माजी दिग्गज खेळाडू RSS च्या पथसंचालनात; सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत म्हणाला...
भारतीय क्रिकेट संघाच्या माजी फलंदाजानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) विजयादशमी सोहळ्यात सहभाग घेतला.
Published : October 21, 2026 at 1:01 PM IST
पुणे Kedar Jadhav RSS Pathsanchalan : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फलंदाज केदार जाधवनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) विजयादशमी सोहळ्यात सहभाग घेतला. मंगळवार, 20 ऑक्टोबर रोजी पुण्यातील डेक्कन जिमखाना कॉलनी परिसरात आयोजित कार्यक्रमात त्यानं आरएसएसच्या पथसंचालनात भाग घेतला. यानंतर केदार जाधवनं आरएसएसच्या गणवेशातील स्वतःचे फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले, ज्याची सध्या चांगलीच चर्चा सुरु झाली आहे.
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिला संदेश : आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, माजी फलंदाज केदार जाधवनं आरएसएसच्या कार्याबद्दल आणि विचारधारेबद्दल एक संदेश लिहिला. "संघाचं पथसंचलन म्हणजे केवळ शिस्तबद्ध पावलांचा प्रवास नाही, तर समाजात एकता, बंधुभाव, संस्कार आणि राष्ट्रनिष्ठा जागवण्याचा संकल्प आहे," असं त्यानं आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. तो पांढरा शर्ट, खाकी पँट आणि काळी टोपी घातलेला दिसला. मिरवणुकीदरम्यान त्यानं हातात एक दांडाही धरला होता.
Former Indian cricketer Kedar Jadhav spotted in RSS attire 🚩 https://t.co/DdsKHjar5a— Tejash (@lord_geopolitic) October 20, 2026
दोन वर्षांपूर्वी घेतली क्रिकेटमधून निवृत्ती : 41 वर्षीय केदार जाधवनं 3 जून, 2024 रोजी क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानं आपला हा निर्णय सोशल मीडियाद्वारे कळवला. जाधवनं 16 नोव्हेंबर 2014 रोजी रांची इथं श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानं भारतासाठी 73 वनडे आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आणि 42.09 च्या सरासरीनं 1389 धावा केल्या. या दरम्यान त्यानं दोन शतकं आणि सहा अर्धशतकं झळकावली. जाधवनं गोलंदाजीतही योगदान दिलं आणि वनडे क्रिकेटमध्ये 27 बळीही घेतले. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, जाधवनं नऊ सामने खेळले आणि 123.23 च्या स्ट्राइक रेटनं 58 धावा केल्या.
आयपीएलमध्येही दाखवली चमक : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये, केदार जाधव चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघांचा भाग होता. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नईकडून खेळतानाही त्यानं अनेक प्रसंगी उपयुक्त कामगिरी केली. आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत, केदार जाधवनं 95 सामने खेळले आणि 123.17 च्या स्ट्राइक रेटनं 1196 धावा केल्या, ज्यात चार अर्धशतकांचा समावेश आहे.
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