माजी भारतीय फलंदाजाला न्यायालयाकडून 'क्लीन चीट'; 22 वर्षे जुन्या प्रकरणात दिलासा
माजी भारतीय क्रिकेटपटू जेकब मार्टिन यांना 22 वर्षे जुन्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं त्यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
Published : August 21, 2026 at 12:34 PM IST
नवी दिल्ली Jacob Martin : माजी भारतीय क्रिकेटपटू जेकब मार्टिन यांना 22 वर्षे जुन्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं त्यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. हे प्रकरण 2004 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरमधून उद्भवलं होतं, ज्यात फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप होते. न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, जेकब मार्टिन यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि विश्वसनीय पुरावे आढळले नाहीत.
Vadodara, Gujarat: Former Indian cricketer Jacob Martin says, “In 2004, a team went to the UK to play. Everyone returned, but one boy stayed back in the UK. Since the visa was valid for six months, he could stay there for six months. But he overstayed beyond six months, and what… pic.twitter.com/qWfcZyD2ZW— IANS (@ians_india) August 21, 2026
न्यायालयाच्या निर्णयावर जेकब मार्टिन काय म्हणाले? : निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना जेकब मार्टिन म्हणाले की, हे प्रकरण 2004 मध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या त्यांच्या संघातील एका खेळाडूशी संबंधित होते. "2004 मध्ये, संघ खेळण्यासाठी यूकेला गेला होता. त्या संघातील सर्व खेळाडू परत आले, फक्त एक मुलगा यूकेमध्येच राहिला. त्याचा व्हिसा सहा महिन्यांसाठी वैध होता, त्यामुळं तो सहा महिने तिथं राहू शकला असता, पण तो मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहिला. त्यानं कोणाकडून तरी बनावट शिक्का मारुन घेतला होता. जेव्हा तो भारतात परतला, तेव्हा त्याला यूकेमधून हद्दपार करण्यात आलं. त्याला इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली."
#WATCH | Vadodara, Gujarat | Former Indian Cricketer Jacob Martin says, " a team i was part of went to the uk to play in 2004. everyone returned, but one player stayed back. the visa was valid for six months, so he could have stayed that long, but he overstayed. he obtained a fake… pic.twitter.com/XeAu8DaoTA— ANI (@ANI) August 21, 2026
मार्टिन यांनी गमावली रेल्वेची नोकरी : त्यांनी दावा केला की, सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये त्यांचं नाव नव्हतं, परंतु तपासादरम्यान ते या प्रकरणात जोडलं गेलं. मार्टिन म्हणाले की, एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून त्याचा दर्जा आणि त्याची प्रसिद्धी यामुळं त्याचं नाव या प्रकरणाशी जोडलं गेलं. जेकब मार्टिन पुढं म्हणाले, "या 22 वर्षांत, मला बीसीसीआयकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मी माझी रेल्वेची नोकरीही गमावली. यामुळं मला खूप तणाव आला. पण आता निकाल लागला आहे. न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता मिळाल्यानं मला दिलासा मिळाला आहे. 22 वर्षांनंतर आलेल्या या निर्णयामुळं माझ्या आयुष्यात मोठं परिवर्तन झालं आहे."
मार्टिन यांचं करिअर कसं : 54 वर्षीय जेकब मार्टिन यांनी 1999 ते 2001 दरम्यान भारतासाठी 10 वनडे सामने खेळले. त्या आठ डावांमध्ये त्यांनी 22.57 च्या सरासरीनं 158 धावा केल्या. ते बडोदा संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळले. याशिवाय ते रेल्वे आणि आसाम संघाचाही भाग होते.
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