ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर सचिन-मेस्सीची भेट, एकमेकांना दिलं फुटबॉल आणि जर्सी; भेटीनंतर सचिन म्हणाला...
अर्जेंटिनाचा फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सी सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. यादरम्यान ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या एका कार्यक्रमात सचिन तेंडुलकरची भेट घेतली.
Published : December 15, 2025 at 11:02 AM IST
मुंबई Messi Meets Sachin Tendulkar : अर्जेंटिनाचा फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सी सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. मेस्सी त्याच्या भारत दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुंबईत आला होता. ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या एका कार्यक्रमात, मेस्सीनं अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकरची भेट घेतली. तसंच भारतीय फुटबॉल दिग्गज सुनील छेत्री याचीही भेट घेतली. या कार्यक्रमादरम्यान, तो डी पॉल आणि लुईस सुआरेझसह काही मुलांसोबत मैदानावर खेळताना दिसला.
सचिन तेंडुलकरनं मेस्सीला दिली जर्सी भेट : या भेटीदरम्यान, सचिन तेंडुलकरनं त्याची टीम इंडियाची जर्सी लिओनेल मेस्सीला भेट दिली. त्यावर सचिनचा स्वाक्षरी होता. मेस्सी आणि सचिननं एकत्र फोटो काढला. त्यानंतर मेस्सीनं सचिन तेंडुलकरला फुटबॉल भेट दिला. यापूर्वी, लिओनेल मेस्सीनं भारताचा स्टार फुटबॉल खेळाडू सुनील छेत्री याची भेट घेतली. दोघांना पाहण्यासाठी वानखेडे स्टेडियमवर चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की जेव्हा लिओनेल मेस्सी आणि सचिन तेंडुलकर अखेर एकमेकांना भेटले तेव्हा तो कोणत्याही क्रीडा चाहत्यासाठी स्वप्नवत क्षण होता.
Must say, today was a 10/10 day Leo Messi 😉 pic.twitter.com/L6AaYY1PdL— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 14, 2025
काय म्हणाला सचिन : या कार्यक्रमादरम्यान, तेंडुलकरनं चाहत्यांना सांगितलं, "मी इथं काही अविश्वसनीय क्षण घालवले आहेत. माझी अनेक स्वप्नं या स्टेडियममध्ये सत्यात उतरली आहेत. तुमच्या पाठिंब्याशिवाय, 2011 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात या मैदानावर आम्हाला तो सोनेरी क्षण कधीच दिसला नसता आणि आज इथं हे तिघं असणं हा मुंबई, मुंबईकर आणि भारतासाठी खरोखरच एक सुवर्ण क्षण आहे."
कोलकाता इथं झाला होता गोंधळ : मेस्सीचा भारत दौरा कोलकाता इथं सुरु झाला. शनिवारी 'सिटी ऑफ जॉय' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोलकाता इथं मेस्सीनं त्याच्या पुतळ्याचं उद्घाटन केलं. मात्र, सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये मोठा गोंधळ झाला. प्रेक्षकांनी आत गोंधळ घातला. या गोंधळानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देखील संतप्त झाल्या. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, यानंतर हैदराबादमध्ये मेस्सीचा कार्यक्रम चांगला झाला. आता मेस्सी त्याच्या दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी दिल्लीला पोहोचेल.
