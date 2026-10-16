भारतीय क्रिकेटमध्ये आजपासून 'स्मृति' पर्व! झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडिया पहिल्यांदाच उतरणार मैदानात
हरमनप्रीत कौरनं कर्णधारपद सोडल्यानंतर, स्मृती मंधाना गुरुवारी पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करेल.
Published : October 16, 2026 at 9:27 AM IST
रायपूर INDW vs ZIMW : हरमनप्रीत कौरनं कर्णधारपद सोडल्यानंतर, स्मृती मंधाना गुरुवारी पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करेल. रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यानं भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये मंधानाच्या कर्णधारपदाच्या पर्वाला सुरुवात होईल.
Leadership, experience, vision, and a brand new chapter 📝✨ #𝐓𝐞𝐚𝐦𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐦𝐫𝐢𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 🫡🇮🇳 - by @jigsactin @mandhana_smriti | #INDvZIM | @mflone_ Full Interview ▶️ https://t.co/Plw5jXWnmu— BCCI Women (@BCCIWomen) October 15, 2026
झिम्बाब्वे पहिल्यांदाच खेळणार भारताविरुद्ध मालिका : झिम्बाब्वे पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळणार आहे, तर रायपूरमध्ये पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट सामना आयोजित केला जाईल. सामन्यात दव महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे. परिणामी नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, कारण दुसऱ्या डावात दवामुळं गोलंदाजी करणे कठीण होऊ शकते.
Leadership, experience, vision, and a brand new chapter 📝✨ #𝐓𝐞𝐚𝐦𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐦𝐫𝐢𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 🫡🇮🇳 - by @jigsactin @mandhana_smriti | #INDvZIM | @mflone_ Full Interview ▶️ https://t.co/Plw5jXWnmu— BCCI Women (@BCCIWomen) October 15, 2026
रायपूरची खेळपट्टी कशी असेल? : रायपूरची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल असेल. रायपूरची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जाते. जानेवारी महिन्यात याच मैदानावर भारतानं न्यूझीलंडच्या 208 धावांचं लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलं होतं. त्यामुळं, पहिल्या सामन्यात मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा आहे. आशिया कप ट्रॉफी आणि आशियाई खेळांमधील सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे.
𝐒𝐤𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐦𝐫𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐯𝐞! ♟️ A new tactical era begins as #SmritiMandhana leads #TeamIndia against Zimbabwe! ⚡️ #INDvZIM 👉 1st T20I | FRI, 16 OCT, 6:30 PM https://t.co/70R7IhfQhG— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2026
भारतानं जिंकले सलग 8 सामने : जूनमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाल्यापासून भारतीय महिला संघानं सलग आठ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकले आहेत. कर्णधारपद भूषवताना मंधानासमोर आपला फलंदाजीचा फॉर्म कायम ठेवण्याचं आव्हान असेल. तिनं 2026 मध्ये 148.25 च्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम स्ट्राईक रेटनं धावा केल्या आहेत. आतापर्यंत तिनं 18 टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं असून, त्यापैकी 11 सामने जिंकले आहेत.
शेफालीच्या खेळीवर असेल लक्ष : उपकर्णधार शेफाली वर्मा देखील उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. तिच्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये तिनं 64, 68, 40 नाबाद, 100 नाबाद आणि 48 धावा केल्या आहेत. मात्र, जेमिमा रॉड्रिग्जच्या दुखापतीमुळं अनुष्का शर्मा किंवा निकी प्रसाद यांना तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळू शकते. श्रेयंका पाटीलच्या अनुपस्थितीत प्रेमा रावत खेळण्याची शक्यता आहे. एन श्रीचरानी यावर्षी 23 सामन्यांमध्ये 47 बळी घेऊन टी-20 क्रिकेटमधील आघाडीची गोलंदाज आहे.
The momentum is strong, the belief is high!🇮🇳 Will Team India begin another series with a bang? 🔥 #INDvZIM | 1st T20I 👉 FRI, OCT 16, 6:30 PM https://t.co/KUBix8v2wH— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2026
झिम्बाब्वेच्या आशा सलामीवीर केलीस न्धलोवूवर असतील, जिनं यावर्षी 18 सामन्यांमध्ये 320 धावा केल्या आहेत. तिनं वेस्ट इंडिजविरुद्ध 48 चेंडूंमध्ये 63 धावा केल्या. मात्र, झिम्बाब्वेने यावर्षी आपले सर्व 18 टी-20 सामने गमावले आहेत. त्यांचा शेवटचा विजय सप्टेंबर 2025 मध्ये नामिबियाविरुद्ध झाला होता.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
- भारत : स्मृति मंधाना (कर्णधार), शेफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा/निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाळी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड.
- झिम्बाब्वे : नोमवेलो सिबांडा (कर्णधार), केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, चिड्जा धुरुरु (विकेटकीपर), न्याशा ग्वानजुरा, क्रिस्टीन मुतासा, मिशेल मावुंगा, लोरिन फिरी, तेंदई मकुशा, कुदजई चिगोरा.
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