96 : कर्नाटकनं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 1996-97 : मुंबईनं दिल्लीचा पराभव केला
- 1997-98 : कर्नाटकनं उत्तर प्रदेशचा पराभव केला
- 1998-99 : कर्नाटकने मध्य प्रदेशचा पराभव केला
- 1999-00 : मुंबईनं हैदराबादचा पराभव केला
- 2000-01 : बडोद्यानं रेल्वेचा पराभव केला
- 2001-02 : रेल्वेनं बडोद्याचा पराभव केला
- 2002-03 : मुंबईनं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 2003-04 : मुंबईनं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 2004-05 : रेल्वेनं पंजाबचा पराभव केला
- 2005-06 : उत्तर प्रदेशनं बंगालचा पराभव केला
- 2006-07 : मुंबईनं बंगालचा पराभव केला
- 2007-08 : दिल्लीनं उत्तरचा पराभव केला प्रदेश
- 2008-09 : मुंबईनं उत्तर प्रदेशचा पराभव केला
- 2009-10 : मुंबईनं कर्नाटकचा पराभव केला
- 2010-11 : राजस्थाननं बडोद्याचा पराभव केला
- 2011-12 : राजस्थाननं तामिळनाडूचा पराभव केला
- 2012-13 : मुंबईनं सौराष्ट्राचा पराभव केला
- 2013-14 : कर्नाटकनं महाराष्ट्राचा पराभव केला
- 2014-15 : कर्नाटकनं तमिळनाडूचा पराभव केला
- 2015-16 : मुंबईनं सौराष्ट्राचा पराभव केला
- 2016-17 : गुजरातनं मुंबईचा पराभव केला
- 2017-18 : विदर्भानं दिल्लीचा पराभव केला
- 2018-19 : विदर्भानं सौराष्ट्राचा पराभव केला
- 2019-20 : सौराष्ट्रानं बंगालचा पराभव केला
- 2020-21 : कोविड-19 साथीच्या आजारामुळं स्पर्धा आयोजित करण्यात आली नव्हती.
- 2021-22 : मध्य प्रदेशनं मुंबईचा पराभव केला
- 2022-23 : सौराष्ट्रानं बंगालचा पराभव केला
- 2023-24 : मुंबईनं विदर्भाचा पराभव केला
- 2024-25 : विदर्भानं केरळचा पराभव केला
- 2025-26 : जम्मू आणि काश्मीरनं कर्नाटकचा पराभव केला
