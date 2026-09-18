भारतासह चार संघ सेमीफायनलमध्ये; कधी होणार नॉकआउट सामने?
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेट सामने एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने संपले असून, आता उपांत्य फेरीचे सामने होणार आहेत.
Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games Women Cricket Semifinal : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेट सामने एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने संपले असून, आता उपांत्य फेरीचे सामने होणार आहेत. चार संघांनी आपापले सामने जिंकून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. यामुळं भारताचा सामना कधी आणि कोणाविरुद्ध होईल हे देखील निश्चित झालं आहे. भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही, परंतु अंतिम सामन्यात या दोन संघांमध्ये सामना होण्याची शक्यता कायम आहे.
Women's Asia Cup 2026 Semi Final Teams:— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) September 18, 2026
1) 🇵🇰 Pakistan vs Sri Lanka 🇱🇰
2) 🇮🇳 India vs Bangladesh 🇧🇩
Women's Asian Games 2026 Semi Final Teams:
1) 🇵🇰 Pakistan vs Sri Lanka 🇱🇰
2) 🇮🇳 India vs Bangladesh 🇧🇩
It's time to re-witness Women's Asia Cup 2.0 in Asian Games 2026 👏🏻 pic.twitter.com/QoOLoxwigI
चार संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत : भारतीय महिला क्रिकेट संघाव्यतिरिक्त, आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचलेले इतर संघ म्हणजे श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तान. पाकिस्ताननं थायलंडला तीन गडी राखून पराभूत केलं. बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला, परंतु बांगलादेश संघ आपाल्या श्रेष्ठ मानांकनाच्या आधारावर उपांत्य फेरीत पोहोचला. आज, शुक्रवारी, श्रीलंकेनं मलेशियाला 86 धावांनी पराभूत केलं. त्यानंतर झालेल्या सामन्यात भारतानं जपानला 8 गडी राखून पराभूत केलं.
उपांत्य फेरी सामने 20 सप्टेंबरला होणार : उपांत्य फेरीचे दोन्ही सामने एकाच दिवशी, 20 सप्टेंबर रोजी खेळले जातील. पहिला सामना रविवार, 20 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल. दुसरा सामना भारत आणि बांगलादेश यांच्यात खेळला जाईल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल. जो संघ आपापले सामने जिंकेल, तो थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल.
🚨 INDIA MOVES INTO SEMIS FINALS OF WOMEN’S CRICKET AT ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 18, 2026
- Defeated Japan 🇯🇵 by 8 wickets in QF 🔥
📸 - @BCCIWomen pic.twitter.com/r6YmqM4Khu
अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता : उपांत्य फेरीत भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येणार नसले तरी, अंतिम सामना निश्चितपणे शक्य आहे. जर भारतानं बांगलादेशला आणि पाकिस्ताननं श्रीलंकेला हरवलं, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अंतिम सामना खेळला जाऊ शकतो. आशियाई खेळांमधील महिला क्रिकेटचा अंतिम सामना मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. विजयी संघाला सुवर्णपदक मिळेल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ सुवर्णपदकासाठी प्रबळ दावेदार मानला जातो.
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