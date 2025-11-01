विश्वविजेत्या कॅरोबियन संघाकडून बांगला टायगर्सचा सफाया; पहिल्यांदाच केला ऐतिहासिक कारनामा
चट्टोग्राममध्ये बांगलादेशचा वेस्ट इंडिजकडून पाच विकेट्सनं पराभव झाला. वेस्ट इंडिजनं टी-20 मालिकेत क्लीन स्वीप पूर्ण केला.
चट्टोग्राम West Indies Beat Bangladesh : शुक्रवारी बांगलादेश क्रिकेट संघासाठी निराशाजनक दिवस होता. चट्टोग्राम इथं झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या टी-20 सामन्यात संघाला पाच विकेटनं पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं त्यांना टी-20 मालिकेत क्लीन स्वीप मिळाला. वेस्ट इंडिजचा त्यांच्या घराबाहेर या फॉरमॅटमध्ये पहिल्यांदाच प्रतिस्पर्ध्याला क्लीन स्वीप केलं आहे. या मोठ्या पराभवाव्यतिरिक्त, दोन प्रमुख खेळाडू यष्टीरक्षक नुरुल हसन सोहन आणि वेगवान गोलंदाज शोरीफुल इस्लाम जखमी झाले, ज्यामुळं बांगलादेशच्या अडचणी आणखी वाढल्या.
तन्जीदची 89 धावांची खेळी, शेफर्डची हॅटट्रिक : बांगलादेशचा डाव पूर्णपणे सलामीवीर तन्जीद हसन तमिमभोवती फिरत होता, ज्यानं एकट्यानं 62 चेंडूत 89 धावा केल्या. त्यानं संघाच्या एकूण धावसंख्येच्या जवळपास 70% (151 धावा) केल्या, परंतु इतर फलंदाजांकडून पाठिंबा न मिळाल्यानं संघ सर्वबाद झाला. रोमारियो शेफर्डनं वेस्ट इंडिजसाठी दोन षटकांत हॅटट्रिक घेतली आणि टी-20 सामन्यात असं करणारा वेस्ट इंडिजचा दुसरा गोलंदाज ठरला.
रोस्टन आणि ऑगस्टे यांचं अर्धशतक : 152 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वेस्ट इंडिजचा कर्णधार रोस्टन चेस (50) आणि तरुण अकीम ऑगस्टे (50) यांनी शानदार कामगिरी केली. 52 धावांत तीन विकेट गमावल्यानंतर या जोडीनं चौथ्या विकेटसाठी 91 धावांची निर्णायक भागीदारी केली आणि वेस्ट इंडिजचा विजय निश्चित केला. वेस्ट इंडिजनं 16.5 षटकांत 152 धावा करुन सामना जिंकला.
सामन्यादरम्यान दोन खेळाडू जखमी : या पराभवादरम्यान, बांगलादेशला दुहेरी धक्का बसला. वेस्ट इंडिजच्या डावाच्या 11व्या षटकात, यष्टीरक्षक नुरुल हसन सोहनला तीव्र दुखापतीमुळं स्ट्रेचरवर मैदानाबाहेर जावं लागलं आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज शोरीफुल इस्लामलाही हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली, ज्यामुळं त्याच्या भविष्यातील सहभागावर शंका निर्माण झाली. दोन्ही खेळाडूंच्या दुखापतींमुळं संघाच्या भविष्यातील योजनांसाठी चिंता निर्माण झाली. पराभवाला सामोरं जावं लागलेल्या आणि प्रमुख खेळाडूंना दुखापत झालेल्या बांगलादेशसाठी हा सामना निराशाजनक ठरला.
