इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच वेळी होणार पुरुष-महिला हॉकी विश्वचषक! कधी होणार भारताचे सामने?
हॉकी विश्वचषक 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होत आहे. प्रथमच, पुरुष आणि महिला हॉकी विश्वचषक एकाच वेळी आयोजित केले जात आहेत.
Published : August 15, 2026 at 7:12 AM IST
मुंबई Hockey World Cup : एफआयएच हॉकी विश्वचषक 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होत आहे, ज्याची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. प्रथमच, पुरुष आणि महिला हॉकी विश्वचषक एकाच वेळी आयोजित केले जात असून, 16 दिवसांच्या या स्पर्धेत एकूण 50 सामने खेळले जातील. यावर्षी बेल्जियम आणि नेदरलँड्स संयुक्तपणे हॉकी विश्वचषकाचं आयोजन करत असून, पुरुष आणि महिलांच्या स्पर्धांमध्ये प्रत्येकी 16 संघ सहभागी होत आहेत. विश्वचषकाचे सामने दोन ठिकाणी खेळले जातील, ज्याचं स्वरुप थोडे बदललेले असेल, गट फेरी, त्यानंतर क्रॉसओव्हर पूल, मग उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना.
Meet the men who will carry the Indian flag on the biggest hockey stage, the FIH World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🔥🙌— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2026
The wait is almost over, as India opens campaign against Wales on August 15 at 4:30pm IST. 🏑⚡
📺 Star Sports Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar + DD… pic.twitter.com/lH9fHYqPI3
पुरुष आणि महिला दोन्ही संघ स्पर्धेत : बेल्जियम आणि नेदरलँड्स संयुक्तपणे आयोजित करत असलेल्या हॉकी विश्वचषकात भारतीय संघ पुरुष आणि महिला दोन्ही स्पर्धांमध्ये सहभागी होत आहे. पुरुषांच्या स्पर्धेत, भारतीय संघाला वेल्स, पाकिस्तान आणि इंग्लंडसोबत 'पूल डी' मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. भारतीय पुरुष संघ 15 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्धच्या सामन्यानं आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल, हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल. भारतीय महिला संघाला हॉकी विश्वचषकाच्या 'पूल डी' मध्ये चीन, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासोबत स्थान देण्यात आलं आहे, आणि त्या आपला पहिला सामना 16 ऑगस्ट रोजी चीनविरुद्ध भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता खेळतील.
हॉकी विश्वचषक 2026 मधील पुरुषांच्या संघांचे पूल :
- पूल ए - अर्जेंटिना, जपान, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड.
- पूल बी - बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, मलेशिया.
- पूल सी - ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयर्लंड, दक्षिण आफ्रिका.
- पूल डी - भारत, इंग्लंड, वेल्स, पाकिस्तान.
The countdown is almost over. The challenge is set. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 8, 2026
Here's the road that awaits the Indian Men's and Women's Hockey Teams in the pool stage of the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
📺 Star Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar
🗓️ August 15–30#HockeyIndia… pic.twitter.com/RLubPPxPCm
हॉकी विश्वचषक 2026 मधील महिलांच्या संघांचे पूल :
- पूल ए - ऑस्ट्रेलिया, चिली, जपान, नेदरलँड्स.
- पूल बी - अर्जेंटिना, जर्मनी, स्कॉटलंड, अमेरिका.
- पूल सी - बेल्जियम, स्पेन, आयर्लंड, न्यूझीलंड.
- पूल डी - भारत, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, चीन.
भारतीय महिला आणि पुरुष संघांचं वेळापत्रक : 2026 च्या हॉकी विश्वचषकात भारतीय महिला आणि पुरुष दोन्ही संघांकडून चाहत्यांना दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. विश्वचषकातील भारतीय पुरुष संघाच्या वेळापत्रकानुसार, 15 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्ध पूल डी मधील सामन्यानंतर, ते 17 ऑगस्ट रोजी इंग्लंडविरुद्ध आणि त्यानंतर 19 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आपला पुढील सामना खेळतील. महिला संघ, 16 ऑगस्ट रोजी चीनविरुद्ध पूल डी मधील सामन्यानंतर, 18 आणि 20 ऑगस्ट रोजी दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडविरुद्ध आपले पुढील दोन सामने खेळेल.
51 वर्षांचा दुष्काळ संपवण्याचं संघासमोर आव्हान : भारतीय संघापुढील सर्वात मोठं आव्हान 51 वर्षांचा दुष्काळ संपवणं हे असेल. भारतीय हॉकी संघानं शेवटच्या वेळी 1975 मध्ये विश्वचषकात अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवून पदक मिळवलं होतं. तेव्हापासून भारतीय संघाला पदक मिळवता आलेलं नाही. भारतीय पुरुष हॉकी संघानं राजगीर इथं झालेल्या 2025 च्या आशिया कपमध्ये विजय मिळवून या विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाचा सध्याचा फॉर्म पाहता, त्यांच्याकडे विजेतेपद जिंकण्याची मोठी संधी आहे. साखळी फेरीत, केवळ इंग्लंड संघ तिसऱ्या क्रमांकावर असून तो भारतीय हॉकी संघापेक्षा वरचढ आहे. तर, वेल्स 15 व्या क्रमांकावर, तर पाकिस्तान 12 व्या क्रमांकावर आहे.
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