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French Open: जोडरवर विजय मिळवत झ्वेरेव्ह उपांत्य फेरीत; सहा वर्षांत पाचव्यांदा अंतिम चारमध्ये

दुसरा मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं मंगळवारी युवा खेळाडू राफेल जोडरवर 7-6 (3) 6-1, 6-3 असा दणदणीत विजय मिळवून फ्रेंच ओपनमधील आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या.

French Open
अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 12:39 PM IST

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French Open : दुसरा मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं मंगळवारी युवा खेळाडू राफेल जोडरवर 7-6 (3) 6-1, 6-3 असा दणदणीत विजय मिळवून फ्रेंच ओपनमधील आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या. या विजयासह, त्यानं सहा वर्षांत पाचव्यांदा रोलँड गॅरोसच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. झ्वेरेव्हला कडवी झुंज द्यावी लागली, पण 2-5 अशा पिछाडीवरून त्यानं उल्लेखनीय पुनरागमन करत दोन तास आणि 17 मिनिटांत विजय मिळवला.

राफेल जोडरचा दमदार खेळ : या स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचलेला आणि या हंगामात क्ले कोर्टवर 19 विजयांसह लीगमध्ये आघाडीवर असूनही, या 19 वर्षीय खेळाडूनं सर्व्हिस ब्रेक करुन 5-2 अशी आघाडी घेतली आणि पहिला सेट जिंकण्याच्या मार्गावर होता. पण झ्वेरेव्हच्या कौशल्याचा फायदा झाला आणि या जर्मन खेळाडूनं पुढील सहापैकी पाच गेम्स जिंकून सामना टाय-ब्रेकमध्ये नेला. त्यानंतर झ्वेरेव्हनं पटकन 3-3 अशी बरोबरी साधली आणि मग सलग चार गुण जिंकून सेट आपल्या नावावर केला.

झ्वेरेव्हची दोन सेटची आघाडी : त्यानंतर, झ्वेरेव्हनं सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. आपल्या पहिल्या सर्व्हिसवर 71 टक्के गुण मिळवत आणि जोरदार फोरहँड मारत, त्यानं दुसऱ्या सेटमध्ये 1-1 अशा बरोबरीनंतर सलग सात गेम्स जिंकले आणि दोन सेटची आघाडी घेऊन सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं.

पाच सामन्यांत गमावला एकच सेट : झ्वेरेव्हनं यावर्षी इथं खेळलेल्या पाच सामन्यांमध्ये फक्त एकच सेट गमावला आहे, आणि आता जॅनिक सिनर व नोव्हाक जोकोविचसारखे दिग्गज खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळं, झ्वेरेव्ह स्वतःला आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅमसाठी एक प्रबळ दावेदार मानू शकतो. झ्वेरेव्हचा पुढचा सामना याकूब मेन्सिक किंवा याओ फोन्सेका यांच्यापैकी एकाविरुद्ध होईल.

सामन्यानंतर झ्वेरेव्ह काय म्हणाला : सामन्यानंतर झ्वेरेव्ह म्हणाला, "तो सामना खूप कठीण होता. पहिल्या सेटमध्ये तो लयीत होता. मी खूप मागे होतो आणि खूप बचावात्मक खेळत होतो. चेंडू जास्त उंच उसळत नव्हता, त्यामुळं मला थोडं अधिक थेट खेळावं लागलं. मला पुढं जात राहायचं आहे. मला स्पर्धेत टिकून राहायचं आहे. जे सामने मी यापूर्वी जिंकलेले नाहीत, ते मला जिंकायचे आहेत. हेच माझं ध्येय आहे. मला वाटतं, आज एका खूप चांगल्या खेळाडूविरुद्ध माझी एक कठीण परीक्षा होती. मी ती यशस्वीपणे पार केली, मी जिंकलो. उपांत्य फेरीत पोहोचल्याचा मला आनंद आहे."

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