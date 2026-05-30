French Open 2026: नोव्हाक जोकोविचचं 25वं ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं; 19 वर्षीय खेळाडूनं तिसऱ्या राऊंडमध्ये हरवलं

शनिवारी फ्रेंच ओपन 2026 मध्ये टेनिसच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अपसेटपैकी एक अपसेट पाहायला मिळालं.

Published : May 30, 2026 at 9:26 AM IST

पॅरिस French Open 2026 : शनिवारी फ्रेंच ओपन 2026 मध्ये टेनिसच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अपसेटपैकी एक अपसेट पाहायला मिळालं. फिलिप-चॅट्रियर कोर्टवर खेळल्या गेलेल्या एका रोमांचक आणि मॅरेथॉन सामन्यात 19 वर्षीय ब्राझिलियन खेळाडू जोआओ फोन्सेकानं टेनिस दिग्गज नोव्हाक जोकोविचला पराभूत करुन स्पर्धेतून बाहेर काढलं. जवळपास पाच तास चाललेल्या या दमछाक करणाऱ्या सामन्यात, पहिले दोन सेट गमावल्यानंतर फोन्सेकानं एक अविश्वसनिय पुनरागमन केलं. त्यानं जोकोविचला 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 असं हरवून आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅमच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला.

25वं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकण्याचं स्वप्न पुन्हा भंगलं : या दारुण पराभवामुळं, नोव्हाक जोकोविचची विक्रमी 25व्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे. कार्लोस अल्काराझची अनुपस्थिती आणि यानिक सिनर दुसऱ्या फेरीतच बाहेर पडल्यामुळं या सर्बियन दिग्गजाचा विजेतेपद जिंकण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता असं वाटत होतं. पण या तरुण खेळाडूनं लाल मातीच्या कोर्टवर इतिहास रचला. जोकोविचच्या बाहेर पडण्यानं, हे आता स्पष्ट झालं आहे की टेनिस जगताला यावर्षी पॅरिसमध्ये एक नवीन पुरुष एकेरी ग्रँड स्लॅम विजेता मिळेल.

फोन्सेकाचा निर्भय खेळ : सामन्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की, जोकोविचनं 70 विनर्स मारले, तर फोन्सेकानं 68 विनर्स मारुन त्याला कडवी झुंज दिली. जरी या तरुण ब्राझिलियन खेळाडूनं जोकोविचपेक्षा (39) किंचित जास्त अनफोर्सड एरर्स (47) केले असले तरी, आकडेवारी सामन्याची खरी कहाणी सांगत नाही. जेव्हा जेव्हा सामना निर्णायक वळणावर पोहोचला, तेव्हा या तरुण खेळाडूनं आपला खेळ बदलला आणि कोणत्याही भीतीशिवाय जोकोविचविरुद्ध आक्रमक टेनिस खेळला.

दुसऱ्या सेटनंतर सामन्याचं चित्र पालटलं : जोकोविचनं पहिला सेट जिंकला असेल, पण फोन्सेकानं हार मानली नाही. 1-5 नं मागे पडल्यानंतर, या तरुण खेळाडूनं विलक्षण दृढनिश्चय दाखवला आणि जोकोविचला बरोबरी साधण्यास भाग पाडलं, ज्यामुळं स्कोअर 4-5 झाला. मात्र, जोकोविचनं दुसरा सेटही जिंकून सामन्यावर आपली पकड घट्ट केली आणि त्याचं पुढच्या फेरीत जाणं ही केवळ एक औपचारिकता आहे असं वाटत होतं. मात्र तसं झालं नाही.

