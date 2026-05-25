IPL दरम्यान बंगळूरुमध्ये क्रिकेटपटूचा मृत्यू; 4 ओव्हर गोलंदाजी केल्यानंतर आला ह्रदयविकाराचा झटका
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 दरम्यान भारतीय क्रिकेटमध्ये दुःखाची लाट पसरली आहे.
Published : May 25, 2026 at 9:23 AM IST
Ranji Trophy Winner Dies : माजी वेगवान रणजी गोलंदाज एस. एल. अक्षय याचं रविवारी एका क्लब सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. तो केवळ 39 वर्षांचा होता. अक्षय बंगळूरु इथं केएससीए थर्ड डिव्हिजन लीगच्या सामन्यात सफायर सीसी संघाकडून खेळत होता. त्यानं सामन्यादरम्यान चार षटकं गोलंदाजी केली, पण त्यानंतर त्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं आणि छातीत दुखू लागलं.
रणजी विजेत्या कर्नाटक संघाचा सदस्य : प्रकृती खालावल्यानंतर तो मैदान सोडून गेला. दरम्यान प्रकृती अधिकच खालावल्यानं त्याला तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. 2014-15 च्या हंगामात रणजी ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावणाऱ्या बलाढ्य कर्नाटक संघाचा अक्षय एक सदस्य होता. त्यानं आपल्या वेगवान गोलंदाजीनं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडली होती. एस. एल. अक्षयनं 2011 ते 2013 दरम्यान कर्नाटकसाठी सहा प्रथम-श्रेणी, तीन लिस्ट ए आणि नऊ टी-20 सामने खेळले. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये अक्षयनं 18 बळी घेतले आणि 89 धावा केल्या. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये अक्षयच्या नावावर 6 बळी आणि 11 धावा आहेत. टी-20 क्रिकेटमध्ये अक्षरनं 8 बळी घेतले आणि 10 धावा केल्या.
Terrible terrible news for the cricket community. SL Akshay, 39, a fast bowler, whom I saw from close quarters from his U19 days has passed away today while playing a division match.— Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) May 24, 2026
Just don’t have words to express my grief. A soft spoken guy who played for Karnataka in 2011/12… pic.twitter.com/AgX34j4GPw
निधनानं क्रिकेटमध्ये खळबळ : एसएसएल अक्षयच्या निधनानं भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. एसएल अक्षयची कारकीर्द अल्पकाळ टिकली, पण क्रिकेटबद्दलची त्याची आवड कधीच कमी झाली नाही. निवृत्तीनंतरही अक्षय क्रिकेटमध्ये सक्रियपणे सहभागी होता. तो कर्नाटकच्या 19 वर्षांखालील संघाला प्रशिक्षण देण्यात आणि तरुण खेळाडू घडवण्यात सक्रियपणे सहभागी होता.
KSCA कडून दुःख व्यक्त : कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेनं (KSCA) त्याच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. KSCA नं एक निवेदन जारी करुन म्हटलं आहे की, अक्षयनं खेळाडू आणि प्रशिक्षक या दोन्ही भूमिकांमधून कर्नाटक क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि तरुण क्रिकेटपटूंच्या विकासातील त्याची भूमिका नेहमीच स्मरणात राहील. अक्षयच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीनं कर्नाटक क्रिकेट समुदायावर शोककळा पसरली आहे. अनेक खेळाडूंनी आणि क्रिकेट चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्याला श्रद्धांजली वाहिली.
