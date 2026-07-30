मुंबईकर खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला 'रामराम'; रहाणेच्या नेतृत्वात टीम इंडिया होती 'अजिंक्य'!
भारताचा माजी कसोटी कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : July 30, 2026 at 10:38 AM IST
Ajinkya Rahane : भारताचा माजी कसोटी कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यानं आपल्या चाहत्यांना हा निर्णय कळवण्यासाठी एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे. 38 वर्षीय रहाणे बऱ्याच काळापासून भारतीय संघाबाहेर आहे. त्यानं शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2023 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळला होता. मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या रहाणेनं 2011 मध्ये भारतीय संघात पदार्पण केलं होतं. टीम इंडिया आता श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार आहे; त्या मालिकेसाठी संघ जाहीर झाला आहे. यामध्ये रहाणेचा समावेश नव्हता, असं मानलं जातं की त्यानंतर रहाणेनं पुनरागमनाची आशा सोडून दिली आणि निवृत्तीची घोषणा केली.
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful."
(Source: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
2023 मध्ये खेळला शेवटचा सामना : टीम इंडियासाठी उत्कृष्ट कसोटी क्रिकेट खेळणारा अजिंक्य रहाणे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिसणार नाही. रहाणे भारतासाठी कसोटी, वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळला, पण त्याचा आवडता फॉरमॅट कसोटी क्रिकेटच राहिला, ज्यात त्यानं काही सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं कर्णधारपदही भूषवलं. त्यानं भारतासाठी आपला शेवटचा सामना 2023 मध्ये खेळला आणि तेव्हापासून तो संघाबाहेर आहे. त्यानं एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे अधिकृतपणे आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली.
टी-20 सामना खेळून भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं : रहाणेला कसोटी विशेषज्ञ मानलं जात असलं तरी, त्यानं भारतासाठी पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. या फॉरमॅटमध्ये त्याचं पदार्पण ऑगस्ट 2011 मध्ये झालं होतं. मात्र, तो या फॉरमॅटमध्ये जास्त काळ खेळला नाही. त्याचा शेवटचा सामना 2016 मध्ये झाला. त्यानं भारतासाठी आपला पहिला वनडे सामना त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये खेळला. 2018 नंतर तो खेळापासून दूर होता आणि तेव्हापासून त्याला पुनरागमन करता आलेलं नाही. रहाणेनं 2013 मध्ये कसोटी पदार्पण केलं.
STORY | Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
Senior India batter Ajinkya Rahane on Thursday announced his retirement from international cricket with immediate effect, saying that the time is right for him to " move on".
the 38-year-old played an overall… pic.twitter.com/0C5GnSYktI
रहाणेची कारकीर्द कशी : अजिंक्य रहाणेची कारकीर्द कसोटी सामन्यांची होती. 2013 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर, तो 2024 पर्यंत कसोटी खेळला. या काळात, त्यानं 85 सामने खेळून 12 शतकं आणि 26 अर्धशतकांसह 5077 धावा केल्या. वनडे सामन्यांमध्ये, त्यानं 90 सामने खेळून तीन शतकं आणि 24 अर्धशतकांसह 2962 धावा केल्या. त्यानं केवळ 20 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून एका अर्धशतकासह 375 धावा केल्या.
कर्णधारपदाचा विक्रम कसा : अजिंक्य रहाणेनं एकूण सहा सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं, ज्यात चार सामने जिंकले आणि दोन अनिर्णित राहिले. त्याच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियानं एकही सामना गमावला नाही. त्याच्याच कर्णधारपदाखाली टीम इंडियानं 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकली होती.
व्हिडिओ पोस्टमध्ये रहाणे काय म्हणाला : टीम इंडियाचा आधारस्तंभ असलेला रहाणे, सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमध्ये भावूक झालेला दिसला. या व्हिडिओ पोस्टमध्ये त्यानं भारतीय संघासोबतच्या आपल्या काळाबद्दल आणि देशाप्रती असलेल्या आपल्या समर्पणाबद्दल सांगितलं. रहाणे म्हणाला की, "आता आपल्या कारकिर्दीत पुढं जाण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होत असूनही, त्याला या खेळाशी जोडलेलं राहायचं आहे. जीवनाचं सत्य हे आहे की प्रत्येक गोष्टीला सुरुवात आणि शेवट असतो. जेव्हा योग्य वेळ येते, तेव्हा तुम्ही फक्त तिचा आदर करुन पुढं जायला हवं."
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