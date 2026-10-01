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5023 सामने अन् 55 वर्षे! ODI क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला 'हा' दिवस

30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा स्टेडियमवर खेळला गेलेला भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसरा वनडे सामना विक्रमांनी भरलेला होता.

5 Batters Century
ODI क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला 'हा' दिवस (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 10:26 AM IST

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गुवाहाटी 5 Batters Century : 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा स्टेडियमवर खेळला गेलेला भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसरा वनडे सामना विक्रमांनी भरलेला होता. प्रथम, वेस्ट इंडिजच्या तीन फलंदाजांनी शतकं झळकावली आणि त्यानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी शतकं झळकावून इतिहास रचला. भारतानं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वेस्ट इंडिजनं शानदार फलंदाजी करत 50 षटकांत 405 धावांचा डोंगर उभा केला. जॉन कॅम्पबेलनं 101 धावा, कर्णधार शाई होपनं 104 धावा आणि आमिर जांगूनं 114 धावा केल्या. या तिन्ही फलंदाजांच्या शतकांमुळं वेस्ट इंडिजनं भारतासमोर 406 धावांचं मोठं आव्हान ठेवलं.

वनडे क्रिकेटच्या 55 ​​वर्षांच्या इतिहासात एक अनोखा विक्रम : लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतीय संघाच्या सलामीच्या फलंदाजांनीही कोणतीही कसर सोडली नाही. कर्णधार शुभमन गिल आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांनी 255 धावांची शानदार सलामीची भागीदारी केली, ज्यात दोघांनीही शतकं झळकावली. रोहितनं 101 धावा केल्या, तर गिलनं 223 धावांची ऐतिहासिक नाबाद खेळी केली. अशाप्रकारे या सामन्यात एकूण पाच शतकं पाहायला मिळाली.

वनडे क्रिकेटची सुरुवात 1971 मध्ये झाली आणि या फॉरमॅटमध्ये 5000 हून अधिक सामने खेळले गेले आहेत, परंतु एकाच वनडे सामन्यात पाच शतकं झळकावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी असे तीन सामने झाले आहेत ज्यात दोन्ही संघांच्या फलंदाजांनी मिळून चार शतकं केली होती. यामध्ये लाहोरमधील 1998 चा पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया सामना, नागपूरमधील 2013 चा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सामना आणि हैदराबादमधील 2023 चा पाकिस्तान आणि श्रीलंका सामना यांचा समावेश होता.

वेस्ट इंडिजनं पहिल्यांदाच केला पराक्रम : वेस्ट इंडिजची खेळीही ऐतिहासिक होती. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच डावात तीन फलंदाजांनी शतकं झळकावण्याची ही केवळ सहावी वेळ होती. विशेष म्हणजे, वेस्ट इंडिजनं हा पराक्रम पहिल्यांदाच केला. त्याच वेळी भारतानंही एक अनोखा विक्रम नोंदवला. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा भारतीय संघाविरुद्ध एकाच डावात तीन विरोधी फलंदाजांनी शतकं झळकावली. या सामन्याचं आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे तीन शतकं झळकावूनही वेस्ट इंडिजचा संघ पराभूत झाला. यापूर्वी, तीन फलंदाजांनी शतकं झळकावल्यानंतर कोणताही संघ वनडे सामन्यात पराभूत झाला नव्हता.

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TAGGED:

IND VS WI ODI RECORDS
एका वनडे सामन्यात 5 शतकं
भारतीय संघ क्रिकेट सामना
वनडे क्रिकेटमध्ये शतकांचा विक्रम
5 BATTERS CENTURY IN ODI MATCH

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