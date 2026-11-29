विनोद कांबळीनं घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट; उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देत केली मोठी मदत
भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. प्रकृतीच्या समस्यांशी झुंज देत असलेल्या कांबळीच्या मदतीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढं आले आहेत.
Published : November 29, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई Vinod Kambli : भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. प्रकृतीच्या समस्यांशी झुंज देत असलेल्या कांबळीच्या मदतीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढं आले आहेत. त्यांनी कांबळीचा सर्व वैद्यकीय खर्च उचलण्याचं आश्वासन देत कांबळीच्या दोन मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याचंही वचन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं आहे.
एकनाथ शिंदेंनी केली पोस्ट : विनोद कांबळीनं शनिवारी (28 नोव्हेंबर) आपल्या कुटुंबीयांसह मुंबईतील एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन या शासकीय निवासस्थानाला भेट दिली. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत शिंदे यांनी सांगितलं की, "माजी क्रिकेटपटूच्या मेंदूत रक्ताची गाठ झाली आहे, ज्यामुळं त्यांना वारंवार पक्षाघाताचा (स्ट्रोक) धोका आहे. त्यांना स्मरणशक्ती कमी होण्यासारख्या अनेक आरोग्य समस्यांचाही सामना करावा लागत आहे, ज्यावर दीर्घकाळ उपचार करणं आवश्यक आहे."
विनोद कांबळी काय म्हणाला? : एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिलं आहे की, विनोद कांबळीवर ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात उपचार केले जातील. तो बरा होईपर्यंत आवश्यक तो पाठिंबा दिला जाईल. उपचारांव्यतिरिक्त, शिंदे यांनी कांबळीच्या कुटुंबीयांची आर्थिक चिंता कमी करण्यासाठीही पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी विनोदची दोन मुलं, जीझस कांबळी आणि जोहाना कांबळी, यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याचं वचन दिलं आहे, जेणेकरुन त्यांच्या वडिलांच्या आजारपणामुळं त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही. या बैठकीदरम्यान विनोद कांबळी यांची पत्नी अँड्रिया ह्युइट, दोन्ही मुले आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे खेळपट्टी क्युरेटर नदीम मेमन हे देखील उपस्थित होते. दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीनं मला समाधान वाटलं असून माझ्या उपचारासाठी तसंच मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे कुठून आणायचे याची चिंता दूर झाली असल्याचं कांबळीनं सांगितलं.
विनोद कांबळीची कामगिरी कशी? : विनोद कांबळीनं भारतीय संघासाठी 17 कसोटी आणि 104 वनडे आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. कसोटीत त्यानं 54.20 च्या सरासरीनं 1084 धावा केल्या असून, त्यात चार शतकं आणि तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. तर वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 32.59 च्या सरासरीनं 2477 धावा केल्या आहेत. कांबळीनं वनडे सामन्यांमध्ये दोन शतकं आणि १४ अर्धशतकंही झळकावली आहेत.
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