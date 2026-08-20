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धोनीसोबत क्रिकेट खेळलेल्या क्रिकेटपटूची राजकारणात एंट्री! हातात घेतला 'झाडू'

क्रिकेट आणि राजकारणाचं नातं जुनं आहे. अनेक माजी भारतीय क्रिकेटपटू राजकारणात सक्रिय आहेत. आता, माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनप्रीत सिंग गोनी या यादीत सामील झाला आहेत.

Manpreet Gony
धोनीसोबत क्रिकेट खेळलेल्या क्रिकेटपटूची राजकारणात एंट्री! (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 10:38 AM IST

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ऩवी दिल्ली Manpreet Gony : क्रिकेट आणि राजकारण यांचं नातं जुनं आहे. अनेक माजी भारतीय क्रिकेटपटू राजकारणात सक्रिय आहेत. आता, माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनप्रीत सिंग गोनी या यादीत सामील झाला आहेत. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, गोनी आणि आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपदक विजेता खेळाडू कुमार यांनी 19 ऑगस्ट रोजी आम आदमी पार्टी (AAP) मध्ये प्रवेश केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दोन्ही खेळाडूंचं पक्षात स्वागत केलं.

आपनं केलं दोन्ही खेळाडूंचं स्वागत : या दोन खेळाडूंच्या पक्षप्रवेशानंतर, 'आप'नं म्हटलं आहे की, पंजाबच्या युवा आणि क्रीडा समुदायासोबतचे त्यांचे संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होतील. पंजाब विधानसभा निवडणुका पुढील वर्षी 2027 मध्ये होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, या दोन खेळाडूंच्या पक्षप्रवेशानं 'आप'ला अधिक बळ मिळालं आहे. पक्षात सामील झाल्यानंतर, मनप्रीत गोनी आणि कुमार यांनी भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारच्या कार्याचं कौतुक केलं. याप्रसंगी कॅबिनेट मंत्री गुरमीत सिंग खुडियान हेही उपस्थित होते.

वनडेमध्ये केलं भारताचं प्रतिनिधित्व : गोनीनं भारताचं प्रतिनिधित्व केवळ वनडे सामन्यांमध्ये केलं आहे. मात्र, आयपीएलमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लायन्स आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब या संघांकडून खेळला आहे. त्यानं पंजाबकडून बऱ्याच काळासाठी देशांतर्गत क्रिकेटही खेळलं. जून 2019 मध्ये, त्यानं व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. आता तो एका नवीन कारकिर्दीला सुरुवात करत आहे.

कशी होती कारकिर्द : आयपीएलचा पहिला हंगाम 2008 मध्ये खेळला गेला. पहिल्याच हंगामात सीएसकेचं प्रतिनिधित्व करताना त्यानं एकूण 17 बळी घेत आपली छाप पाडली. त्यानंतर 2008 च्या आशिया कपसाठी त्याची भारतीय संघात निवड झाली आणि त्यानं हाँगकाँगविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. त्यानंतर त्याला पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळाली. गोनीनं भारतासाठी 2 वनडे सामन्यांमध्ये 2 बळी घेतले आहेत. तसंच त्यानं 44 आयपीएल सामन्यांमध्ये 37 बळी घेतले आहेत.

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TAGGED:

MANPREET GONY
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