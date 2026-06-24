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वाढदिवशीच दिग्गज क्रिकेटपटूचं निधन; इंग्लंडविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीपूर्वी कीवी संघावर दुःखाचा डोंगर

न्यूझीलंडचे माजी वेगवान गोलंदाज बॉब ब्लेअर यांचं इंग्लंडमध्ये निधन झालं आहे.

Bob Blair Passed Away
प्रातिनिधिक फोटो (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 12:55 PM IST

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Bob Blair Passed Away : न्यूझीलंडचे माजी वेगवान गोलंदाज बॉब ब्लेअर यांचं इंग्लंडमध्ये निधन झालं आहे. आपल्या 94 व्या वाढदिवशी निधन पावलेले ब्लेअर हे केवळ एक क्रिकेटपटूच नव्हते, तर धैर्य, संघर्ष आणि खिलाडूवृत्तीचे प्रतीक होते. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डानं ब्लेअर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांच्या स्मरणार्थ, न्यूझीलंड संघ नॉटिंगहॅम इथं इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी हातावर काळी पट्टी बांधणार आहे.

कीवींसाठी खेळले 19 कसोटी सामने : 1952 ते 1964 दरम्यान न्यूझीलंडसाठी 19 कसोटी सामने खेळलेल्या ब्लेअर यांनी 43 बळी घेतले. देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्यांची कामगिरी तर त्याहूनही प्रभावी होती, जिथं त्यांनी 59 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये 330 बळी घेतले. 1956-57 चा हंगाम त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात संस्मरणीय ठरला, जेव्हा त्यांनी केवळ 9 च्या सरासरीनं 46 बळी घेतले आणि दोनदा एका डावात नऊ बळी घेण्याचा पराक्रम केला.

एका अपघातानं बदललं आयुष्य : क्रिकेटच्या इतिहासात ब्लेअरला केवळ त्याच्या कामगिरीसाठीच नव्हे, तर 1953 च्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात त्यानं दाखवलेल्या अविश्वसनीय धैर्यासाठीही ओळखलं जातं. एलिस पार्कवर दुसरा कसोटी सामना खेळला जात होता. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी 21 वर्षीय ब्लेअरला दुःखद बातमी मिळाली की, नाताळच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या तांगिवाई रेल्वे अपघातात त्याची होणारी पत्नी, नेरिसा लव्ह, बळी पडली होती. या अपघातात एकूण 151 लोकांचा मृत्यू झाला होता. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील सर्वात कठीण क्षणी, ब्लेअर टीम हॉटेलमध्ये दुःखी होता, पण जेव्हा न्यूझीलंड संघ अडचणीत होता आणि शेवटची विकेट हातात होती, तेव्हा त्यानं मैदानावर परतण्याचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण स्टेडियम झालं भावूक : जेव्हा ब्लेअर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा एलिस पार्कवर उपस्थित असलेले 23,000 प्रेक्षक थक्क झाले. दुसऱ्या टोकाला बर्ट सटक्लिफ होता, जो चेंडू लागल्यानं नुकताच रुग्णालयातून परतला होता. त्या दोन खेळाडूंनी शेवटच्या विकेटसाठी 33 धावा जोडल्या. या भागीदारीत एका षटकात 25 धावांच्या विश्वविक्रमाचाही समावेश होता. बाद झाल्यानंतर जेव्हा ब्लेअर मैदानातून परतले, तेव्हा संपूर्ण स्टेडियम त्यांच्या सन्मानार्थ उभे राहिले आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. हा क्षण आजही क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात भावनिक आणि प्रेरणादायी क्षणांपैकी एक मानला जातो.

ब्लेअर यांच्या स्मरणार्थ टांगिवाई शिल्ड : ब्लेअर आणि टांगिवाई रेल्वे अपघाताच्या कथेचा न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटवर इतका खोलवर परिणाम झाला की, 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील कसोटी मालिकेसाठी टांगिवाई शिल्डची सुरुवात करण्यात आली. ही ट्रॉफी न्यूझीलंडच्या पारंपरिक लाकडापासून आणि टांगिवाई प्रदेशात सापडलेल्या एका अनोख्या दगडापासून तयार करण्यात आली होती. त्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यातील ब्लेअर हे न्यूझीलंडचे शेवटचे हयात असलेले खेळाडू होते.

एक दशकभर केलं कीवी संघाचं प्रतिनिधित्व : 1953 च्या दौऱ्यानंतर, ब्लेअर यांनी जवळपास एक दशकभर न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांनी 1964 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपली शेवटची कसोटी खेळली, ज्यात त्यांनी कारकिर्दीतील सर्वोत्तम 7 बळी मिळवले. क्रिकेटवरील त्यांचं प्रेम कधीच कमी झालं नाही. वयाच्या 60 व्या वर्षानंतरही ते क्रिकेट खेळत राहिले आणि 40 हून अधिक हंगाम मैदानावर होते. खेळातून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, नॉर्दर्न आयर्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया इथं प्रशिक्षक म्हणूनही काम केलं.

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