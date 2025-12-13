ETV Bharat / sports

लिओनेल मेस्सी कोलकातामध्ये दाखल, दिग्गजाची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी; कधी येणार मुंबईत?

फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सी त्याच्या तीन दिवसांच्या GOAT इंडिया टूर 2025 साठी भारतात आला आहे. तो 3 दिवसांत भारतातील 4 शहरांना भेट देणार आहे.

Lionel Messi in India
लिओनेल मेस्सी कोलकातामध्ये दाखल (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता Lionel Messi in India : फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सी त्याच्या तीन दिवसांच्या GOAT इंडिया टूर 2025 साठी भारतात आला आहे. तो कोलकातामधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहाटे 3 च्या सुमारास उतरला. मेस्सी पोहोचताच चाहते त्याला पाहण्यासाठी उत्सुक होते. मेस्सीसोबत लुईस सुआरेझ आणि रॉड्रिगो डी पॉल देखील भारतात येत आहेत. कोलकाता इथं मेस्सी त्याच्या 70 फूट उंच पुतळ्याचं अनावरण देखील करणार आहे. त्यानंतर साल्ट लेक स्टेडियममध्ये एक संगीत कार्यक्रम आणि एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल सामना देखील आयोजित केला जाईल.

कोलकाता नंतर हैदराबादला जाणार लिओनेल मेस्सी : दिग्गज फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी साल्ट लेक स्टेडियममध्ये माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार सौरव गांगुली आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान यांना भेटण्याची दाट शक्यता आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देखील त्याचा सन्मान करु शकतात. कोलकाता नंतर, मेस्सी हैदराबादला रवाना होईल, जिथं त्याचा कार्यक्रम हैदराबादच्या राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियममध्ये होईल. त्यांचा संघ शनिवारी संध्याकाळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या संघाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण सामना खेळणार आहे.

मेस्सीसोबत फोटो काढण्यासाठी 10 लाख रुपये : GOAT टूर हैदराबादच्या सल्लागार पार्वती रेड्डी यांच्या मते, हा मैत्रीपूर्ण सामना सिंगारेनी RR9 आणि अपर्णा-मेस्सी ऑल स्टार्स या दोन संघांमध्ये खेळला जाईल. दोन्ही संघ 15 ते 20 मिनिटांचा मैत्रीपूर्ण सामना खेळतील. सामन्याच्या पाच मिनिटे आधी, फुटबॉल प्रमी रेवंत रेड्डी आणि मेस्सी एकत्र चेंडू ड्रिबल करतील. रेड्डी यांनी पीटीआयला सांगितलं की विजेता संघ ठरवण्यासाठी पेनल्टी शूटआउट होतील, प्रत्येक संघाला तीन पेनल्टी शूटआउट मिळतील. त्यांनी पुढं सांगितले की सुमारे 60 लोकांनी लिओनेल मेस्सीसोबतच्या फोटोसाठी 10 लाख रुपये दिले आणि त्यातून मिळणारे पैसे तरुण खेळाडूंना फुटबॉल दिग्गजांकडून शिकण्याची संधी देण्यासाठी फुटबॉल क्लिनिकमध्ये जातील. या कार्यक्रमाशी संबंधित एका सूत्रानं सांगितले की आतापर्यंत सुमारे 27,000 तिकिटं विकली गेली आहेत आणि 39,000 प्रेक्षकांची क्षमता असलेलं स्टेडियम शनिवारी संध्याकाळपर्यंत पूर्णपणे भरलं जाईल अशी आयोजकांची अपेक्षा आहे.

मुंबईतही होणार कार्यक्रम : लिओनेल मेस्सी शनिवारी दुपारी 4 वाजता हैदराबादमध्ये पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर तो रविवारी सकाळी मुंबईला रवाना होईल. तिथून तो नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही भेटणार आहे. मेस्सीच्या कार्यक्रमांसाठी सर्व ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. मेस्सी इंडिया टूरची तिकिटं झोमॅटोच्या डिस्ट्रिक्ट ऍपवर उपलब्ध आहेत, जिथं तुम्ही तुमच्या शहरातील कार्यक्रमासाठी तिकिटं खरेदी करू शकता. बहुतेक शहरांमध्ये तिकिटांची किंमत सुमारे ₹4,500 आहे, तर मुंबईत ₹8,250 पासून सुरु होते.

हेही वाचा :

  1. विनेश फोगाटचा U-Turn... ऑलिंपिक पदकाच्या शोधात निवृत्तीचा निर्णय मागे; पुन्हा आखाड्यात दिसणार काँग्रेस आमदार
  2. 14 वर्षीय वैभवनं 14 सिक्सर मारत ठोकल्या 171 धावा; दुबईत चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत केला 'वर्ल्ड रेकॉर्ड'
  3. "आर्थिक अडचणींआणि..." संघाच्या कसोटी क्रिकेटचं भविष्य धोक्यात; दिग्गज फलंदाजानं व्यक्त केली चिंता

TAGGED:

LIONEL MESSI ARRIVES KOLKATA
LIONEL MESSI EVENTS IN INDIA
GOAT INDIA TOUR 2025 FULL SCHEDULE
HOW TO BUY TICKETS FOR MESSI EVENTS
LIONEL MESSI IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.