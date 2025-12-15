"रेस्टॉरंटमध्ये बंदिस्त असणं..." इंग्लंडचा माजी कर्णधार सिडनी गोळीबारातून थोडक्यात बचावला; हॉटेलमध्ये लपल्यानं वाचला जीव
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील बोंडी बीचवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातून इंग्लंडचा माजी क्रिकेट कर्णधार थोडक्यात बचावला. यानंतर त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे.
Published : December 15, 2025 at 9:53 AM IST
सिडनी Sydney Bondi Beach Terror Attack : 'रेस्टॉरंटमध्ये बंदिस्त असणं भयावह होते...' ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील बोंडी बीचवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातून थोडक्यात बचावलेला इंग्लंडचा माजी क्रिकेट कर्णधार मायकेल वॉनचे शब्द रविवारी संध्याकाळी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणाऱ्या भयानक दृश्याचं वर्णन करण्यासाठी पुरेसे आहेत. या हल्ल्यात ज्यू समुदायाच्या हनुक्का उत्सवाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये 16 लोकांचा मृत्यू झाला तर 13 हून अधिक जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. जगातील सर्वात प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या बोंडी बीचवरील हा दहशतवादी हल्ला केवळ ऑस्ट्रेलियासाठीच नाही तर सबंध जगासाठी एक गंभीर इशारा ठरला आहे, जिथं क्रीडा स्टार्सपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच ही भयावहता पाहिली.
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
मायकेल वॉन काय म्हणाला : मायकेल वॉन बोंडी बीच परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये असताना अचानक गोळीबार झाला. त्यानं सोशल मीडियावर लिहिलं, "बोंडीमधील रेस्टॉरंटमध्ये बंदिस्त असणं भयावह होते. मी आता सुरक्षितपणे घरी आलो आहे. आपत्कालीन सेवा आणि दहशतवाद्याचा सामना करणाऱ्या माणसाचे आभार. प्रभावित झालेल्या सर्वांबद्दल माझ्या संवेदना." वॉनची प्रतिक्रिया सामान्य नागरिक आणि पर्यटक ज्या दहशतीत अडकले होते त्याची साक्ष देते. वॉननं त्याच्या पोस्टमध्ये ज्या माणसाचे आभार मानले होते त्याच्या धाडसाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये तो माणूस गोळीबार करणाऱ्याला मागून पकडून त्याच्या हातातून बंदूक हिसकावून घेत असल्याचं दिसत आहे. शिवाय, त्यानं गोळीबार करणाऱ्याकडे बंदूकही रोखली.
16 Killed in Sydney Hanukkah Terror Massacre— Gabrielle Resnik (@GabbRezz) December 15, 2025
|Dec. 14, 2025| This Sunday, a severe attack occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, the first day of Hanukkah, also known as the Festival of Lights. The attack was declared a terrorist incident and specifically was designed to… pic.twitter.com/jq5jnDij7f
ऑस्ट्रेलियन पोलिसांकडून दहशतवादी घटना म्हणून घोषित : ऑस्ट्रेलियन पोलीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रीमियर क्रिस मिन्स यांनी हा हल्ला दहशतवादी घटना म्हणून स्पष्टपणे घोषित केला आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलं की हा हल्ला सिडनीच्या ज्यू समुदायाला लक्ष्य करुन करण्यात आला होता आणि तपास खूप मोठा, गुंतागुंतीचा आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पोलिसांच्या मते, हल्ल्याच्या वेळी कार्यक्रमात 1000 हून अधिक लोक उपस्थित होते.
Bondi Beach terror attack footage compilation.— NightNation.Live (@nightnationnick) December 15, 2025
On December 14, 2025, a mass shooting occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, during a Hanukkah celebration (" chanukah by the sea") organized by chabad of bondi. this targeted attack on the jewish community has been declared a… pic.twitter.com/e8U5C34NY9
संयम बाळगण्याचं आवाहन : घटनास्थळावरुन एक वाहन इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइस (आयईडी) असल्याचा संशय आहे. बॉम्ब पथकाला घटनास्थळी बोलावण्यात आलं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की दोन हल्लेखोरांची ओळख पटवण्यात आली आहे, तर तिसऱ्या संशयिताची भूमिका देखील तपासली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केलं, कारण ही वेळ बदला घेण्याची नाही तर तपास पुढं नेण्याची आहे.
घटनेचे भयानक व्हिडिओ समोर : रविवारी ऑस्ट्रेलियन मीडियाच्या हवाई फुटेजमध्ये बोंडी बीचवर विखुरलेले मृतदेह, जखमींवर उपचार करणारे आपत्कालीन कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणात पोलिसांची उपस्थिती दिसून आली. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी ही घटना "धक्कादायक आणि अत्यंत दुःखद" असल्याचं वर्णन केलं आणि म्हटलं की जीव वाचवणं आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणं हे प्राधान्य आहे. इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनीही या हल्ल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि ऑस्ट्रेलियातील वाढत्या यहूदी-विरोधी भावनांना जबाबदार धरलं. त्यांनी सांगितलं की, बऱ्याच काळापासून इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं जात होतं, ज्यामुळं हा भयानक हल्ला झाला.
हेही वाचा :