माजी WWE चॅम्पियनचं 41व्या वर्षी निधन; NASCAR चंही दोन वेळा पटकावलं होतं जेतेपद
WWE मध्ये सध्या 'सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंट' आणि 'क्लॅश इन इटली 2026' ची तयारी सुरु आहे. दरम्यान, अशातच एक दुःखद बातमी समोर आली आहे.
Published : May 22, 2026 at 12:40 PM IST
Kyle Busch Passes Away : WWE मध्ये सध्या 'सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंट' आणि 'क्लॅश इन इटली 2026' ची तयारी सुरु आहे. चाहते दोन्ही शोजसाठी अत्यंत उत्सुक आहेत. त्यासाठी सामन्यांची घोषणा केली जात आहे. ब्रॉक लेसनरनंही निवृत्तीतून पुनरागमन केलं आहे. दरम्यान, अशातच एक दुःखद बातमी समोर आली आहे, जी विशेषतः अमेरिकन मोटरस्पोर्ट्स चाहत्यांसाठी धक्कादायक आहे. NASCAR चे काईल बुश यांचं वयाच्या 41 व्या वर्षी निधन झालं आहे. ते माजी WWE 24/7 चॅम्पियन देखील होते. आता WWE सह जगभरात शोकाची लाट पसरली आहे.
We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.— NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026
काईल बुश यांचं निधन : काईल बुश हे दोन वेळा NASCAR कप चॅम्पियन होते. त्यांची गणना सर्वात यशस्वी रेसर्समध्ये केली जात होती. त्यांना WWE बद्दलही खूप प्रेम होतं. 2009 मध्ये, ते 'रॉ' (Raw) मध्ये सूत्रसंचालक म्हणून दिसले होते. तर 2019 मध्ये, त्यांनी दिग्गज आर-ट्रुथला हरवून 24/7 चॅम्पियनशिप जिंकली होती. आजारपणामुळं बुश यांना 21 मे रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि त्याच दिवशी त्यांचं निधन झाले. NASCAR नं सर्वप्रथम बुश यांच्या निधनाची घोषणा केली, "आम्ही अत्यंत दुःखानं कळवत आहोत की, दोन वेळचे चॅम्पियन आणि दिग्गज रेसर काईल बुश यांचं निधन झालं आहे. ते 41 वर्षांचे होते. आम्ही बुश कुटुंबियांना आणि संपूर्ण मोटरस्पोर्ट्स समुदायाला आमच्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो."
I’m Saddened To Hear About The Passing Of My Friend- 2-Time NASCAR Champion @KyleBusch. Gone Way Too Soon! Rest In Peace Kyle! 🙏🏻 pic.twitter.com/emWMPJWhbg— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) May 21, 2026
रिक फ्लेअर यांच्याकडून काईल बुश यांना श्रद्धांजली : काईल बुश यांच्या इतक्या तरुण वयात झालेल्या निधनानं सर्वांना दुःख झालं आहे. बुश यांचं WWE च्या काही दिग्गज स्टार्ससोबत चांगले संबंध होते, ज्यात 16 वेळा विश्वविजेते राहिलेल्या रिक फ्लेअर यांचाही समावेश आहे. फ्लेअर यांनी एक्स-मेनच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले, "माझा मित्र आणि दोन वेळचा NASCAR चॅम्पियन काईल बुश यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मला दुःख झालं आहे. तो खूप लवकर आपल्याला सोडून गेला. काईल, तुझ्या आत्म्याला शांती लाभो."
