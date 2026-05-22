CSK कडून एमएस धोनीच्या नावाखाली चाहत्यांची फसवणूक; माजी भारतीय कर्णधारानं फटकारलं
Published : May 22, 2026 at 5:11 PM IST
MS Dhoni : आयपीएल 2026 मध्ये एम.एस. धोनी एकही सामना खेळू शकला नाही. हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच धोनी जखमी झाला होता. त्यानंतर धोनीच्या पुनरागमनाबाबत विविध बातम्या समोर आल्या, पण तो कधीच मैदानावर परतला नाही. आयपीएल 2026 मधील सीएसकेचा प्रवास संपला आहे आणि चाहते पुढच्या वर्षी धोनीला खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. यावरुन भारताचे माजी कर्णधार के. श्रीकांत यांनी आता सीएसके व्यवस्थापनावर जोरदार टीका केली असून, धोनीच्या नावाखाली सीएसकेच्या चाहत्यांची फसवणूक झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
एम.एस. धोनीच्या नावाखाली सीएसकेकडून फसवणूक : भारताचे माजी क्रिकेटपटू के. श्रीकांत यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर सीएसकेबद्दल भाष्य केलं. धोनीच्या पुनरागमनाबद्दल सीएसके व्यवस्थापनानं सतत केलेल्या प्रसिद्धीवर ते नाराज होते, कारण तो एकही सामना खेळण्यासाठी तंदुरुस्त होऊ शकला नाही. के. श्रीकांत म्हणाले, "धोनी पुढच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल असं ते सतत सांगत होते. मग त्यांनी धोनी नेटमध्ये सराव करत असल्याचे काही व्हिडिओ पोस्ट केले. नंतर त्यांनी दावा केला की धोनी पुन्हा जखमी झाला आहे. त्यांनी हा मूर्खपणा थांबवायला हवा होता. धोनी संपूर्ण हंगाम खेळणार नाही, हे तुम्ही थेट सांगायला हवं होतं. जर तुम्ही तसं सांगितलं असतं, तर चाहते मानसिकदृष्ट्या तयार राहिले असते."
धोनीची वेळ संपली : के. श्रीकांत पुढं म्हणाले, "ऋतुराज गायकवाड सतत सांगत होता की धोनी पुढच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. संघ व्यवस्थापन आणि कर्णधारानं या बाबतीत स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती. जर त्यांनी सांगितलं असतं की धोनी संपूर्ण हंगाम खेळणार नाही, तर चाहत्यांनी ते स्वीकारलं असतं आणि ते पुढं गेले असते. खरं सांगायचं तर, या सामन्यांमध्ये कोणालाही एमएस धोनीची उणीव भासली नाही. ते फक्त विचारत होते की तो ड्रेसिंग रुममध्ये का नाही. त्यापलीकडे, तो का खेळत नाही हे कोणीही विचारत नव्हतं. धोनीची वेळ संपली आहे."
पुढच्या वर्षी खेळणार एमएस धोनी? : एमएस धोनी आयपीएल 2026 मध्ये एकही सामना खेळला नाही आणि आता चाहते आशा करत आहेत की तो पुढच्या वर्षी खेळेल. कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनंही भारताच्या माजी कर्णधाराच्या सहभागावर स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. सुरेश रैनानं एमएस धोनीला पुढच्या हंगामात खेळण्याचा आग्रह केला आहे. यावर उत्तर देताना धोनीनं म्हटलं आहे की, तो यावर विचार करेल.
