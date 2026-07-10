भारतात पहिल्यांदाच होणार बिग बॅश लीगचा सामना; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ऑस्ट्रेलियातून मोठी घोषणा
पंतप्रधान मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर एक मोठी घोषणा केली.
Published : July 10, 2026 at 9:50 AM IST
मेलबर्न BBL Match in India : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या तीन देशांच्या दौऱ्यावर असून, इंडोनेशियानंतर ते 8 जुलै रोजी ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले. 10 जुलै रोजी, पंतप्रधान मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर एक मोठी घोषणा केली.
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " whenever i have had the chance to meet my friend prime minister albanese, cricket has served as a natural connecting point between us. we visited the stadium… pic.twitter.com/N10ZulRE3d— ANI (@ANI) July 10, 2026
पंतप्रधान मोदींनी अधिकृतपणे जाहीर केलं की, ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळल्या जाणाऱ्या फ्रँचायझी-आधारित टी-20 लीग, बिग बॅश लीगच्या 16 व्या हंगामाचा पहिला सामना भारतात खेळवला जाईल. परदेशी टी-20 लीगचा पहिला सामना भारतात खेळवला जाण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. हा सामना 12 डिसेंबर रोजी चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर मेलबर्न रेनेगेड्स आणि पर्थ स्कॉचर्स यांच्यात खेळला जाईल.
#WATCH | Melbourne, Australia | Prime Minister Narendra Modi visits the Shane Warne Stand at the Melbourne Cricket Ground on the last day of his visit to Australia.— ANI (@ANI) July 10, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/oDbOSyhtIA
ऑस्ट्रेलियन सांस्कृतिक महोत्सव ठरणार प्रमुख आकर्षण : बिग बॅश लीग हे भारतातील एक प्रमुख आकर्षण आहे, ज्याचा हंगाम साधारणपणे डिसेंबरमध्ये सुरु होतो आणि अंतिम सामना जानेवारीत असतो. पहिल्यांदाच, बीबीएलचा हंगाम परदेशात आयोजित केला जाईल. डिसेंबरमध्ये भारतात होणाऱ्या आठवडाभर चालणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन सांस्कृतिक महोत्सवाचं बीबीएल 2026-27 चा उद्घाटनाचा सामना हे एक प्रमुख आकर्षण असेल.
#WATCH | Melbourne, Australia | Prime Minister Narendra Modi interacts with young cricketers during his visit to the Melbourne Cricket Ground.— ANI (@ANI) July 10, 2026
He was accompanied by Australian Prime Minister Anthony Albanese.
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/jNGDBT517b
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी : 10 जुलै रोजी सकाळी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील क्रीडा संबंधांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा मला माझे मित्र पंतप्रधान अल्बानीज यांना भेटण्याची संधी मिळाली आहे, तेव्हा क्रिकेट हा आमच्यातील एक नैसर्गिक दुवा राहिला आहे. आम्ही अहमदाबादमधील स्टेडियमला एकत्र भेट दिली होती. तसंच स्टीव्ह वॉ आणि लिसा स्थळेकर यांच्यासारखे दिग्गज आपल्यात उपस्थित असताना आज इथं मला खेळाचा खरा उत्साह जाणवत आहे,"
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " stepping into the mcg evokes two simultaneous emotions for any indian. first, the thrill of an india-australia match and second, the realisation that, in both… pic.twitter.com/fMOQIco2GP— ANI (@ANI) July 10, 2026
पुढं बोलताना मोदी म्हणाले, "मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पाऊल ठेवताच कोणत्याही भारतीयाच्या मनात दोन भावना जागृत होतात. भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्याचा उत्साह आणि क्रिकेट हा आपल्या दोन्ही देशांमध्ये केवळ एक खेळ नसून एक सामायिक आवड आहे याची जाणीव. तरीही, आज शेवटच्या षटकाच्या थराराचा कोणताही दबाव नाही. इथं फक्त खेळाचा आनंद, आमच्या मैत्रीतील जिव्हाळा आणि भावी विजेत्यांची ऊर्जा आहे."
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