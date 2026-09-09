भारतासह 'हे' संघ सेमीफायनलमध्ये; टीम इंडियाचा सामना कोणाविरुद्ध?
आशिया कप 2026 चा पहिला उपांत्य सामना 10 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल, ज्यात भारत आणि बांगलादेश एकमेकांविरुद्ध खेळतील.
Published : September 9, 2026 at 9:19 AM IST
दुबई Women's Asia Cup 2026 : एसीसी महिला आशिया कप 2026 च्या विजेतेपदाच्या शर्यतीत आता फक्त चार संघ शिल्लक आहेत. बांगलादेश महिला क्रिकेट संघानं आपल्या अंतिम गट फेरीच्या सामन्यात युएईला 34 धावांनी पराभूत करुन उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या निकालामुळं स्पर्धेतील अंतिम चार संघ निश्चित झाले. उपांत्य फेरीत पोहोचणारा बांगलादेश हा चौथा संघ ठरला. यापूर्वी भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले होते.
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
गोलंदाजांमुळं संघाचा विजय : बांगलादेशच्या विजयाचं सर्वात मोठं कारण त्यांचे गोलंदाज होते, ज्यांनी युएईसमोर 104 धावांचं लक्ष्य ठेवलं आणि संपूर्ण डावात फलंदाजांना मोकळेपणानं खेळू दिलं नाही. प्रथम फलंदाजी करताना, बांगलादेशनं पहिल्या सहा षटकांत दोन गडी गमावले आणि केवळ 21 धावा केल्या. मात्र, संघानं हळूहळू डाव सावरला आणि 20 षटकांत 7 गडी गमावून 103 धावांपर्यंत मजल मारली.
युएईची खराब सुरुवात : हे छोटं लक्ष्य गाठताना युएईची सुरुवात त्याहूनही खराब झाली. बांगलादेशी गोलंदाजांनी पॉवरप्लेमध्ये दोन गडी गमावले, ज्यामुळं सहा षटकांत त्यांची धावसंख्या 2 गडी गमावून केवळ 15 धावांवर होती. 10 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 34 होती. असं असूनही, बांगलादेशनं दबाव कमी होऊ दिला नाही आणि सातत्यानं विकेट्स घेत युएईचा धावगती नियंत्रणात ठेवली. युएईला 20 षटकांत 9 गडी बाद केवळ 69 धावाच करता आल्या. बांगलादेशनं हा सामना 34 धावांनी जिंकून उपांत्य फेरी गाठणारा चौथा संघ बनण्याचा मान मिळवला.
And with that ~ the group stage comes to an end! India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan are through to the semis and the trophy is now within touching distance ⭐️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
Who will get their hands on it? ✌️#DPWorldWomensAsiaCup2026 #ACC pic.twitter.com/zs3ngafj4n
भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना : या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरणारा भारत हा पहिला संघ होता. त्यानंतर श्रीलंकेनं 'गट ब' मधून अंतिम चार संघांमध्ये प्रवेश केला. पाकिस्ताननं 7 सप्टेंबरच्या रात्री उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं आणि आता बांगलादेशच्या विजयामुळं चार संघ निश्चित झाले आहेत. भारतानं 'गट अ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं, तर पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानी राहिला. 'गट ब' मध्ये श्रीलंकेनं पहिलं स्थान आणि बांगलादेशनं दुसरं स्थान मिळवलं. आता पहिल्या उपांत्य फेरीत भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात लढत होईल.
उपांत्य फेरीचे सामने केव्हा आणि कुठं होतील? : आशिया कप 2026 चा पहिला उपांत्य सामना 10 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल, ज्यात भारत आणि बांगलादेश एकमेकांविरुद्ध खेळतील. दुसऱ्या दिवशी, 11 सप्टेंबर रोजी, दुसरा उपांत्य सामना दुबईमध्ये श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होतील. स्पर्धेचा अंतिम सामना 13 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल.
हेही वाचा :