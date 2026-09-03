पहिल्यांदाच होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं भारतात आयोजन; फक्त दोन शहरात होणार सामने
पहिल्यांदाच होणाऱ्या आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीनं भारताला पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या यजमानपदाचे हक्क दिले आहेत.
Published : September 3, 2026 at 9:37 AM IST
मुंबई Women's Champions Trophy 2027 : पहिल्यांदाच होणाऱ्या आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीनं भारताला पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या यजमानपदाचे हक्क दिले आहेत. स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणही जाहीर करण्यात आलं आहे. ही प्रतिष्ठित सहा-संघांची स्पर्धा पुढील वर्षी 14 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान भारतात खेळवली जाईल. आयसीसीनुसार, सर्व सामने मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) स्टेडियम आणि वडोदरा येथील वडोदरा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आयोजित केले जातील. भारतासह सहा आघाडीचे संघ विजेतेपदासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.
ICYMI the venues and dates of the inaugural ICC Women's Champions Trophy have been confirmed 📝— ICC (@ICC) September 3, 2026
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श्रीलंकेत आयोजित होणार होती स्पर्धा : आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 मूळतः श्रीलंकेत आयोजित होणार होती, परंतु आयसीसीच्या वार्षिक बैठकीत ठरवलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीच्या चालू प्रक्रियेमुळं ही स्पर्धा भारतात हलवण्यात आली. नवीन यजमानाच्या निवडीसाठी आयसीसीनं बांगलादेश, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा विचार केला. त्यानंतर भारताची निवड झाली आणि आयसीसी बोर्डानं 1 सप्टेंबर रोजी या निर्णयाला मंजुरी दिली.
काय म्हणाले जय शाह : आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी याला महिला क्रिकेटच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात म्हटलं आहे. ते म्हणाले, ही स्पर्धा जगातील सर्वोत्तम संघांना मोठ्या स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी देईल आणि इतर संघांना क्रमवारीत वर चढण्यासाठी नवीन प्रोत्साहन देईल. जय शाह यांनी सांगितलं की, आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 ही महिला क्रिकेटच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. स्पर्धेची पहिली आवृत्ती म्हणून, ती जगातील सर्वोत्तम संघांना एका थरारक, उच्च-स्तरीय स्पर्धेसाठी एकत्र आणेल. तसंच, ही स्पर्धा संघांना क्रमवारीत वर चढण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्थान मिळवण्यासाठी अधिक प्रेरित करेल.
𝗕𝗜𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦! The first-ever ICC Women's #ChampionsTrophy 2027 will be held in India and will be played in the T20I format. 🗞️— Star Sports (@StarSportsIndia) September 2, 2026
Australia, England, India, New Zealand, South Africa and Sri Lanka will compete in a 6-team round-robin league, with the top two teams qualifying for… pic.twitter.com/RNFWuGz629
कशी होणार स्पर्धा : या स्पर्धेत भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका हे संघ सहभागी होतील. सर्व सामने टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I) स्वरुपात खेळले जातील. हे सहा संघ राऊंड-रॉबिन पद्धतीनं एकमेकांविरुद्ध खेळतील, ज्यानंतर अव्वल दोन संघ 28 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. भारत महिला वनडे विश्वचषकाचा गतविजेता आहे, तर ऑस्ट्रेलियानं नुकताच इंग्लंडमध्ये महिला टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे. अशा परिस्थितीत, पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळू शकते.
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