मेळघाटात प्रथमच धावण्याची स्पर्धा! वनसंवर्धन संदेशासह तरुणाईची धाव; आदिवासी गावांमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वन्यजीव सप्ताह निमित्तानं मेळघाटात प्रथमच धावण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत मेळघाटातील विविध गावातील 240 च्या वर आदिवासी तरुणांनी सहभाग घेतला.
Published : October 3, 2026 at 12:24 PM IST
अमरावती 1st Running Competition in Melghat : सातपुडा पर्वत रांगेत वसलेलं मेळघाटच्या जंगलाचं संवर्धन व्हावं, येथील वन्यजीव सुरक्षित रहावं, प्रत्येकाला जंगलाबाबत प्रेम असावं असा संदेश देत मेळघाटात प्रथमच शेकडोच्या संख्येनं तरुणांनी धाव घेतली. वन्यजीव सप्ताह निमित्तानं मेळघाटात प्रथमच धावण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. सेमाडोह इथं वनविभाग आणि कुला संस्थेच्या वतीनं आयोजित या स्पर्धेत मेळघाटातील विविध गावातील 240 च्या वर आदिवासी तरुणांनी सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, दहा किलोमीटर अंतरापर्यंत सेमाडोह व लगतच्या जंगलात पहिल्यांदाच अशी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली.
जंगलाच्या सानिध्यात स्पर्धा : सेमाडोहसह मेळघाटातील चिखलदरा, गटांग, बिहाली, धारणी, हरीसाल, माखला अशा अनेक गावातून तरुण या स्पर्धेत सहभागी झाले. मेळघाटातील तरुणांसाठी अशा स्वरुपाची स्पर्धा प्रथमच आयोजित करण्यात आल्यानं या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. जंगलाच्या सानिध्यात सराव करणारे तरुण यावेळी एकत्रितरित्या जंगलातून धावले. मेळघाटातील अनेक युवक पोलीस, सैन्य तसंच वनविभागातील भरतीसाठी नियमित धावण्याचा सराव करतात. मात्र सराव करताना आपण भरतीसाठी किती सक्षम आहोत, आपली धावण्याची क्षमता नेमकी किती आहे, याची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्याची संधी त्यांना क्वचितच मिळते. या मॅरेथॉनच्या माध्यमातून या तरुणांना स्पर्धात्मक वातावरणात स्वतःची क्षमता तपासता आली. त्यामुळं भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांसाठी स्पर्धा महत्त्वाची ठरली.
तरुणींचाही उत्स्फूर्त सहभाग : या स्पर्धेत केवळ तरुणास नव्हे तर तरुणींनी ही उत्साहाने सहभाग घेतला. सकाळपासूनच सेमाडोह परिसरात स्पर्धकांची गर्दी झाली होती. सूर्य तळपत असतानाही स्पर्धकांनी दहा किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील तरुणाईचा हा उत्साह उपस्थिततांसाठी आकर्षणाचा विषय ठरला. स्पर्धेच्या सुरळीत आयोजनासाठी वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी आणि कुला संस्थेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सकाळी सात वाजता पासून मार्गाच्या तयारीला लागले होते. स्पर्धकांना योग्य दिशेने धावता यावा यासाठी संपूर्ण मार्गाचे मार्किंग करण्यात आलं. अंतराची माहिती मिळावी यासाठी ठीक ठिकाणी दगड ठेवण्यात आले, तर मार्गावर स्पर्धकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
स्पर्धेतून वन्यजीव संवर्धनाचा संदेश : वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेचा उद्देश हा आदिवासी तरुणांना आपली क्षमता तपासण्याची संधी मिळवून देणं हा होताच यासह मेळघाटातील जंगल, वन्यजीव आणि त्यांचा संवर्धन याबाबत स्थानिक तरुणांमध्ये जनजागृती करण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला. जंगलाच्या सानिध्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ह्या उपक्रमामुळे तरुणांना वनसंपदेचे महत्त्व जवळून अनुभवता आलं.
अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिसाद : या स्पर्धेला इतका मोठा प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा नव्हती. स्पर्धेची माहिती केवळ एक दिवस आधी समाज माध्यमांवरुन देण्यात आली होती. त्यानंतरही 200 हून अधिक तरुण-तरुणींनी सहभाग घेतला ही अतिशय महत्त्वाची बाब असल्याचं वनपाल प्रवीण निर्मळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
युवकांना महत्त्वाची संधी : या स्पर्धेच्या माध्यमातून मेळघाटातील तरुणांना स्वतःची क्षमता तपासण्याची महत्त्वाची संधी मिळाली. त्याचबरोबर वन्यजीव सप्ताहाच्या माध्यमातून जंगल आणि वन्य प्राण्यांचं महत्त्व याचा संदेश देण्याचा प्रयत्नही या उपक्रमातून झाल्याचं सीपनावन्य विभागाचे वनपाल अभय चंदेल यांनी सांगितलं.
विजेत्यांना रोख पारितोषिक : स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विजेत्या स्पर्धकांना यावेळी रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आलं. पहिल्याच प्रयत्नात मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता मेळघाटातील युवकांसाठी अशा क्रीडा उपक्रमांना मोठी संधी असल्याचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिसून आलं असं कुला संस्थेचे प्रमुख राकेश महल्ले म्हणाले.
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