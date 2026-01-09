LIVE सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्यानं माजी रणजी क्रिकेटपटूचा मृत्यू; 38व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप
एका माजी रणजी क्रिकेटपटूला सामन्या दरम्यानच हृदयविकाराचा झटका आला, ज्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला.
Published : January 9, 2026 at 1:27 PM IST
नवी दिल्ली Cricketer Passed Away on Ground : मिझोरमचा माजी रणजी खेळाडू के. लालरेमरुआता याचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं आहे. स्थानिक स्पर्धेतील एका सामन्यादरम्यान तो मैदानावर कोसळला. यानंतर, 38 वर्षीय भारतीय क्रिकेटपटूचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली. त्याच्या मृत्यूचं कारण हृदयविकार असल्याचं मानलं जात आहे. या दुःखद घटनेनंतर, स्पर्धेतील उर्वरित सामने पुन्हा आयोजित करण्यात आले आहेत, यामुळं मिझोरमच्या क्रिकेट चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
Tragic Incident💔— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) January 9, 2026
- Former Ranji Trophy cricketer from Mizoram, K Lalremruata, passed away after collapsing during a match
- Incident occurred in the Khaled Memorial 2nd Division Screening Tournament
- He was playing for Venghnuai Raiders CC when he suddenly fell ill on the field… pic.twitter.com/CTbPmKf7Kd
के. लालरेमरुआताचं सामन्या दरम्यान निधन : खालिद मेमोरियल सेकंड डिव्हिजन स्क्रीनिंग स्पर्धेत वेंगनुई रेडर्स सीसी आणि चावम्पुई इल्मोव्ह सीसी यांच्यात सामना खेळला गेला. वेंगनुईकडून खेळणाऱ्या के. लालरेमरुआताला सामन्या दरम्यान हृदयविकाराचा झटका आला आणि वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमुळं त्याला बाहेर काढण्यात आलं. लालरेमरुआताला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु डॉक्टर त्याला बरं करण्यात अपयशी ठरले. वयाच्या 38 व्या वर्षी त्याचं निधन झालं.
मिझोरमकडून खेळला लालरेमरुआता : मार्च 1987 मध्ये जन्मलेल्या लालरेमरुतानं 2018 मध्ये मिझोरामसाठी प्रथम श्रेणी सामना खेळला. त्यानं त्यांच्या राज्यासाठी दोन प्रथम श्रेणी सामने खेळले आणि 17 धावा केल्या. त्यानं मिझोरामसाठी सात टी-20 सामन्यांमध्येही भाग घेतला, ज्यामध्ये त्यानं सर्वाधिक 44 धावा नाबाद धावांसह 87 धावा केल्या. लालरेमरुता हा मैदानाबाहेर क्रिकेटमधील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व होता आणि वरिष्ठ स्पर्धा समितीचा सदस्य होता. म्हणूनच त्याच्या निधनानंतर स्पर्धेचे सामने हलवण्यात आले.
मिझोराम क्रिकेट असोसिएशनचं निवेदन : क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मिझोराम (CAM) नं के लालरेमरुताच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करणारं अधिकृत निवेदन जारी केलं. त्यांनी लालरेमरुतानं राज्य क्रिकेटला चालना देण्यात कशी मोठी भूमिका बजावली यावर प्रकाश टाकला. क्रिकेट असोसिएशननं त्यांच्या कुटुंबाप्रती शोक व्यक्त केला आणि या कठीण काळात त्यांना सामोरं जाण्याची शक्ती मिळावी अशी कामना केली.
