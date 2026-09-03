ETV Bharat / sports

पहिल्यांदाच होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं भारतात आयोजन; फक्त दोन शहरात होणार सामने

पहिल्यांदाच होणाऱ्या आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीनं भारताला पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या यजमानपदाचे हक्क दिले आहेत.

Women's Champions Trophy 2027
भारतीय महिला क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Women's Champions Trophy 2027 : पहिल्यांदाच होणाऱ्या आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीनं भारताला पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या यजमानपदाचे हक्क दिले आहेत. स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणही जाहीर करण्यात आलं आहे. ही प्रतिष्ठित सहा-संघांची स्पर्धा पुढील वर्षी 14 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान भारतात खेळवली जाईल. आयसीसीनुसार, सर्व सामने मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) स्टेडियम आणि वडोदरा येथील वडोदरा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आयोजित केले जातील. भारतासह सहा आघाडीचे संघ विजेतेपदासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.

श्रीलंकेत आयोजित होणार होती स्पर्धा : आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 मूळतः श्रीलंकेत आयोजित होणार होती, परंतु आयसीसीच्या वार्षिक बैठकीत ठरवलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीच्या चालू प्रक्रियेमुळं ही स्पर्धा भारतात हलवण्यात आली. नवीन यजमानाच्या निवडीसाठी आयसीसीनं बांगलादेश, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा विचार केला. त्यानंतर भारताची निवड झाली आणि आयसीसी बोर्डानं 1 सप्टेंबर रोजी या निर्णयाला मंजुरी दिली.

काय म्हणाले जय शाह : आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी याला महिला क्रिकेटच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात म्हटलं आहे. ते म्हणाले, ही स्पर्धा जगातील सर्वोत्तम संघांना मोठ्या स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी देईल आणि इतर संघांना क्रमवारीत वर चढण्यासाठी नवीन प्रोत्साहन देईल. जय शाह यांनी सांगितलं की, आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 ही महिला क्रिकेटच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. स्पर्धेची पहिली आवृत्ती म्हणून, ती जगातील सर्वोत्तम संघांना एका थरारक, उच्च-स्तरीय स्पर्धेसाठी एकत्र आणेल. तसंच, ही स्पर्धा संघांना क्रमवारीत वर चढण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्थान मिळवण्यासाठी अधिक प्रेरित करेल.

कशी होणार स्पर्धा : या स्पर्धेत भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका हे संघ सहभागी होतील. सर्व सामने टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) स्वरुपात खेळले जातील. हे सहा संघ राऊंड-रॉबिन पद्धतीनं एकमेकांविरुद्ध खेळतील, ज्यानंतर अव्वल दोन संघ 28 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. भारत महिला वनडे विश्वचषकाचा गतविजेता आहे, तर ऑस्ट्रेलियानं नुकताच इंग्लंडमध्ये महिला टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे. अशा परिस्थितीत, पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळू शकते.

हेही वाचा :

  1. W,W,W,W,W,W,W... 5 धावांच्या बदल्यात घेतल्या 7 विकेट; कर्णधारानं केली आशिया चषकाच्या इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजी
  2. US Open Day 3: झ्वेरेव्हचा निसटता विजय! 40 वर्षीय मॉनफिल्सही चमकला; गॉफ-आंद्रीवा आणि एला पुढच्या फेरीत
  3. दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघ ठरले; तिलक वर्मा-ईशान किशन भिडणार

TAGGED:

ICC WOMENS CHAPIONS TROPHY
ICC ANOUNCES FORMAT
FIRST ICC WOMENS CHAMPIONS TROPHY
CHAMPIONS TROPHY 2027 PLACE
ICC WOMENS CHAPIONS TROPHY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.