25000 पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूचं निधन; रवि शास्त्रींचे होते टीममेट

इंग्लंडचे माजी सलामीवीर फलंदाज आणि ग्लॅमॉर्गन क्रिकेटचे दिग्गज खेळाडू ह्यू मॉरिस यांचं कर्करोगाशी दीर्घ लढाईनंतर वयाच्या 62 व्या वर्षी निधन झालं.
Published : December 29, 2025 at 11:53 AM IST
कार्डिफ Hugh Morris Passed Away : इंग्लंडचे माजी क्रिकेटपटू आणि इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाचे (ECB) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ह्यू मॉरिस यांचं निधन झालं आहे. ते 62 वर्षांचे होते. वेल्श काउंटी संघ ग्लॅमॉर्गननं रविवारी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, त्यांचे माजी कर्णधार मॉरिस यांचं गेल्या काही वर्षांपासून आतड्याच्या कर्करोगाशी झुंज देऊन निधन झालं. सलामीवीर फलंदाज म्हणून मॉरिसनं इंग्लंडसाठी तीन सामने खेळले आणि 1997 मध्ये ग्लॅमॉर्गनला काउंटी चॅम्पियन बनण्यास मदत केली.
Glamorgan County Cricket Club is deeply saddened to learn of the passing of Glamorgan legend, trophy-winning captain and former CEO Hugh Morris MBE.— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) December 28, 2025
Our thoughts are with Hugh's family, friends and colleagues at this very difficult time.
🔗 https://t.co/dJhzPSkmW2 pic.twitter.com/dgJrGwNr77
रवी शास्त्रींकडून दुःख व्यक्त : ह्यू मॉरिस यांचा जन्म 1963 मध्ये कार्डिफ इथं झाला. त्यांनी वयाच्या 17व्या वर्षी क्लबसाठी पदार्पण केलं आणि 17 हंगाम खेळले. 1997 मध्ये ग्लॅमॉर्गनने काउंटी चॅम्पियनशिप जिंकल्यानंतर त्यांनी निवृत्तीची घोषणा केली. रवी शास्त्री ग्लॅमॉर्गनमध्ये ह्यूच्या नेतृत्वाखाली क्रिकेट खेळले आहेत. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर लिहिलं, "माझा संघातील सहकारी आणि कर्णधार ह्यू मॉरिस यांच्या निधनाचं वृत्त ऐकून खूप दुःख झालं. बनास, तुमच्या आत्म्याला शांती लाभो. तुम्ही जे काही केलं, ते तुम्ही प्रामाणिकपणे केलं आणि तुम्ही उत्तम काम केले. कुटुंबाप्रती माझी मनापासून सहानुभूती."
Really gutted to hear of the passing of teammate and captain Hugh Morris. Baanas, God bless your soul. You were honest in whatever you did, and did a bloody good job. Heartfelt condolences to the family. Respect. @GlamCricket @ECB_cricket @ivivianrichards pic.twitter.com/b1o5IpPfLS— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 28, 2025
ह्यू मॉरिस यांची कारकीर्द : ह्यू मॉरिस यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 40.29 च्या फलंदाजीच्या सरासरीनं 19,785 धावा केल्या. त्यांच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीत त्यांनी 98 अर्धशतकांसह 53 शतकं केली. त्यांनी लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 8,606 धावा केल्या, ज्यामध्ये या फॉरमॅटमध्ये 14 शतकं होती. ते इंग्लंडकडून वनडे सामन्यात खेळले नाही. त्यांनी 2007 ते 2013 पर्यंत इंग्लंड संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनही काम केलं. या काळात संघानं सलग तीन अॅशेस मालिका जिंकल्या आणि टी-20 विश्वचषकही जिंकला.
16 वर्षे ईसीबीमध्ये विविध भूमिका : त्यानंतर त्यांनी 16 वर्षे ईसीबीमध्ये विविध भूमिका बजावल्या, ज्यामध्ये सीईओचाही समावेश होता. मॉरिस 2013 मध्ये सीईओ म्हणून ग्लॅमॉर्गनमध्ये परतले आणि संघाला आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत केली. सध्याचे ग्लॅमॉर्गन सीईओ डॅन चेरी म्हणाले की मॉरिस 'एक उत्तम खेळाडू, अथक प्रशासक आणि प्रचंड प्रतिष्ठा आणि सचोटी असलेला एक अद्भुत माणूस होता.'
