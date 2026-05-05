KKR च्या वेगवान गोलंदाजासमोर ममताचा उमेदवार 'क्लीन बोल्ड'; 751 विकेट घेणारा खेळाडू सलग दुसऱ्यांदा आमदार
भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज अशोक दिंडानं पुन्हा एकदा राजकारणातील आपलं कौशल्य दाखवून दिलं आहे.
Published : May 5, 2026 at 10:05 AM IST
कोलकाता Ashok Dinda : भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज अशोक दिंडानं पुन्हा एकदा राजकारणातील आपलं कौशल्य दाखवून दिलं आहे. 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवताना, दिंडानं मोयना मतदारसंघातून आपले प्रतिस्पर्धी, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे (AITC) चंदन मंडल यांचा पराभव करुन दणदणीत विजय मिळवला.
Moyna, West Bengal: BJP candidate from then Moyna assembly constituency, Ashok Dinda says, " i have nothing to say about this victory. it's a victory for all the worker's of bjp party and the people of moyna, the voter's of moyna, it's a victory for bengal. we were always certain… pic.twitter.com/0wTgNJIzyM— IANS (@ians_india) May 4, 2026
निवडणुकीच्या मैदानात दिंडाचा मोठा विजय : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) माहितीनुसार, अशोक दिंडालं 1,27,166 मतं मिळाली आणि त्यानं 16,241 मतांच्या फरकानं विजय मिळवला. दुसरीकडे, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार या लढतीत मागे पडले आणि त्यांना पुनरागमन करता आलं नाही. तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI) उमेदवार स्वप्न कुमार बर्मन तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. 42 वर्षीय अशोक दिंडाचा मोयना मतदारसंघातून हा सलग दुसरा विजय आहे. 2021 च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीत अशोक दिंडानं ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसचे संग्राम डोलुई यांचा 1260 मतांनी पराभव केला. ही लढत अटीतटीची होती, पण अखेरीस या क्रिकेटपटूनं विजय मिळवला.
सुरुवातीपासून दिंडाचं वर्चस्व : क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अशोक दिंडानं निवडणुकीच्या मैदानातही तशीच कामगिरी केली आहे. यावेळी, दिंडानं निवडणूक प्रचाराच्या अगदी सुरुवातीपासूनच आपली आघाडी कायम ठेवली आणि विरोधी उमेदवारांना पुनरागमन करण्याची संधी दिली नाही. सुरुवातीच्या कलांवरुन हे स्पष्ट झालं होतं की लढत दिंडा यांच्या बाजूनं झुकत आहे. जसजशी मतमोजणी पुढं सरकत गेली, तसतशी त्यांची आघाडी अधिकच मजबूत होत गेली. दिंडा यांनी प्रत्येक क्षेत्रात प्रभाव पाडण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली. त्यांचा हा विजय केवळ एक वैयक्तिक यश नसून त्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सूचक आहे.
" পশ্চিমবঙ্গের ১১০০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি আজ মুছে গেল। আজ এই মাটি আর ময়নার প্রতিটি মানুষকে বড্ড আপন মনে হচ্ছে। ময়নার সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি পেয়েছি,এই জয় আসলে সাধারণ মানুষের জয় আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সমস্ত ময়নাবাসীর কাছে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ pic.twitter.com/ZD9ZNM78ni— Ashoke Dinda (@dindaashoke) May 4, 2026
अशोक दिंडाची कारकीर्द कशी : अशोक दिंडानं भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले असून देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्यांचा आदर केला जातो. दिंडानं डिसेंबर 2009 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असलेल्या दिंडानं 13 वनडे आणि 9 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. वनडे सामन्यांमध्ये दिंडानं 51.00 च्या सरासरीनं 12 बळी घेतले आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर 14.41 च्या सरासरीनं 17 बळी आहेत. याशिवाय त्यानं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 116 सामन्यांत 420 विकेट घेतल्या आहेत. तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्येही त्यानं 151 फलंदाजांना बाद केलं आहे.
आयपीएल कारकीर्द कशी : अशोक दिंडानं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये एकूण 78 सामने खेळून 30.04 च्या सरासरीनं 69 बळी घेतले. दिंडानं आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR), दिल्ली कॅपिटल्स (DC), पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स (RPS) या संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर, दिंडा फेब्रुवारी 2021 मध्ये भाजपामध्ये सामील झाला, त्यानंतर त्यानं राजकारणात मागे वळून पाहिलं नाही.
हेही वाचा :