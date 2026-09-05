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दोन वेळचा विश्वविजेता ब्राझीलीयन दिग्गज काफूनं मुंबईत तरुण मुलींसोबत साधला संवाद; भारतातील फुटबॉलवर काय म्हणाला?

ब्राझीलच्या दोन वेळच्या विश्वविजेत्या संघात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा दिग्गज ब्राझीलियन फुटबॉलपटू काफूनं शनिवारी मुंबईतील एका फुटबॉल मैदानावर तरुण मुलींसोबत संवाद साधला.

Brazil Player Cafu
दोन वेळचा विश्वविजेता ब्राझीलीयन दिग्गज काफूनं मुंबईत तरुण मुलींसोबत साधला संवाद (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 5:24 PM IST

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मुंबई Brazil Player Cafu : ब्राझीलच्या दोन वेळच्या विश्वविजेत्या संघात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा दिग्गज ब्राझीलियन फुटबॉलपटू काफूनं शनिवारी मुंबईतील एका फुटबॉल मैदानावर तरुण मुलींसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यानं खेळातील युक्त्या सांगितल्या आणि खेळ व शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रेरित केलं. काफूनं मुंबईच्या 'ड्रीमिंग इन स्लम्स फाउंडेशन'च्या मुलींसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्यासोबत एका मैत्रीपूर्ण सामन्यातही भाग घेतला.

मुलांच्या भविष्याबद्दल काय म्हणाला काफू : या प्रसंगी काफू म्हणाला, "मुलांना एक चांगलं भविष्य घडवण्यासाठी फुटबॉल खूप मोठी भूमिका बजावू शकतो. जी मुलं फुटबॉल खेळतात, त्यांनी हाच मार्ग पुढं चालू ठेवावा, असं मला वाटतं. खेळ हा जगातील सामाजिक संबंधांच्या सर्वोत्तम प्रकारांपैकी एक आहे. खेळ तुम्हाला भविष्य, शिक्षण आणि समाजीकरण देतो. तो तुम्हाला खूप आदरही मिळवून देतो. मला वाटतं की शाळा आणि फुटबॉल यांचं हे संयोजन परिपूर्ण आहे. मुलं सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात आणि प्रशिक्षणाचा आदर करू शकतात. हा दृष्टिकोन भविष्यासाठी अधिक चांगला आहे."

मी भारतात येऊन खूप आनंदी : तरुण खेळाडूंना भेटल्यानंतर काफू आनंदी दिसला आणि त्यांच्या प्रेम व आदरानं तो प्रभावित झाला. तो म्हणाला, "तो अनुभव अद्भुत होता. मला असं वाटतंय की संपूर्ण जग माझ्यावर प्रेम करतंय. ही एक खूप छान भावना आहे. ज्या मुलांनी मला खेळताना जवळजवळ कधीच पाहिलं नव्हतं, त्यांच्याकडूनही मला प्रेम आणि आदर मिळाला. मला वाटतं की ही एक अशी गोष्ट आहे जी शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही. मी भारतात येऊन खूप आनंदी आहे."

भारतातील फुटबॉल स्थितीबद्दल काय म्हणाला? : काफू म्हणाला, "भारतामध्ये सर्वोत्तम फुटबॉल संघ बनण्याची क्षमता आहे." भारतातील फुटबॉलच्या विकासाविषयी बोलताना, ब्राझीलचा माजी कर्णधार म्हणाला, "भारत हा एक असा देश आहे जो दरवर्षी खेळांमध्ये, विशेषतः फुटबॉलमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहे. मला वाटतं की जर आपण गुंतवणूक करायला आणि व्यावसायिक खेळाडूंना आणायला सुरुवात केली, तर भारतामध्ये जगातील सर्वोत्तम फुटबॉल संघांपैकी एक बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे."

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TAGGED:

FORMER BRAZIL PLAYER CAFU
CAFU ADVICE TO YOUNG PLAYERS
DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN INDIA
दिग्गज ब्राझीलियन फुटबॉलपटू काफू
FORMER BRAZIL PLAYER CAFU

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