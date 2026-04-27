'प्रत्येक गोष्टीचा शेवट होतो,' प्रसिद्ध स्टारनं 11 वर्षांनंतर WWE सोडताना व्यक्त केल्या भावना; सोशल मीडियावर केली पोस्ट

WWE नं नुकतंच 20 हून अधिक कुस्तीपटूंना काढून टाकून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. कंपनी नेहमी रेसलमेनियानंतर हे पाऊल उचलते.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 12:31 PM IST

Former WWE Star Apollo Crews : WWE नं नुकतंच 20 हून अधिक कुस्तीपटूंना काढून टाकून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. कंपनी नेहमी रेसलमेनियानंतर हे पाऊल उचलते. यावेळी, मेन रोस्टरमधील 14 स्टार्सना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. प्रसिद्ध कुस्तीपटू अपोलो क्रूसलाही काढून टाकण्यात आलं आहे. तो दुखापतीमुळं बऱ्याच काळापासून रिंगबाहेर होता. मात्र, आता क्रूसनं WWE सोडण्याबद्दल आपलं दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यानं इंस्टाग्रामवर चाहत्यांसाठी एक खास संदेश शेअर केला आहे.

काय म्हणाला अपोलो क्रूस : अपोलो क्रूजनं इंस्टाग्रामवर एक मोठा संदेश शेअर केला, ज्यात त्यानं लिहिले, "WWE, 11 वर्षांसाठी धन्यवाद. व्वा, 11 वर्षे! हा एक उत्तम प्रवास होता. WWE मध्ये संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. ज्यांनी मला संदेश पाठवले त्या सर्वांचे आभार. मी तुम्हा सर्वांचा आभारी आहे. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मला फक्त एकदाच गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळं मी बराच काळ रिंगपासून दूर राहिलो. WWE सोबतच्या माझ्या काळात अनेक अद्भुत क्षण अनुभवण्याचं भाग्य मला लाभलं. हा एक रोमांचक प्रवास होता. ज्यांनी मला पाठिंबा दिला त्या सर्वांचे आभार. ज्यांच्यासोबत मी रिंगमध्ये उतरलो त्या सर्वांचे आभार. प्रत्येक गोष्टीचा शेवट होतो, आणि ही माझी वेळ आहे."

WWE नं इतर अनेक स्टार्सना काढून टाकलं : मुख्य रोस्टर व्यतिरिक्त, WWE नं NXT मधील काही कुस्तीपटूंनाही बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. कंपनीनं अंकल हाऊडीच्या नेतृत्वाखालील 'वायट सिक्स' गटाला काढून टाकलं आहे. याव्यतिरिक्त, जोई स्टार्क्स, कायरी सेन, अलेस्टर ब्लॅक, झेलिना वेगा, अल्बा फायर आणि इतर अनेक स्टार्सनाही काढून टाकण्यात आले आहे. यांपैकी काही जण सध्या कथानकात सहभागी होते.

