'सावरपाडा एक्सप्रेस' कविता राऊत साईचरणी नतमस्तक; शासनाच्या 'या' निर्णयावर नाराज असल्याचं सांगत व्यक्त केली खंत
सावरपाडा एक्सप्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माजी आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता तुंगार (राऊत) यांनी आज सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.
Published : January 10, 2026 at 7:26 PM IST
शिर्डी Kavita Raut visits shirdi : "माझ्या जुनिअरला डेप्युटी कलेक्टर पद देण्यात आलं आणि मला कोच पद देण्यात आलं. शासनाच्या जीआरमध्ये माझं नाव असतानाही मला कोच पद दिल्यानं मी नाराज आहे. सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा," अशी नाराजी माजी आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता तुंगार (राऊत) यांनी शिर्डीत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली. माजी आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता तुंगार (राऊत) यांनी आज आपल्या परिवारासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.
काय म्हणाल्या कविता राऊत : साईदर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना कविता राऊत यांनी सांगितलं की, शासनाची नोकरी मिळवण्यासाठी मला अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला. मिळालेल्या नोकरीबाबत मी समाधानी आहे. मात्र माझ्या जुनिअरला डेप्युटी कलेक्टर पद देण्यात आलं आणि मला कोच पद देण्यात आल्यानं माझ्यावर अन्याय झाला असल्याची भावना कविता राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या जीआरमध्ये माझं नाव असताना देखील मला कोच पद देण्यात आलं. दुसऱ्याला एक न्याय आणि मला वेगळा न्याय हे मला मान्य नाही. सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा असंही कविता राऊत यांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागितली असून या प्रकरणाची सुनावणी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होणार असल्याची माहिती कविता राऊत यांनी दिली. संघर्ष हा माझ्या आयुष्याचा पाचवीला पुजलेला आहे. मात्र आता हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे. आम्ही ज्या काळात खेळत होतो. त्या काळातील अडचणी आणि आजच्या खेळाडूंना मिळणाऱ्या सुविधा यामध्ये मोठा फरक असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
देवभूमीत जन्म झाल्यानं हे सर्व शक्य : लांब पल्ल्याची धावपटू असल्यानं आणि छोट्याशा गावातून आलेली असल्यामुळं डब्याला डब्बा जसा जोडला जातो. तशी मी एक्सप्रेससारखी पळत असल्यानं नाशिककरांनी मला 'कविता राऊत एक्सप्रेस' ही पदवी दिली आहे. याचा मला अभिमान असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पाचवीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात सावरपाडा कविता राऊत एक्सप्रेस हा धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाही. लहानपणी उषा दिदींचा धडा वाचायचो आणि आज माझा धडा अभ्यासक्रमात आहे. याचा खूप आनंद होत असल्याचं कविता राऊत यांनी सांगितलं. नाशिक आणि अहिल्यानगर या देवभूमीत जन्म झाल्यानं हे सगळं शक्य झालं असंही कवितानं नमूद केलं.
संस्थानच्या वतीनं सत्कार : सावरपाडा एक्सप्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माजी आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता तुंगार (राऊत) यांनी आज सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर साई संस्थानच्या वतीनं उपकार्यकारी अधिकारी भीमराव दराडे यांनी शाल व साईबाबांचा प्रसाद देऊन त्यांचा सत्कार केला
