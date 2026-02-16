ETV Bharat / sports

"पाकिस्तानचा झालेला पराभव पाहून मला दुःख झालं"; सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत, पाकिस्तानला सल्लाही दिला

टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात कोलंबो इथं हाय-व्होव्टेज सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतानं निर्विवाद वर्चस्व राखत विजय मिळवल्यानंतर देशभरात जल्लोषाचं वातावरण आहे.

Markandey Katju on Ind vs Pak
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Markandey Katju on Ind vs Pak : टी-20 विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात कोलंबो इथं हाय-व्होव्टेज सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतानं निर्विवाद वर्चस्व राखत विजय मिळवल्यानंतर देशभरात जल्लोषाचं वातावरण असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टनं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. "पाकिस्तानचा पराभव झाला की मला दुःख होतं," असं खळबळजनक विधान माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी केलं आहे.

सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण : वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याकडे पाहण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन मांडला आहे. कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांनंतर सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. काटजू यांच्या मते, भारत आणि पाकिस्तान हे मुळात एकच देश आहेत आणि या दोन्ही टीम्स त्यांच्यासाठी 'स्वतःच्याच' आहेत.

काय म्हणाले काटजू : काटजू यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये फाळणीवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी लिहिलं, "भारत आणि पाकिस्तान हे एकच राष्ट्र आहे, जे ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिमांना आपापसात लढत ठेवण्यासाठी बोगस द्विराष्ट्र सिद्धांताच्या आधारे विभागलं. ब्रिटिशांचं हे कारस्थान केवळ यासाठी होतं की, एकसंध भारत चीनप्रमाणे एक आधुनिक औद्योगिक महासत्ता म्हणून उदयोन्मुख होऊ नये आणि पाश्चात्य उद्योगांना आव्हान देऊ नये. मी भारतीय असलो तरी पाकिस्तानच्या टीमलाही मी माझीच टीम मानतो. त्यामुळं काल कोलंबोमध्ये पाकिस्तानचा झालेला पराभव पाहून मला दुःख झालं आहे, जसं अनेक पाकिस्तानी नागरिकांना झालं असेल. जेव्हा एक देश दुसऱ्याशी लढतो तेव्हा ठीक आहे, पण इथं आपण स्वतःशीच लढत आहोत असं मला वाटतं."

काटजू यांचा पीसीबीला सल्ला : आपल्या पोस्टमध्ये, केवळ दुःख व्यक्त करून प्रश्न सुटणार नाही, असं म्हणत काटजू यांनी पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक सल्लाही दिला आहे. "पाकिस्तान सरकारनं विद्यमान क्रिकेट बोर्ड बरखास्त करुन खालील दिग्गजांचं नवीन बोर्ड स्थापन करावं. त्यात अध्यक्ष - जावेद मियाँदाद, उपाध्यक्ष- वसीम अक्रम आणि सदस्य - वकार युनूस, इंजमाम-उल-हक, शाहिद आफ्रिदी, शोएब अख्तर आणि एक तज्ज्ञ फिरकीपटू. या नवीन बोर्डाला खेळाडू निवडीचं पूर्ण स्वातंत्र्य, पुरेसा निधी आणि आधुनिक सुविधा दिल्या जाव्यात. जर या सूचना अमलात आणल्या, तर पाकिस्तानचा संघ पुन्हा एकदा 1992 प्रमाणे जागतिक स्तरावर अव्वल स्थानी पोहोचेल आणि विश्वचषक जिंकू शकेल," असा विश्वासही काटजू यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या पोस्टनंतर एकच खळबळ उडाली आहे.

हेही वाचा :

  1. भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय; कोल्हापूर-इचलकरंजीत चाहत्यांचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ
  2. पाकिस्तानचा पराभव समोर दिसताच मैदानातून पळाले 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नक्वी? सोशल मीडियावर उडाली खिल्ली; पाहा व्हिडिओ
  3. सूर्याच्या 'सेने'समोर पाकिस्तानी संघाचं 'सरेंडर'; एकहाती सामना जिंकत टीम इंडिया सुपर-8 मध्ये

TAGGED:

FORMER JUSTICE MARKANDEY KATJU
MARKANDEY KATJU ON IND VS PAK
LOSS OF PAKISTAN
MARKANDEY KATJU
FORMER JUSTICE MARKANDEY KATJU

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.