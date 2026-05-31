ETV Bharat / sports

French Open: कोको गॉफचा प्रवास संपला; नाओमी ओसाका पुढच्या फेरीत

गतविजेती कोको गॉफचा फ्रेंच ओपनमधील महिला एकेरी विजेतेपदाचा बचाव तिसऱ्या फेरीतच थांबला, पण नाओमी ओसाकानं आपली प्रभावी कामगिरी सुरुच ठेवली.

French Open
कोको गॉफचा प्रवास संपला (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

French Open : गतविजेती कोको गॉफचा फ्रेंच ओपनमधील महिला एकेरी विजेतेपदाचा बचाव तिसऱ्या फेरीतच थांबला, पण नाओमी ओसाकानं आपली प्रभावी कामगिरी सुरुच ठेवली. या सामन्यात गॉफला अशा खेळाडूनं पराभूत केलं, जिनं लांब बेसलाइन रॅली आणि कोर्ट कव्हरेजमध्ये अमेरिकन खेळाडूला तोडीस तोड उत्तर दिलं. ही खेळाडू होती अनास्तासिया पोतापोव्हानं, जिनं शनिवारी तिसऱ्या फेरीत गॉफला 4-6, 7-6 (1), 6-4 असं हरवलं.

यापूर्वी, आपल्या 100 व्या ग्रँड स्लॅम सामन्यात, ओसाकानं 18 वर्षीय अमेरिकन प्रतिस्पर्धी इव्हा जोविकला जवळपास तीन तासांत 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4 असं हरवलं. ओसाकाचा पुढील सामना जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आर्यना सबालेन्काशी होईल, जिनं दारिया कासात्किनाला 6-0, 7-5 असं हरवलं.

अनपेक्षित निकालांचा हंगाम : फ्रेंच ओपन 2026 चा हंगाम अनपेक्षित निकालांचा ठरत आहे. फ्रान्सच्या डियान पॅरीनं शनिवारी सहाव्या मानांकित अमांडा अनिसिमोवाला तीन-सेटच्या सामन्यात पराभूत करुन प्रथमच ग्रँड स्लॅमच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. या वर्षीच्या फ्रेंच ओपनपूर्वी, पॅरी पाच वेळा ग्रँड स्लॅमच्या तिसऱ्या फेरीत पोहोचली होती, परंतु ती कधीही अंतिम 16 मध्ये पोहोचली नव्हती. शनिवारी कोर्ट फिलिप-चॅट्रियरवर पॅरिसच्या उत्साही प्रेक्षकांसमोर खेळताना, पॅरीनं अमांडा अनिसिमोवाला दोन तास आणि 44 मिनिटं चाललेल्या तीन-सेटच्या सामन्यात 6-3, 4-6, 7-6 असं पराभूत केलं.

पुरुष गटाचे निकाल काय : पुरुष गटात, अलेहांद्रो ताबिलोनं 17 वर्षीय फ्रेंच खेळाडू मोईस कौमेला 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9) असं पराभूत केलं. त्याचा पुढील सामना फेलिक्स ऑगर-अलियासिमशी होईल, ज्यानं अमेरिकन ब्रँडन नाकाशीमाला 5-7, 6-1, 7-6 (4), 7-6 (1) असं पराभूत केलं. दरम्यान, झॅकॅरी स्वज्दानं एका रोमांचक पाच-सेटच्या सामन्यात फ्रान्सिस्को सेरुंडोलोचा 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 असा पराभव केला. जागतिक क्रमवारीत 85व्या क्रमांकावर असलेल्या या खेळाडूनं प्रथमच एका मोठ्या स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला आहे.

हेही वाचा :

  1. Singapore Open: सात्विक-चिराग जोडीचा जलवा; जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जोडीला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश
  2. Norway Chess: गुकेशचा प्रज्ञानंदला धक्का; महिला गटात दिव्या देशमुख अव्वल स्थानी
  3. IPL चा आज महामुकाबला! जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियममध्ये RCB vs GT ट्रॉफीसाठी भिडणार

TAGGED:

COCO GAUFF CRASHES OUT
FRENCH OPEN COCO GAUFF CRASHES OUT
NAOMI OSAKA ADVANCES
DIANE PARRY UPSETS
FRENCH OPEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.