गोल नव्हे कला! कोल्हापूरच्या फ्रिस्टाईल फुटबॉलरनं केले एकापाठोपाठ चार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड; पाचव्याचीही तयारी सुरु
कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील वडणगे येथील प्रणव अशोक भोपळे या तरुणानं सातत्य, कष्ट आणि कौशल्याच्या जोरावर चार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर नोंदवले आहेत.
Published : July 3, 2026 at 5:13 PM IST
कोल्हापूर Freestyle Footballer of Kolhapur : जगात भारी म्हणून ओळखलं जाणाऱ्या कोल्हापूर शहरानं फुटबॉलच्या पारंपरिक परंपरेसोबतच आता फ्रीस्टाईल फुटबॉलमध्येही स्वतःचं नाव जागतिक स्तरावर कोरलं आहे. कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील वडणगे येथील प्रणव अशोक भोपळे या तरुणानं सातत्य, कष्ट आणि कौशल्याच्या जोरावर चार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर नोंदवले आहेत. सध्या तो पाचव्या विक्रमाची तयारी करत आहे; त्याच्या प्रयत्नांमुळं कोल्हापूरचा गौरव जागतिक पटलावर चमकत आहे. सध्या कोल्हापुरात सुरु असलेल्या फिफा वर्ल्ड कपच्या फिव्हरमुळं प्रणवचा जोशही आता दुप्पट झाला आहे.
प्रारंभिक संघर्ष आणि कौटुंबिक पाठिंबा : शालेय जीवनापासूनच प्रणवला फुटबॉलची आवड होती. सुरुवातीला योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यानं त्यानं सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन मिळणाऱ्या माहितीतून फ्रीस्टाईल फुटबॉलचं तंत्र अवगत केलं. घरात त्याच्या आवडीबाबत आणि नव्या स्किल बाबत कुणालाही ठाऊक नसताना मोठ्या भावाच्या प्रोत्साहनामुळं त्यानं स्वतःवर पूर्ण विश्वास ठेऊन मेहनत करायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात रस्त्यावर आणि मैदानात सराव करताना लोकांच्या विविध प्रकारच्या टीकाही त्याला सहन करावी लागली, परंतु त्यानं हार कधीच मानली नाही आणि त्याचंच फळ त्याला मिळत गेलं.
2019 ला विश्वविक्रमांची सुरुवात : पहिल्यांदा आपल्या फ्री स्टाईल फुटबॉल च्या माध्यमातून विश्वविक्रम रचण्याचा विचार करुन 2019 मध्ये त्यानं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी प्रयत्न केले; त्यासाठी दीड तास हाताच्या एका बोटावर त्यानं फुटबॉल फिरवला. पण त्याचे हे प्रयत्न तांत्रिक कारणामुळं स्वीकारले गेले नाहीत. या अपयशानं तो थोड्याफार प्रमाणात खचून गेला मात्र त्यानं आशा सोडली नाही. पुढं कोरोना लॉकडाऊन काळात त्यानं दिवसाला 8–10 तास सराव करुन त्याच्या कौशल्यावर भर घातला आणि स्वतःचेच सरावाचे व्हिडिओ बनवून, ते पाहून चुका दुरुस्त केल्या. त्याच्या जिद्दीमुळं आणि सातत्यामुळं शेवटी त्याला जागतिक मान्यता मिळाली.
आजवर चार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड : 2020 मध्ये प्रणवच्या नावावर त्याच्या आयुष्यातील पहिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला गेला. 4 मिनिटं 27 सेकंद गुडघ्यावर सर्वाधिक वेळ फुटबॉल संतुलित ठेवण्याचा विश्वविक्रम त्यानं 15 ऑगस्ट 2020 रोजी केला. बांगलादेशच्या खेळाडूचा विक्रम मोडत त्यानं आपलं नाव जगप्रसिद्ध केलं. त्यानंतर त्यानं आपला यशाचा आलेख चढताच ठेवला. पुढं कपाळ आणि नाकावर एका मिनिटात 81 इतक्या सर्वाधिक वेळा फुटबॉल ट्रान्झिशन्सचा विक्रम त्यानं केला. त्यानंतर प्रणवनं दोन्ही हातांवरुन 360 डिग्रीमध्ये रोटेशन करत 1 मिनिटात 146 वेळा फुटबॉल फिरवून नवा सर्वाधिक रोटेशन्सचा विक्रम आपल्या नावावर केला. तर 2025 मध्ये कपाळ आणि नाकावरुन 30 सेकंदात 56 वेळा ट्रान्झिशन्सचा नवीन विक्रम त्यानं नोंदवला. सध्या प्रणव पाचव्या गिनीज विश्वविक्रमासाठी जोरदार तयारी करत आहे.
स्थानिक पाठिंबा आणि भविष्यातील आकांक्षा : "माझ्या आजवरच्या प्रवासात माझ्या कुटुंबाशिवाय कोल्हापुरातील सुप्रसिद्ध उद्योजक संजय घोडावत आणि विनायक भोसले यांचं बहुमोल मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळालं आहे. आजवर मिळालेले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हे माझ्या प्रवासातील फक्त पहिली पायरी आहेत. मला पुढं जाऊन भारताचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे," अशी भावना प्रणवनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
कोल्हापूरची नवी ओळख : कुस्तीचं माहेरघर असलेलं कोल्हापूर आता फुटबॉल त्यातही प्राणवसारख्या जागतिक विश्वविक्रमी खेळाडूमुळं फ्रीस्टाईल फुटबॉलसाठीही ओळखलं जात आहे. वडणगे सारख्या छोट्या गावातून फुटबॉलवर वेगळा आणि प्रभावी ठसा उमटवणारा प्रणवचा प्रवास इतरांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरत आहे. त्याच्या कामगिरीमुळं कोल्हापूरचं नाव गिनीज बुकमध्ये वारंवार आजमावले गेले आहे, त्यामुळं प्रत्येक कोल्हापूरकरच्या मनात त्याच्याबद्दल अभिमानाची भावना आहे.
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