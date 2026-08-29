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सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच रंगणार फिशिंग टूरनामेंट! विजेत्यांना मिळणार भरघोस बक्षीसं

देवगडच्या समुद्राशी असलेलं मासेमारीचं अतूट नातं आणि युवकांमधील साहसी क्रीडा वृत्तीला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी पहिल्या फिशिंग टूर्नामेंटचं आयोजन करण्यात येत आहे.

Fishing Competition
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच रंगणार फिशिंग टूरनामेंट! (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 1:15 PM IST

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सिंधुदुर्ग Fishing Competition : देवगडच्या समुद्राशी असलेलं मासेमारीचं अतूट नातं आणि युवकांमधील साहसी क्रीडा वृत्तीला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी देवगड स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं तालुक्यातील पहिल्या फिशिंग टूर्नामेंटचं आयोजन करण्यात येत आहे. ही स्पर्धा 30 ऑगस्ट रोजी मिठमुंबरी बीच इथं रंगणार असून, यात कोंकण, कर्नाटक आणि गोवा येथील सुमारे 30 नामांकित स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. देवगड स्पोर्ट्स क्लबची स्थापना 7ऑगस्ट 2026 रोजी झाली असून, क्लबच्या पहिल्या स्पोर्टिंग इव्हेंटअंतर्गत या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सकाळी 7.30 वाजता स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे, तर दुपारी 2 वाजता समारोप आणि विजेत्यांना पारितोषिक वितरण करण्यात येणार आहे.

माशांच्या वजनानुसार होणार विजेत्यांची निवड : या स्पर्धेत प्रमुख विजेत्यांची निवड पकडलेल्या माशाच्या वजनानुसार केली जाणार आहे. प्रथम क्रमांकासाठी 11 हजार 111 रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 7 हजार 777 रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 3 हजार 333 रुपये अशी रोख पारितोषिकं ठेवण्यात आली आहेत. याशिवाय दीड हजार रुपयांची तीन कन्सोलेशन पारितोषिकंही देण्यात येणार आहेत. स्पर्धेदरम्यान सर्वात आधी मासा पकडणाऱ्या स्पर्धकाला 'मॅक्सिमम कॅच' अंतर्गत विशेष पारितोषिक, तर दुपारी 2 वाजेपर्यंत सर्वांत शेवटी मासा पकडणाऱ्या स्पर्धकालाही कन्सोलेशन प्राईज देण्यात येणार आहे.

युवकांना व्यसनापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न : सर्वाधिक संख्येनं मासे पकडणाऱ्या स्पर्धकालाही विशेष पारितोषिक देण्यात येणार असल्याची माहिती क्लबचे अध्यक्ष ललित चांदोस्कर यांनी दिली. देवगड स्पोर्ट्स क्लबचा हा उपक्रम केवळ मनोरंजन किंवा स्पर्धेपुरता मर्यादित नसून, युवकानी अमली पदार्थ, दारु व इतर व्यसनांपासून दूर राहून क्रीडा व सामाजिक उपक्रमांकडे वळावं, हा व्यापक संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचं आयोजकांनी सांगितलं. युवकांना एकत्र आणून देवगडमध्ये सशक्त स्पोर्टिंग कम्युनिटी निर्माण करण्याचा क्लबचा मानस असल्याचंही आयोजकांनी सांगितलं.

माशांची नोंद घेतल्यानंतर पुन्हा समुद्रात सोडणार : दरम्यान, स्पर्धेमुळं कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत तसंच समुद्रातील जीवसृष्टीला हानी पोहोचणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. पकडलेल्या माशांची नोंद घेतल्यानंतर त्यांना तत्काळ पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येणार असल्याचं आयोजकांनी स्पष्ट केलं. तालुक्यात प्रथमच होत असलेल्या या अनोख्या फिशिंग टूर्नामेंटला नागरिकांनी, विशेषतः युवकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून प्रोत्साहन द्यावं, असं आवाहन देवगड स्पोर्टस क्लबच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

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