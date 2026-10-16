मुलं-मुली खेळणार एकाच संघात! क्रिकेटमध्ये होणार क्रांती; नव्या स्पर्धेची एंट्री
क्रिकेटच्या जगात एक अनोखा प्रयोग होणार आहे, मुलं आणि मुली दोघंही एकाच संघासाठी खेळणार आहेत.
Published : October 16, 2026 at 5:10 PM IST
कोलंबो Mixed Gender Cricket : आतापर्यंत तुम्ही क्रिकेटमध्ये पुरुष आणि महिलांचे वेगवेगळे सामने पाहिले असतील. तुम्ही कसोटी क्रिकेटचा थरार आणि टी-20 क्रिकेटमधील वादळ अनुभवलं असेल. पण कल्पना करा, मुलं आणि मुली मैदानावर खेळत आहेत, दोघंही एकाच संघासाठी खेळत आहेत? क्रिकेटच्या जगात एक अनोखा प्रयोग होणार आहे, जो खेळाच्या पारंपरिक चौकटीला आव्हान देत आहे.
पहिल्यांदाच होणार मिश्र-लिंगी स्पर्धा : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, 80 षटकांच्या फॉरमॅटवर आधारित एक मिश्र-लिंगी स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील प्रतिष्ठित सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मध्ये 14 ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेला 'टेस्ट ट्वेंटी' असं नाव देण्यात आलं. यात मुलं आणि मुली एकाच संघाचा भाग असतील. दोघांच्या एकत्रित धावांवरुन संघाची धावसंख्या निश्चित होईल आणि त्यांच्या मैदानातील कामगिरीचा एकमेकांच्या विजयावर किंवा पराभवावर परिणाम होईल.
क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच मिश्र क्रिकेट स्पर्धा श्रीलंकेत होणार आहेत. येत्या १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होतील. या प्रकाराला टेस्ट ट्वेंटी असं नाव देण्यात आलं असून या स्पर्धेत जगभरातले १३ ते २१ वर्षं वयोगटातले १६० क्रिकेट खेळाडू सहभागी होतील. कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-ट्वेंटी क्रिकेट प्रकारानंतरचा हा नवा प्रकार असेल. यात प्रत्येक संघात ११ पुरुष आणि ११ महिला खेळाडू एकामागोमाग एक उतरून धावा करतील, मात्र त्या धावा एकाच संघाची धावसंख्या म्हणून गणल्या जातील. #Cricket #TestTwenty #MixedGenderCricket #SriLanka— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) October 16, 2026
एकाच संघात मुलं आणि मुली : यात जगभरातून निवडलेले, 13 ते 21 वयोगटातील 160 तरुण क्रिकेटपटू टेस्ट-20 मध्ये सहभागी होतील. त्यांची चार संघात संघांमध्ये विभागणी केली जाईल. प्रत्येक संघात 40 खेळाडू असतील, ज्यात 20 मुली आणि 20 मुलांचा समावेश असेल. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही एका लिंगाचा स्वतंत्र संघ नसेल; त्याऐवजी, मुलं आणि मुली आपापल्या संघांसाठी एकत्र खेळतील.
या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य केवळ एवढंच नाही की मुलं आणि मुली एकत्र क्रिकेट खेळतील. खरी उत्कंठा त्या नियमात आहे, जो एका खेळाडूची कामगिरी दुसऱ्याच्या विजयाशी जोडतो. आयोजकांनी याला 'पॅरिटी रुल' (समानता नियम) असं नाव दिलं आहे. या नियमानुसार, मुलं आणि मुली दोघांचेही गुण एकाच निकालाचा भाग असतील. याचा अर्थ असा की, संघाच्या विजयासाठी दोघांचंही योगदान असेल.
दिवसा लाल चेंडू रात्री पांढरा चेंडू : या स्पर्धेचं स्वरुपही खूप मनोरंजक आहे. प्रत्येक सामना एकाच दिवसात खेळला जाईल आणि एकूण 80 षटकांसाठी लाल आणि पांढरे दोन्ही चेंडू वापरले जातील. सामन्याची पहिली 40 षटकं दिवसा पांढऱ्या पोशाखात लाल चेंडूनं खेळली जातील. यानंतर, खेळाचं स्वरुप बदलेल. खेळाडू रंगीत पोशाख घालतील आणि उर्वरित 40 षटकं फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात पांढऱ्या चेंडूनं खेळली जातील.
प्रत्येक संघाला दोनदा फलंदाजी करण्याची संधी मिळेल. पहिल्या सत्रात केलेल्या धावा दुसऱ्या सत्रात संघाच्या एकूण धावसंख्येत समाविष्ट केल्या जातील. दिवसा मिळालेला हा फायदा रात्रीच्या सामन्यातही महत्त्वपूर्ण राहील. पारंपरिक क्रिकेटच्या विविध स्वरुपांची झलक देणारा हा प्रयोग खेळाडूंचे तंत्र, रणनीती आणि दबावाखाली कामगिरी करण्याच्या क्षमतेचीही चाचणी घेईल.
एबी डिव्हिलियर्सपासून ते क्लाइव्ह लॉईडपर्यंत अनेक दिग्गजांचा पाठिंबा : या अनोख्या स्पर्धेला क्रिकेटमधील मोठ्या खेळाडूंचाही पाठिंबा मिळाला आहे. याच्या सल्लागार समितीत दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार एबी डिव्हिलियर्स, ऑस्ट्रेलियाचा माजी दिग्गज मॅथ्यू हेडन आणि वेस्ट इंडिजचा महान कर्णधार सर क्लाइव्ह लॉईड यांचा समावेश आहे. दिल्ली क्रिकेटचे प्रसिद्ध प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा जागतिक निवड समितीचं अध्यक्षपद भूषवतील. माईक फोर्डहॅम स्पर्धेच्या कामकाजावर देखरेख करतील.
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