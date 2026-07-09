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ICC च्या हॉल ऑफ फेममध्ये दिसणार 'दादा'गिरी; वाढदिवशीच मिळालं गिफ्ट

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आपल्या शानदार कारकिर्दीत आणखी एक ऐतिहासिक सन्मानाची भर घालणार आहे.

Sourav Ganguly
ICC च्या हॉल ऑफ फेममध्ये दिसणार 'दादा'गिरी (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 9:52 AM IST

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मुंबई Sourav Ganguly : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आपल्या शानदार कारकिर्दीत आणखी एक ऐतिहासिक सन्मानाची भर घालणार आहे. क्रिकेट जगतातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी एक असलेल्या 'आयसीसी हॉल ऑफ फेम'मध्ये गांगुलीचा समावेश होणार आहे. 11 जुलै रोजी एका विशेष आयसीसी समारंभात गांगुलीला हा सन्मान अधिकृतपणे प्रदान केला जाईल. यामुळं तो 'आयसीसी हॉल ऑफ फेम'मध्ये स्थान मिळवणारा 10वा भारतीय पुरुष क्रिकेटपटू ठरेल, तर एकूण 12वा भारतीय खेळाडू ठरेल. आयसीसीच्या वार्षिक बैठकीनंतर होणाऱ्या या समारंभात, क्रिकेटमधील त्याच्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल गांगुलीचा सन्मान केला जाईल.

जय शाह आणि आयसीसीचे मानले आभार : या सन्मानाच्या घोषणेनंतर, सौरव गांगुलीनं सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला आणि आयसीसी व त्याचे अध्यक्ष जय शाह यांचे आभार मानले. गांगुलीनं पोस्टमध्ये लिहिलं, "मला हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान दिल्याबद्दल मी आयसीसी आणि अध्यक्ष जय शाह यांचे आभार मानतो. हा एक मोठा सन्मान आहे. हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळालेल्या 10 भारतीयांपैकी एक असणं ही अभिमानाची बाब आहे. इतक्या महान खेळाडूंसोबत या यादीचा भाग बनणं ही एक अद्भुत भावना आहे."

कोणत्या भारतीय खेळाडूंचा हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश : आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये यापूर्वीच अनेक भारतीय दिग्गजांचा समावेश झाला आहे. यामध्ये सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, वीरेंद्र सेहवाग, बिशन सिंग बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबळे, विनू मांकड, डायना एडुलजी, नीतू डेव्हिड आणि महेंद्र सिंग धोनी यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. आता, सौरव गांगुलीच्या नावाचा या प्रतिष्ठित यादीत समावेश होईल.

प्रभावशाली कर्णधारांपैकी एक : आपल्या फलंदाजी आणि कर्णधारपद या दोन्हीनं अमिट छाप सोडणारा सौरव गांगुली हा भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात प्रभावशाली कर्णधारांपैकी एक मानला जातो. त्यानं केवळ आपल्या फलंदाजीनंच नव्हे, तर आपल्या आक्रमक नेतृत्वानंही भारतीय संघाची मानसिकता बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत, गांगुलीनं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून एकूण 18,575 धावा आणि 38 शतकं झळकावली. कसोटी क्रिकेटमध्ये, त्यानं 113 सामन्यांमध्ये 42.17 च्या सरासरीनं 7,212 धावा केल्या, ज्यात 16 शतकांचा समावेश आहे. वनडे क्रिकेटमध्ये, त्यानं 311 सामन्यांमध्ये 41.02 च्या सरासरीनं 11,363 धावा केल्या आणि 22 शतकं झळकावली.

निवृत्तीनंतरही क्रिकेटमध्ये सक्रिय : क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतरही गांगुली या खेळात सक्रिय राहिला. त्यानं बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे. सध्या, तो बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे आणि SA20 लीगमध्ये प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा मुख्य प्रशिक्षकही आहे. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली, संघानं गेल्या हंगामात अंतिम फेरी गाठली होती.

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SOURAV GANGULY
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SOURAV GANGULY NAMED IN ICC HALL
SOURAV GANGULY

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