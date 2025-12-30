बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा जिया यांचं निधन; दोन क्रिकेट सामने रद्द
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या आज सकाळी निधनानंतर आजचे क्रिकेट सामने रद्द केले आहेत.
Published : December 30, 2025 at 12:27 PM IST
ढाका Khaleda Zia Passed Away : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या आज सकाळी निधनामुळं मंगळवार, 30 डिसेंबर 2025 रोजी होणारे बांगलादेश प्रीमियर लीगचे दोन्ही सामने रद्द केले आहेत. आज सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सिल्हेट टायटन्स आणि चितगाव रॉयल्स यांच्यातील सामना सुरु होण्याच्या काही काळापूर्वीच ही दुःखद बातमी जाहीर करण्यात आली.
The BNP Chairperson and former Prime Minister, Begum Khaleda Zia, passed away today at 6:00 a.m., shortly after the Fajr prayer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un. We pray for the forgiveness of her soul and request everyone to offer prayers for her departed soul. pic.twitter.com/KY2948UPD5— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 30, 2025
बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान : खालिदा जिया यांचं मंगळवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6 वाजता निधन झालं. त्यांनी 1991 ते 1996 आणि 2001 ते 2006 असं दोन वेळा देशाच्या पंतप्रधानपदी काम केलं. त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आणि बांगलादेशचे माजी अध्यक्ष झियाउर रहमान यांच्या पत्नी होत्या. त्या 1984 पासून त्यांच्या पतीनं स्थापन केलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षा आणि नेत्या म्हणून काम करत होत्या.
Deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia in Dhaka.— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss.
As the… pic.twitter.com/BLg6K52vak
पंतप्रधान मोदींकडून दुःख व्यक्त : पंतप्रधान मोदींनी खालिदा जिया यांच्या निधनावर सोशल मीडियावर पोस्ट करत दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "माजी पंतप्रधान आणि बीएनपी अध्यक्षा बेगम खालिदा झिया यांच्या ढाका इथं निधनाचं वृत्त ऐकून खूप दुःख झालं. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि बांगलादेशच्या संपूर्ण जनतेला आमच्या मनापासून संवेदना. देव त्यांच्या कुटुंबियांना या दुःखद क्षणाला तोंड देण्याची शक्ती देवो." तसंच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल, पंतप्रधान मोदींनी लिहिलं, "बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून, बांगलादेशच्या विकासात आणि भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान नेहमीच लक्षात ठेवलं जाईल. 2015 मध्ये ढाका इथं झालेल्या त्यांच्याशी झालेल्या आमच्या सौहार्दपूर्ण भेटीची मला आठवण येते. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो."
The Bangladesh Cricket Board (BCB) is deeply saddened to learn of the passing of Begum Khaleda Zia, Chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and former Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
The BCB recalls with gratitude her constant blessings and… pic.twitter.com/xIvYXFLRMS
बोर्डानं लिहिला शोक संदेश : बीसीबीनं आपल्या सोशल मीडियावर एक शोक संदेश जारी केला, ज्यामध्ये लिहिलं आहे की, "पंतप्रधान असताना त्यांनी बांगलादेशातील क्रिकेटच्या विकासासाठी, क्रिकेट पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि देशभरात खेळाच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी प्रचंड सहकार्य केलं. त्यांच्या दूरदृष्टी आणि प्रोत्साहनामुळं आज खेळाच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला."
In respect of the nation’s mourning following the passing of Begum Khaleda Zia, today’s BPL T20 matches have been cancelled. Revised fixtures will be announced in due course.#BPL #BPL2026 #BCB #Cricket #T20 #Bangladesh pic.twitter.com/3Wh4cFXPSZ— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
दोन्ही सामने नंतर होणार : खालिदा जिया यांचा सन्मान करण्यासाठी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं घोषणा केली आहे की आजचे बांगलादेश प्रीमियर लीग सामने रद्द करण्यात आले आहेत आणि त्यांचं वेळापत्रक बदलले जाईल. सुधारित सामन्यांची माहिती योग्य वेळी कळवली जाईल. 2025-26 बीपीएल हंगाम 26 डिसेंबर रोजी सुरु झाला आणि यंदाच्या हंगामातील तीन सामने आधीच पूर्ण झाले आहेत. ढाका कॅपिटल्स आणि रंगपूर रायडर्स मंगळवारी दुसऱ्या सामन्यात एकमेकांसमोर येणार होते. मात्र दोन सामने पुढं ढकलल्यानं स्पर्धेवर फारसा परिणाम होणार नाही.
हेही वाचा :