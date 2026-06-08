French Open 2026: अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं पहिल्यांदा जिंकलं ग्रँड स्लॅम; 1937 नंतर 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच टेनिसपटू
जर्मन टेनिस स्टार अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं अखेर आपलं पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावलं. झ्वेरेव्हचा हा विजय तब्बल चार तास आणि 20 मिनिटांच्या अथक संघर्षानंतर मिळाला.
Published : June 8, 2026 at 9:52 AM IST
French Open 2026 : जर्मन टेनिस स्टार अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं अखेर आपलं पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावलं. रविवारी 2026 फ्रेंच ओपनच्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात, झ्वेरेव्हनं इटलीच्या फ्लाविओ कोबोलीचा एका रोमांचक पाच-सेटच्या सामन्यात 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 असा पराभव केला. झ्वेरेव्हचा हा विजय तब्बल चार तास आणि 20 मिनिटांच्या अथक संघर्षानंतर मिळाला. निर्णायक पाचवा सेट जिंकल्यानंतर झ्वेरेव्ह भावूक झाला.
THE WAIT IS OVER 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/i1PL0lkgAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
तीन अंतिम सामन्यांतील पराभवानंतर पहिलं मोठं यश : जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या झ्वेरेव्हनं यापूर्वी तीन ग्रँड स्लॅम अंतिम सामने गमावले होते. त्याला 2020 यूएस ओपन, 2024 फ्रेंच ओपन आणि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम सामन्यांमध्ये निराशा मिळाली होती. पण यावेळी, त्यानं दबावाखाली उल्लेखनीय संयम दाखवत आपलं पहिलं मोठं विजेतेपद पटकावलं.
From high above, rise for the win 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ix3PaMhU15— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
- पहिल्या सेटमध्ये झ्वेरेव्हचं वर्चस्व : झ्वेरेव्हनं सामन्याची शानदार सुरुवात केली आणि पहिल्याच गेममध्ये प्रतिस्पर्ध्याची सर्व्हिस ब्रेक केली. कोबोलीला त्याच्या शक्तिशाली सर्व्हिस आणि आक्रमक ग्राउंडस्ट्रोक्ससमोर खूप संघर्ष करावा लागला. झ्वेरेव्हनं अवघ्या 34 मिनिटांत पहिला सेट 6-1 नं जिंकला.
- कोबोलीचं प्रभावी पुनरागमन : आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम सामन्यात खेळताना, कोबोलीनं दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन केलं. त्यानं आक्रमक खेळ केला, ड्रॉप शॉट्सचा प्रभावीपणे वापर केला आणि 4-4 अशा बरोबरीच्या स्थितीत झ्वेरेव्हची सर्व्हिस ब्रेक केली. त्यानंतर त्यानं आपली सर्व्हिस राखत, तो सेट 6-4 नं जिंकून सामना बरोबरीत आणला.
- तिसऱ्या सेटनं सामन्याची दिशा बदलली : तिसऱ्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंनी आपली सर्व्हिस राखली, पण झ्वेरेव्हनं 10 व्या गेममध्ये कोबोलीच्या काही चुकांचा फायदा उचलत एक महत्त्वपूर्ण ब्रेक मिळवला आणि पुन्हा आघाडी घेत तो सेट 6-4 नं जिंकला.
- चौथ्या सेटमधील कोबोलीचा जोश : चौथ्या सेटमध्ये झ्वेरेव्हवरील दबाव स्पष्टपणे दिसत होता. त्यानं पहिल्याच गेममध्ये आपली सर्व्हिस गमावली. जरी त्यानं नंतर पुनरागमन करून 5-5 अशी बरोबरी साधली असली तरी, कोबोलीनं टाय-ब्रेकमध्ये उत्कृष्ट खेळ करत एक जबरदस्त फोरहँड विनर मारून सेट जिंकला. यामुळं सामना निर्णायक पाचव्या सेटमध्ये गेला.
- निर्णायक सेटमध्ये झ्वेरेव्हचा दमदार खेळ : चौथा सेट गमावूनही, झ्वेरेव्हनं पाचव्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन केलं. त्यानं आपल्या सर्व्हिस पॉइंट्सपैकी 83 टक्के पॉइंट्स जिंकले आणि सतत दबाव कायम ठेवत कोबोलीला अनेक चुका करण्यास भाग पाडले. सुरुवातीलाच ब्रेक मिळवल्यानंतर झ्वेरेव्हनं मागे वळून पाहिलं नाही आणि 6-1 नं सेट जिंकून विजेतेपद पटकावलं.
Share the love 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/rTbkbyd2a2— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
जर्मन टेनिसच्या इतिहासात कोरलं नाव : या विजयामुळं झ्वेरेव्हनं जर्मन टेनिसच्या इतिहासात आपलं नाव कोरलं. 1937 मध्ये हायनर हेन्केल यांच्यानंतर फ्रेंच ओपन जिंकणारा तो पहिला जर्मन पुरुष खेळाडू ठरला. तसंच, 1996 च्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये बोरिस बेकरच्या विजयानंतर ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकणारा तो पहिला जर्मन पुरुष खेळाडू ठरला.
It’s yours Sascha 👏#RolandGarros pic.twitter.com/6kXTgIlGsl— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
कोबोलीची प्रभावी कामगिरी : कोबोलीला विजेतेपद मिळालं नसलं तरी, त्याची स्पर्धा उल्लेखनीय ठरली. त्यानं आपल्या कारकिर्दीतील पहिला ग्रँड स्लॅम अंतिम सामना गाठला असून, तो आता पहिल्यांदाच जागतिक क्रमवारीत अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवण्याच्या जवळ पोहोचला आहे.
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