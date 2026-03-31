टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस भाजपामध्ये सामील; पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांचं समीकरण बदलणार?
Published : March 31, 2026 at 3:16 PM IST
कोलकाता Leander Paes Joins BJP : भारतीय टेनिसमधील दिग्गज खेळाडू लिएंडर पेस यांनी मंगळवार, 31 मार्च रोजी भारतीय जनता पक्षात (भाजपा) औपचारिकपणे प्रवेश केला. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही एक महत्त्वपूर्ण घडामोड मानली जात आहे. कोलकाता इथं पेस यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची नुकतीच भेट घेतल्यानंतर या हालचालीची मोठ्या प्रमाणावर अटकळ बांधली जात होती.
तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपात : लिएंडर पेस यांच्या भाजपामधील प्रवेशाची वेळ महत्त्वपूर्ण आहे. पेस यांच्यासाठी पक्षीय राजकारण नवीन नाही. यापूर्वी ते २०२१ मध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी तृणमूल काँग्रेससाठी जोरदार प्रचार केला होता. मात्र, त्यांनी स्वतः कोणतीही निवडणूक लढवली नाही. त्यांच्या भाजपामध्ये सामील होण्याच्या निर्णयामुळं त्या दीर्घकालीन संबंधांपासून पूर्णपणे फारकत घेतल्याचं स्पष्ट झालं.
Tennis player Leander Paes joins the BJP in the presence of Union Minister Kiren Rijiju and other senior party leaders
काय म्हणाले लिएंडर पेस : भाजपामध्ये सामील झाल्यानंतर लिएंडर पेस म्हणाले, "माझी आई बंगाली आहे आणि तिचा जन्म बंगालमध्ये झाला. तिच्या काळात खेळांसाठी कोणतीही पायाभूत सुविधा नव्हती आणि आजही बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. मुलांना सक्षम आणि प्रेरित करण्याची गरज आहे." त्यांनी टेनिसमध्ये आर्यना सबालेन्का आणि कार्लोस अल्काराझ यांना समान बक्षीस रक्कम मिळाल्याचं उदाहरणही दिले.
Delhi: Tennis legend Leander Paes joins BJP.
He says, " i want to thank pm modi, amit shah ji and nitin nabin. the way bjp family has nurtured me and given me the opportunity. kiren rijiju is someone whom i consider my hero and look up to. we have a big opportunity to…
निवडणुकीच्या निकालांवर याचा किती परिणाम होईल? : लिएंडर पेस आगामी निवडणुका लढवणार की नाही हे अजून पाहायचं आहे, परंतु त्यांच्या भाजपा प्रवेशानं बंगालच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. हे असं राज्य आहे जिथं सेलिब्रिटींच्या समर्थनाचा निवडणुकीच्या निकालांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. लिएंडरच्या भाजपामध्ये सामील होण्याचा निवडणुकीच्या निकालांवर काय परिणाम होईल हे पाहणं बाकी आहे.
आजचा दिवस ऐतिहासिक : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "प्रसिद्ध टेनिसपटू लिएंडर पेसचा भाजपामध्ये प्रवेश हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. जेव्हा ते कॉलेजमध्ये होते, तेव्हा ऑलिम्पिक पदक यादीत भारताचं नाव नव्हतं, पण लिएंडर पेस यांनी पहिल्यांदाच देशाचं नाव ऑलिम्पिकमध्ये आणलं. आता, पेस भाजपाच्या व्यासपीठावरुन देशाची सेवा करतील."
Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, " there is no need for a separate introduction of the legendary leander paes. across india, there is no need to explain who leander paes is. even so, today leander paes's entry into the bjp family is historic. inspired by the work prime…
लिएंडर पेस कोण आहेत? : लिएंडर पेस भारतीय टेनिस इतिहासातील सर्वात सन्मानित खेळाडूंपैकी एक आहेत. त्यांनी अनेक डेव्हिस कप मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, आता पुढं येऊन या खेळाचं भविष्य घडवण्याची वेळ आली आहे. हे करण्यासाठी, भारतातील उदयोन्मुख तरुण प्रतिभेला प्रोत्साहन देणं आणि खेळ सोडून गेलेल्या जुन्या खेळाडूंना पुन्हा एकत्र आणणं महत्त्वाचं आहे.
