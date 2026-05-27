French Open: 17 वर्षीय कुआमेनं रचला इतिहास; गॉफ-सबालेन्का आणि ओसाका यांचीही दमदार सुरुवात

17 वर्षीय फ्रेंच खेळाडूनं माजी यूएस ओपन चॅम्पियन मारिन सिलिचला पराभूत करुन एक मोठा उलटफेर घडवला.

मोईस कुआमे (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 3:24 PM IST

French Open : मोईस कुआमेनं फ्रेंच ओपनमध्ये आपले ग्रँड स्लॅम पदार्पण संस्मरणीय केले. या 17 वर्षीय फ्रेंच खेळाडूनं माजी यूएस ओपन चॅम्पियन मारिन सिलिचला 7-6(4), 6-2, 6-1 नं पराभूत करुन एक मोठा उलटफेर घडवला. रोलँड गॅरोस येथील घरच्या प्रेक्षकांसमोर कुआमेनं उल्लेखनीय परिपक्व खेळाचं प्रदर्शन केलं. जागतिक क्रमवारीत 318 व्या स्थानावर असलेला मोईस कुआमे 2008 किंवा त्यानंतर जन्मलेला ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकणारा पहिला पुरुष खेळाडू ठरला.

सर्वात तरुण फ्रेंच खेळाडू : तो 1991 नंतर रोलँड गॅरोसमध्ये सामना जिंकणारा सर्वात तरुण फ्रेंच खेळाडू देखील ठरला. सामन्यानंतर कुआमे म्हणाला, "मला खूप छान वाटत होतं. आम्ही संघासोबत रणनीतीवर खूप काम केलं होतं. मला वातावरण आणि प्रेक्षकांची थोडीफार कल्पना होती, त्यामुळं माझा आत्मविश्वास होता."

कोको गॉफनं चॅम्पियनची ताकद दाखवली : याशिवाय गतविजेती कोको गॉफनं स्वदेशीय टेलर टाउनसेंडला 6-4, 6-0 नं पराभूत करुन दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. जरी गॉफसाठी सामन्याची सुरुवात सोपी नव्हती, कारण टाउनसेंडनं पहिल्याच गेममध्ये तिची सर्व्हिस ब्रेक केली, तरी गॉफनं शेवटच्या 12 पैकी 11 गेम्स जिंकून एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. दुसऱ्या सेटमध्ये टाउनसेंडला एकही गेम जिंकता आला नाही. गॉफनं सलग सातव्यांदा फ्रेंच ओपनच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे.

सबालेन्का आणि ओसाकाची विजयी सुरुवात : जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आर्यना सबालेन्कानं स्पेनच्या जेसिका बौझास मानेरोला 6-4, 6-2 असं हरवून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. उष्ण हवामान आणि वेगवान क्ले कोर्टवर, सबालेन्कानं नेटजवळ आक्रमक खेळ दाखवला. सामन्यानंतर ती म्हणाली, "सध्या खेळातील सर्वात मजेशीर गोष्ट म्हणजे नेटजवळ गुण मिळवणं. मी माझ्या खेळाच्या या क्षेत्रात खूप सुधारणा केली आहे आणि मला याचा अभिमान आहे." दरम्यान, नाओमी ओसाकानं जर्मनीच्या लॉरा सीगमंडला 6-3, 7-6(3) असं हरवून पुढच्या फेरीत प्रवेश केला. ओसाकानं दबावाखाली संयम दाखवला आणि सरळ सेट्समध्ये विजय मिळवला.

मेदवेदेव स्पर्धेतून बाहेर : पुरुष एकेरीमध्ये स्पर्धेतील सर्वात मोठा धक्कादायक निकाल लागला, जेव्हा रशियन स्टार डॅनियल मेदवेदेव पहिल्याच फेरीत बाहेर पडला. ऑस्ट्रेलियाच्या ॲडम वॉल्टननं पाच सेटच्या सामन्यात मेदवेदेवचा 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 असा पराभव केला. जागतिक क्रमवारीत 97 व्या क्रमांकावर असलेल्या वॉल्टननं आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय मिळवण्यासाठी शौर्यपूर्ण झुंज दिली. ग्रीसचा स्टेफानोस त्सित्सिपास देखील पुढील फेरीत पोहोचला आहे. त्याचा प्रतिस्पर्धी, अलेक्झांडर म्युलर, दुखापतीमुळं सामना पूर्ण करू शकला नाही.

उष्ण हवामान चर्चेचा विषय : रोलँड गॅरोसमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी तापमान 32 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. उष्ण हवामानामुळं क्ले कोर्ट्स लवकर सुकत आहेत, ज्यामुळं खेळाचा वेग नेहमीपेक्षा जास्त झाला आहे. अनेक खेळाडूंनी नेटजवळ आक्रमक डावपेच वापरले, जे त्यांना यशस्वी ठरले. फ्रेंच ओपनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तरुण खेळाडूंची चमक, मोठे अनपेक्षित निकाल आणि अनुभवी खेळाडूंची दमदार सुरुवात यामुळं ही स्पर्धा अत्यंत रोमांचक बनली आहे.

