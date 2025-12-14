ETV Bharat / sports

फुटबॉल दिग्गज मेस्सी आज 'राजधानी'त, अनेक दिग्गजांची घेणार भेट; वाहतुकीत मोठे बदल

अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहे. दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 14 डिसेंबर रोजी मेस्सी राज्याची तसंच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत येईल.

Lionel Messi in Mumbai
फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी मुंबईत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Lionel Messi in Mumbai : अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहे. 13 डिसेंबर रोजी, 'GOAT इंडिया टूर 2025' च्या पहिल्या दिवशी, मेस्सीनं कोलकाता आणि हैदराबादला भेट दिली. आज दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 14 डिसेंबर रोजी स्टार फुटबॉलपटू राज्याची तसंच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला भेट देईल. या व्हीआयपी भेटीच्या यशाची खात्री करण्यासाठी आणि कोलकातासारख्या गैरव्यवस्थापन टाळण्यासाठी, शहरातील अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. तसंच वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी अनेक रस्ते देखील वळवण्यात आले आहेत.

Lionel Messi in Mumbai
फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी (ETV Bharat Reporter)

मेस्सीचा मुंबई दौरा कसा : हैदराबादमधील त्यांच्या कार्यक्रमांनंतर, मेस्सी 14 डिसेंबर रोजी मुंबईत पोहोचेल. तो प्रथम दुपारी 3:30 वाजता क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) इथं पॅडल GOAT कपमध्ये सहभागी होईल, त्यानंतर दुपारी 4 वाजता सेलिब्रिटी फुटबॉल सामना होईल. त्यानंतर, दुसरा मोठा कार्यक्रम संध्याकाळी 5 वाजता वानखेडे स्टेडियमवर सुरु होईल. या कार्यक्रमाचा समारोप चॅरिटी फॅशन शोनं होईल, ज्यामध्ये क्रीडा, संस्कृती आणि मनोरंजनाचं मिश्रण असलेले थेट स्पॅनिश संगीत सादरीकरण असेल.

मेस्सीच्या मुंबई दौऱ्याचा संपूर्ण वेळापत्रक :

  • दुपारी 3:30 वाजता - क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इथं पॅडल GOAT कपमध्ये सहभाग
  • दुपारी 4:00 वाजता - सेलिब्रिटी फुटबॉल सामना
  • दुपारी 5:00 वाजता - वानखेडे स्टेडियमवर सेलिब्रेशन कार्यक्रम

मुंबईत कोणाला भेटणार? : या दौऱ्यादरम्यान, मेस्सीसोबत त्याचं जवळचे सहकारी लुईस सुआरेझ आणि रॉड्रिगो डी पॉल असतील, जे कोलकाता आणि हैदराबादमध्ये एकत्र होते. मुंबईत तो बॉलीवूड स्टार जॉन अब्राहम, करीना कपूर खान आणि जॅकी श्रॉफ तसंच क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंडुलकर आणि माजी भारतीय फुटबॉलपटू सुनील छेत्री यांच्यासह बॉलीवूड आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना भेटणार असल्याचं समोर आलंय. मुंबई दौऱ्यानंतर, मेस्सीचा भारतातील शेवटचा मुक्काम राजधानी दिल्लीत असेल. तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटेल आणि अरुण जेटली स्टेडियममध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी होईल. तिथून तो त्याच्या मायदेशी अर्जेंटिनाला रवाना होईल.


मेस्सीच्या दौऱ्यानिमित्त मुंबई पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल : रविवारी लिओनेल मेस्सी दुपारनंर मुंबईत दाखल होणार आहे. विमानतळावरुन मेस्सी थेट दक्षिण मुंबईच्या दिशेनं रवाना होईल. जिथं सीसीआय आणि वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या कार्यक्रमात तो सहभागी होईल. त्यामुळं या परिसरात आज हजारो चाहते या दिग्गज खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी जमा होतील. खबरारीचा उपाय म्हणून मुंबई पोलिसांनी या परिसरात सकाळपासूनच चोख बंदोबस्त लावला असून वाहतुकीतही काहीसा बदल असणार आहे. एकमेकांना खेटून असलेल्या ब्रेबॉर्न आणि वानखेडे स्टेडियमवर हे दोन कार्यक्रम होणार आहेत. त्यामुळं चर्चगेट आणि मरिन ड्राईव्ह परिसरात चाहत्यांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या गर्दीमुळं दुपारनंतर या परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होईल. ही वाहतूक कोंडी लक्षात घेता मुंबई पोलिसांनी चाहत्यांसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. या सुचनांनचं पालन करण्याचं आवाहन पोलिसांनी मुंबईकरांना केलं आहे.

मेस्सीच्या स्वागतासाठी वाहतुकीचं नियोजन :

  • दोन्ही स्टेडियमच्या परिसरात कुठेही पार्किंगला परवानगी नाही.
  • मरिन ड्राईव्ह, नरीमन रोड, दिन वाच्छा रोड, जमशेदजी टाटा रोड आणि एन.एस. रोडवर रविवारपुरता काही तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आलेत.
  • एकमार्गी वाहतूक : डी रोड (पश्चिम-पूर्व),ई रोड (दक्षिण दिशेनं), वीर नरीमन रोडला प्रवेश मर्यादित.
  • रस्ते बंद : कोस्टल रोड (मरीन ड्राईव्ह वरळी/ताडदेव आणि सुभाषचंद्र बोस रोड) प्रमुख चौकांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
  • पे अँड पार्क : चर्चगेट, एच.टी पारेख मार्ग, दोराबजी टाटा रोड, जमनालाल बजाज मार्ग, विधानभवनाजवळ मर्यादित जागा उपलब्ध असतील

हेही वाचा :

  1. भारताचा पहिला WWE सुपरस्टार 'द ग्रेट खली' 8 वर्षांनी रिंगमध्ये परतणार; कधी आणि कोणाविरुद्ध भिडणार?
  2. लिओनेल मेस्सी कोलकातामध्ये दाखल, दिग्गजाची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी; कधी येणार मुंबईत?
  3. विनेश फोगाटचा U-Turn... ऑलिंपिक पदकाच्या शोधात निवृत्तीचा निर्णय मागे; पुन्हा आखाड्यात दिसणार काँग्रेस आमदार

TAGGED:

LIONEL MESSI IN MUMBAI
LIONEL MESSI IN INDIA FULL SCHEDULE
MESSI MUMBAI TOUR TRAFFIC DIVERTED
लिओनेल मेस्सी
LIONEL MESSI IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.